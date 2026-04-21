Mercoledì 3: la foto di Jenna Ortega rivela la nuova location

La Nevermore Academy sembra stare troppo stretta a Mercoledì, come anticipa una nuova foto dal set di Mercoledì 3 che rivela una location inedita per lo show.

Le riprese della terza stagione della popolare serie firmata da Tim Burton sono attualmente in corso nei pressi di Dublino. La terza stagione torna a seguire le vicende di Mercoledì, l'"intelligente, sarcastica e un po' insensibile" figlia degli Addams, mentre "indaga su misteri intricati e si fa nuovi amici - e nemici - alla Nevermore Academy".

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Dove sarà ambientata Mercoledì 3

L'immagine promozionale diffusa da Netflix mostra la protagonista Jenna Ortega in piedi a fianco di Mano, posata su una moto. Dietro di loro si erge la Torre Eiffel. "Da Parigi, con terrore" si legge nel commento.

La Nevermore Academy si trova a Jericho, in Vermont. Ma i nuovi episodi di Mercoledì, a quanto pare, condurranno la protagonista a migliaia di chilometri di distanza, in Europa, con una capatina in Francia. La terza stagione riprenderà probabilmente da dove si è interrotta la precedente, da noi analizzata nella recensione di Mercoledì 2: Mercoledì sale sul sidecar della moto di suo zio Fester (Fred Armisen) e si mette sulle tracce di Enid Sinclair (Emma Myers), che si è trasformata in un lupo mannaro alfa.

Solo poche settimane fa Netflix ha annunciato l'aggiunta di nuovi membri al cast dello show tra cui la star de Il trono di spade Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance che fungeranno da guest star, oltre a Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan and Kennedy Moyer.

Gli altri membri della famiglia Addams sono Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán veste i panni del marito, Gomez Addams, e Isaac Ordonez interpreta Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì.

La terza stagione di Mercoledì non dovrebbe arrivare su Netflix prima del 2027.