Mercoledì 3: una protagonista del Trono di Spade tra le guest star

Tra le guest star della stagione 3 di Mercoledì ci sarà anche Lena Headey, la star della serie Il Trono di Spade, in cui aveva la parte di Cersei.

Le riprese dello show targato Netflix sono attualmente in corso e la produzione ha condiviso un nuovo aggiornamento sugli attori coinvolti.

Chi reciterà in Mercoledì 3

Tra le new entry nelle fila degli interpreti che reciteranno nella terza stagione di Mercoledì c'erano già Eva Green, che avrà la parte della sorella di Morticia (qui potete scoprire i primi dettagli del personaggio), Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer.

Nelle ultime ore Netflix ha svelato che tra le guest star ci saranno anche Lena Headey, Andrew McCarthy (Brats), e James Lance (Ted Lasso).

Il cast e la troupe saranno impegnati a Dublino, Irlanda, dove si stanno realizzando gli episodi inediti della serie. La storia si era interrotta con Mercoledì, la protagonista interpretata da Jenna Ortega, mentre se ne andava con lo zio Fester (Fred Armisen), con l'obiettivo di salvare l'amica e compagna di stanza Enid (Emma Myers).

Lena reciterà in Mercoledì 3

Gli interpreti di Mercoledì

Nel cast dello show Netflix, che ha ottenuto il via libera alla produzione della terza stagione la scorsa estate, ci sono anche Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Cosa), Evie Templeton (Agnes DeMille), Luis Guzmán (Gomez Addams), e Fred Armisen (Zio Fester).

Mercoledì è stata creata da Alfred Gough e Miles Millar, coinvolti come produttori esecutivi e showrunner, mentre Tim Burton fa parte del team della produzione ed è impegnato come regista.