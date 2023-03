Il colibrì, Margini, Il male non esiste, Astolfo, Ragazzaccio e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: Il colibrì, Margini, Il male non esiste, Astolfo, Ragazzaccio, Ti odio, anzi no ti amo!, Gli amori di Suzanna Andler.

La prima parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni DVD e Blu-ray, si apre con uno dei film più attesi, ovvero Il colibrì, diretto da Francesca Archibugi e tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi. A seguire il frenetico Margini sulle movimentate avventure di una band di street punk, per poi cambiare completamente genere e passare a Il male non esiste, film ambientato in Iran che ha vinto l'Orso d'oro a Berlino.

Si prosegue con Astolfo, piacevole commedia sull'amore nella terza età di Gianni Di Gregorio, quindi Ragazzaccio, curioso film di Paolo Ruffini sul bullismo ambientato all'epoca del lockdown. In chiusura la commedia romantica Ti odio, anzi no, ti amo! sul rapporto controverso fra due colleghi e infine Gli amori di Suzanna Andler, in pratica un one women show di Charlotte Gainsbourg e la vita sentimentale del suo personaggio.

Il colibrì: la recensione del blu-ray

IL FILM. Tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, Il colibrì diretto da Francesca Archibugi racconta la vita di Marco Carrera, interpretato da Pierfrancesco Favino. Attraverso diversi piani temporali e il salto da un periodo all'altro attraverso la forza dei ricordi, viene descritta l'esistenza di un uomo fatta di amori assoluti, perdite e incredibili coincidenze. Una lotta quotidiana che si combatte contro quello che sembra insostenibile grazie alla forza della vita. Nel super cast anche Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Laura Morante.

IL BLU-RAY. Il colibrì è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Il video è di buona qualità, con picchi di eccellenza nelle scene ben illuminate, dove spicca un dettaglio granitico non solo sui primi piani, ma anche nelle panoramiche. Meno convincenti invece le sequenze più scure, dove il quadro si fa più piatto e talvolta affiorano anche cenni di banding sui fondali. Meglio l'audio, un DTS HD 5.1 corposo e coinvolgente, che presenta dialoghi cristallini dall'ottimo timbro, una calda colonna sonora e un'ottima ambienza, con i diffusori che lavorano con precisione e una certa costanza nonostante il film non sia certo di azione.

DA NON PERDERE. C'è solamente un extra, ma si tratta di un backstage ben fatto di 20 minuti, che racconta attraverso le immagini sul set tutto il lavoro di preparazione di alcune scene, il tutto arricchito da interventi della regista Francesca Archibugi e dall'ottimo cast, che raccontano i temi del film e la sua lavorazione.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Margini: la recensione del DVD

IL FILM. La rabbiosa voglia di fuggire dall'assopita provincia maremmana attraverso la forza del punk rock. Ambientato nel 2008 a Grosseto e diretto da Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, Margini racconta le vicissitudini di tre ragazzi e della loro band di street punk. Quando hanno l'occasione di fare un salto dalle solite sagre e aprire la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana, tutto precipita perché il concerto viene annullato. I tre decidono di far venire i Defense a Grosseto ma il piano si rivela difficile e causa una marea di situazioni paradossali.

IL DVD. Margini è arrivato in homevideo con il DVD Fandango-CG distribuito da Mustang. Il video presenta un buonissimo dettaglio e un croma brillante, ma è un po' penalizzato da una notevole rumorosità del quadro, oltre che da alcune incertezze dei contorni durante le panoramiche. Ottimo l'audio, mentre negli extra, oltre al trailer troviamo un backstage di 15 minuti molto frizzante, un po' nello stile del film, nel quale parlano gli autori, il cast e anche i Manetti Bros in qualità di produttori.

DA NON PERDERE. L'audio in Dolby Digital 5.1 è effervescente e riproduce con ampia spazialità e buona grinta tutti i numerosi momenti musicali e le peripezie della band. Tutti i diffusori partecipano con decisione alla costruzione della scena sonora, soprattutto l'asse anteriore è molto preciso negli effetti direzionali. Forse l'unico appunto è che certi dialoghi sono troppo stretti da capire e poi una certa timidezza sul fronte dei bassi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Il male non esiste: la recensione del DVD

IL FILM. Finalmente è uscito in homevideo Il male non esiste, film Orso d'oro a Berlino diretto da Mohammad Rasoulof. Ambientato nell'Iran contemporaneo, il film è composto da quattro storie collegate tra loro, che ruotano attorno al tema della pena di morte e mettono in evidenza come nei confronti di leggi imposte da un regime dispotico, le persone possano reagire con forza morale, spirito di sacrificio e disobbedienza civile, scontando in ogni caso delle pesanti conseguenze nella vita privata.

