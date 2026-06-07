Masters of the Universe: tutte le serie animate da vedere prima del film

Travis Knight porta al cinema He-Man e i dominatori dell'universo, ma come al solito è sempre giusto dare uno sguardo al passato e ai cartoni che hanno accompagnato intere generazioni.

Il 12 marzo del 1984 andava in onda in Italia il primo episodio di He-Man e i dominatori dell'universo, un cartoon americano che da lì a breve avrebbe riscosso un successo leggendario: la serie di Filmation era ispirata a una linea di giocattoli Mattel in commercio già dal 1982; Mattel, infatti, aveva rinunciato ai diritti sui giocattoli di Star Wars - poi acquisiti da Kenner - così Roger Sweet, ispirandosi a un'illustrazione di Mark Taylor... che a sua volta si era ispirato a Conan il Barbaro... mise insieme i pezzi dei personaggi di Big Jim per proporre un nuovo eroe dal nome generico (He-Man) che fosse adatto sia alla fantascienza che al fantasy. Il resto è più o meno storia.

Masters of the Universe

I mini fumetti allegati ai giocattoli raccontavano le origini dei personaggi, su cui poi Filmation avrebbe sviluppato una serie animata, intitolata He-Man and the Masters of the Universe, da mandare in onda a partire dal 1983, un cartoon per certi versi pioneristico, nel bene e nel male, perché aggirava non solo i limiti tecnici e censori dell'epoca, ma allo stesso tempo faceva da eclatante pubblicità ai giocattoli, rivolgendosi direttamente ai più piccoli. Nel corso di due o tre anni, però, il successo del cartoon e le vendite dei giocattoli entrarono in crisi, convincendo Mattel a finanziare un film in carne e ossa che, però, fu il proverbiale chiodo sulla bara dei Masters of the Universe (MotU per gli amici).

Masters of the Universe

Le avventure di He-Man, però, non finirono lì. Negli anni, i Masters sono tornati in TV a più riprese, e sotto forme diverse, che vale la pena ricordare: vediamo quali serie animate hanno quindi preceduto il film di Travis Knight.

He-Man e i dominatori dell'universo

La serie animata che ha ufficialmente dato inizio alla leggenda di He-Man fu trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 26 settembre 1983, riciclando animazioni e doppiatori per due stagioni, un lungometraggio e una puntata speciale natalizia: in totale, Filmation produsse 130 episodi che ruotavano intorno allo scontro tra i guerrieri eroici di He-Man e i guerrieri malvagi del perfido Skeletor. Impugnando una spada magica che tutti bramano, il principe Adam trasforma se stesso in He-Man e la sua tigre Cringer nel feroce Battle Cat, ma la sua identità segreta è nota solo a pochi fedelissimi. Col passare delle stagioni l'universo dei Masters si allarga, andando a includere sempre più personaggi e nemici da vendere nei negozi insieme ai loro veicoli e agli scenari più iconici come il Castello di Greyskull e la Cittadella del Serpente.

Pur raccontando storie, spesso anche buffe, di guerrieri che si battono contro mostri anche piuttosto inquietanti, He-Man e i dominatori dell'universo è un cartone animato tutt'altro che violento, in cui He-Man raramente usa la sua spada per colpire i nemici e quasi ogni episodio si conclude con una morale che sfonda la quarta parete e si rivolge direttamente agli spettatori. La serie ebbe così successo da convincere Mattel a produrne uno spin-off pensato per le bambine.

She-Ra, la principessa del potere

Cominciata ufficialmente nel settembre del 1985, la serie She-Ra: Princess of Power era stata preceduta da un lungometraggio (Il segreto della spada) che in realtà montava insieme i primi cinque episodi del cartoon. In questo film, Adam scopre di avere una sorella, Adora, rapita dal perfido Hordak molti anni prima e di cui tutti hanno magicamente dimenticato l'esistenza. He-Man ritrova Adora al servizio del nemico sul pianeta Etheria, ma riesce a consegnarle una Spada del Potere che trasforma lei in She-Ra e il suo cavallo Spirit nell'unicorno Swift Wind: insieme, i due gemelli ritrovati salvano il pianeta, ma She-Ra resta a Etheria per continuare a proteggere i suoi amici.

La serie proseguì per 93 episodi in totale, divisi due stagioni più uno speciale natalizio, e introdusse tutta una serie di nuovi personaggi da trasformare in giocattoli per bambini e bambine. Poi She-Ra è scomparsa per anni dalla TV a causa di complicazioni con i diritti, divisi tra Mattel e Universal/Dreamworks, che sostanzialmente richiedono ancora compromessi lunghi e dispendiosi. Ci torneremo tra poco.

Le nuove avventure di He-Man

Sul finire degli anni 80, Mattel provò a rilanciare i giocattoli dei Masters con una nuova linea chiamata semplicemente He-Man: nuovi modelli, più proporzionati e articolati, con uno stile completamente fantascientifico che dapprincipio alienò i fan dei giocattoli originali. Per sostenere i nuovi giocattoli, Mattel commissionò un'altra serie animata a una compagnia diversa da Filmation, la Jetlag Productions, e questo spiega il character design più nipponico, ispirato agli anime e supervisionato da alcuni artisti giapponesi. La serie non riscosse il successo sperato e si fermò dopo un'unica stagione composta da 65 episodi.

