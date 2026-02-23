Mercoledì 3, Winona Ryder entra nel cast: "È perfetta per questo mondo"

Nuova reunion per l'attrice e Tim Burton che dopo aver lavorato in precedenza in Edward Mani di forbice e nei due film su Beetlejuice incroceranno di nuovo il loro cammino nella serie Netflix

Winona Ryder farà parte della terza stagione di Mercoledì in qualità di guest star, secondo quanto riportato da Variety.

Questo vuol dire che andrà in scena una nuova reunion tra l'attrice e il regista Tim Burton dopo le precedenti collaborazioni in Beetlejuice, Edward Mani di forbice e Beetlejuice Beetlejuice.

Proprio in quest'ultimo sequel uscito nel 2024, Ryder è apparsa sullo schermo in compagnia di Jenna Ortega, la star di Mercoledì, che nel film ha interpretato la figlia di Ryder. Inoltre, si tratta di un proseguimento della collaborazione tra l'attrice e Netflix dopo l'epica conclusione di Stranger Things.

Le dichiarazioni di Tim Burton

"Sono davvero felice che Winona si sia unita a noi, si inserisce perfettamente in questo mondo", ha dichiarato Burton, regista ed executive producer di Mercoledì, in un comunicato arrivato immediatamente dopo l'annuncio del casting. "Ed è una cara amica. Mi sento sempre fortunato a lavorare con lei".

"Quando si parla di emarginati, Winona Ryder è la migliore in assoluto", hanno aggiunto Gough & Millar. "La sua leggendaria collaborazione con Tim Burton ha dato vita ad alcuni dei personaggi più indimenticabili del cinema. Abbiamo adorato lavorare con lei in Beetlejuice Beetlejuice e non potremmo essere più entusiasti di darle il benvenuto a Nevermore".

Quali sono le altre new entry nel cast di Mercoledì 3

La novità più significativa è l'ingresso di Eva Green, che interpreterà Ophelia Frump, sorella di Morticia Addams, personaggio destinato ad avere un ruolo centrale nei nuovi episodi. Si è anche aggiunto Chris Sarandon, il cui ruolo non è stato ancora svelato nei dettagli.

Tra gli altri nuovi membri del cast ci sono Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, coinvolti nell'espansione narrativa della terza stagione. Queste new entry si affiancano al ritorno del cast principale guidato da Jenna Ortega, consolidando un ensemble ancora più ampio e articolato per i nuovi sviluppi della storia.

Quando e dove vedere la terza stagione della serie

La terza stagione di Mercoledì non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma le riprese sono appena iniziate in Irlanda e, sulla base dei tempi di produzione e post-produzione delle stagioni precedenti, si prevede che la serie faccia il suo debutto su Netflix nel 2027, probabilmente tra la primavera e l'estate di quell'anno.

Nel frattempo, potete recuperare gli episodi delle prime due stagioni di Mercoledì, disponibili sulla piattaforma digitale Netflix.