In realtà fu un peccato - e solo in seguito la serie fu riaccolta con maggior calore dai fan - perché la scrittura era maturata molto e si era lasciata alle spalle i toni più scanzonati degli episodi autoconclusivi per abbracciare una marcata continuità narrativa. La storia infatti prosegue quella del cartoon originale: He-Man raggiunge il remoto pianeta Primus per combattere insieme ai Guardiani Galattici gli alieni mutanti di Denebria e il suo arcinemico Skeletor, che lo ha seguito fino all'altro capo dello spazio.

He-Man and the Masters of the Universe

Il rilancio nel 2002 dei Masters dopo anni di assenza dai palinsesti e dai negozi rappresenta quasi un caso di studio. La nuova serie animata, commissionata a Mike Young Productions per accompagnare l'uscita dei nuovi giocattoli, è un vero e proprio reboot in cui il mito di He-Man è reinterpretato in storie nuove di zecca, ispirate ai cartoni e ai fumetti del passato. Alcuni cambiamenti sono degni di nota, per esempio il fatto che il gracile e pavido Adam si trasformi in un He-Man più adulto nel fisico e nel carattere.

Molti personaggi sono stati ridisegnati completamente, mantenendo una spiccata aderenza al fantasy e alla mitologia di tutto il mondo, per una storia orizzontale incentrata ancora sullo scontro tra He-Man e le forze del male che includono Skeletor, Hordak e gli Uomini Serpente. Nonostante la sua qualità, la serie fu cancellata a metà della seconda stagione dopo soli 39 episodi: la pessima distribuzione dei giocattoli - che perlopiù erano statuine statiche, poco gradite al grande pubblico - e la modesta pubblicità furono letteralmente una pietra tombale.

She-Ra e le principesse guerriere

A quasi vent'anni di distanza, è toccato a She-Ra riportare i MotU in TV con una serie in 52 episodi, divisi in cinque stagioni, che è andata in onda su Netflix tra il 2018 e il 2020 prima di essere rimossa quando sono scaduti i diritti. Creata da ND Stevenson, la serie è a tutti gli effetti un reboot di Dreamworks Animation Television che si ispira fortemente al successo di serie come Avatar, The Legend of Korra e Voltron: The Legendary Defender, sia nello stile tagliente dell'animazione, sia nella narrativa young adult.

La serie ripercorre le origini di Adora, eroina scelta dalla Spada del Potere che la trasforma in She-Ra, ma in questa serie non c'è He-Man a fare da contraltare e la protagonista si regge sulle sue gambe. Sebbene ogni stagione introduca tutta una serie di amici e nemici inediti, la dinamica centrale ruota tutta intorno al rapporto tra Adora la sua "frenemy" Catra, che ha rappresentato un vero e proprio momento rivoluzionario nella rappresentazione LGBT nei media per giovanissimi. Proprio per questa ragione, la serie Netflix ha spaccato in due il pubblico.

MotU: Revelation e Revolution

Nel 2021 è il regista e attore Kevin Smith a riprendere He-Man, sempre su Netflix, concretizzando un sogno avuto fin da bambino: dare un seguito ai cartoni che l'avevano appassionato. Revelation, miniserie in 10 episodi di Powerhouse Animation Studios, è un sequel vero e proprio che riprende le sottotrame rimaste in sospeso con la chiusura del cartone animato Filmation, pur proiettando le storie di He-Man in un'epoca moderna più matura e sofisticata sotto diversi aspetti.

La serie, che si fregia delle musiche di Bear McCreary, e delle voci in lingua originale di attori famosi come Mark Hamill, William Shatner, Keith David, Lena Headey e Sarah Michelle Gellar, è incentrata nella sua prima "stagione" sulla morte di He-Man e sul suo ritorno, spostando i riflettori da protagonista sul personaggio di Teela. Nella seconda stagione, sottotitolata Revolution e uscita con 5 episodi nel 2024, He-Man e i suoi compagni devono vedersela con un redivivo Skeletor in versione cibernetica, la minaccia di Scheda Madre e il ritorno di Hordak su Eternia. Pur chiudendosi con un finale compiuto e risolutore, Revolution avrebbe dovuto proseguire ma al momento ogni piano in merito sembra sospeso.

He-Man and the Masters of the Universe

L'ultima serie animata in ordine cronologico è anche la più sottovalutata di tutte, ma non lasciatevi ingannare dall'aspetto infantile: è davvero un gioiellino. Nel catalogo Netflix dal 2021, questa serie in computer grafica di Mattel Television conta 26 episodi divisi in tre stagioni: è un reboot della storia principale, in cui il giovane Adam, che ha perso la memoria da piccolo, si ritrova a combattere contro le forze di Skeletor per liberare Eternia.

La novità della serie sta nel modo in cui Adam usa il potere di Greyskull: può trasformarsi nel muscoloso He-Man, ma anche condividerlo con i suoi amici, che si trasformano a loro volta in guerrieri che usano una combinazione di magia e tecnologia. Pur essendo stata pensata per i più piccoli, la serie si contraddistingue per le tematiche mature, gli ottimi dialoghi e una struttura orizzontale avvincente e piena di colpi di scena.