IL DVD. Il male non esiste è ora disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Satine, tecnicamente buono ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Valido il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 fa il suo compito con rigore, con una buona descrizione ambientale della storia e alcuni effetti ben posizionati, mentre la spazialità è apprezzabile soprattutto nella colonna sonora e in scene come quella in autostrada nel quarto episodio.

DA NON PERDERE. Considerati i limiti del formato, soddisfacente il video, che deve vedersela con molte scene cupe e oppressive, ma riesce a mantenere una buona solidità, oltre a un dettaglio molto buono sui primi piani e discreto nel resto del quadro. Qualcosa si sconta alla compressione sui fondali (il film è lungo quasi due ore e mezza), soprattutto negli ultimi due episodi fra vegetazione e paesaggi, ma per il resto le incertezze sono abbastanza contenute.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7 - Extra: 4

Astolfo: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato alla Festa del cinema di Roma, Astolfo può essere definito una commedia romantica della terza età. Regista e protagonista Gianni Di Gregorio, nei panni di un pensionato romano che viene sfrattato dal suo appartamento. Decide così di tornare nel suo paesino nell'Italia centrale, dove ha un'antica casa di famiglia che cade a pezzi, nella quale trova anche un paio di abusivi che vivono lì e di cui diventa amico, mentre invece bisticcia con il prete e con il sindaco. Poi l'incontro con una vedova (Stefania Sandrelli), nonna ma piena di vita.

IL DVD. Astolfo è arrivato in homevideo con il DVD Lucky Red distribuito da Plaion Pictures. Ottimo il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 non ha un gran lavoro da svolgere in un film composto quasi esclusivamente da dialoghi, peraltro puliti e dal buon timbro. Qualche effetto ambientale viene comunque riprodotto in modo adeguato. Negli extra il trailer e un backstage di 11 minuti con momenti delle riprese sul set e intervista a regista e protagonisti.

DA NON PERDERE. La parte migliore è sicuramente il video, che nonostante i limiti del formato DVD regala un quadro quasi sempre compatto, anche nelle panoramiche, senza troppe sbavature. Molto buono anche il dettaglio, soprattutto sui primi piani dei protagonisti, mentre il croma è vivace e piacevole. Soddisfacente anche la tenuta negli interni della casa diroccata e nelle scene più scure.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Ragazzaccio: la recensione del DVD

IL FILM. Ambientato in pieno lockdown, Ragazzaccio diretto da Paolo Ruffini vede protagonista Mattia (Alessandro Bisegna), un bullo poco ligio alle regole che odia i genitori e vive in un mondo di anaffettività e mancanza di ascolto. Una fragilità emotiva che esplode al momento della pandemia anche attraverso i nuovi metodi di comunicazione, mentre anche in casa fra i suoi genitori (interpretati da Sabrina Impacciatore e Massimo Ghini) la situazione è difficile. Ma proprio in questo momento così difficile, scoprirà l'amore.

IL DVD. Ragazzaccio è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang-Vera. Buono il video, che regge bene il fatto nonostante il film si svolga tutto in interni e con collegamenti video. Anche nelle scene più scure la compattezza non viene mai meno, a parte qualche fisiologica sbavatura. L'audio in Dolby Digital 5.1 si vivacizza soprattutto nelle musiche e con qualche effetto ambientale, ma la natura del film non dà al reparto un gran lavoro da fare.

DA NON PERDERE. Davvero ricco e sorprendente il reparto dedicato agli extra. Troviamo innanzitutto un'intervista a Paolo Ruffini di 20 minuti, poi una al protagonista Alessandro Bisegna (10 minuti), entrambe a cura di Claudio Pofi. A seguire tre featurette Parliamone con Giuseppe Fiorello (3'), Massimo Ghini (3') e Sabrina Impacciatore (3' e mezzo). A seguire la videoclip del brano Ragazzaccio di Francesco Sarcina (4' e mezzo), un backstage (3') e il trailer.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 7,5

Ti odio, anzi no, ti amo!: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia romantica diretta da Peter Hutchings, Ti odio, anzi no, ti amo! vede protagonisti Lucy (Lucy Hale) e Joshua (Austin Stowell), che si trovano a condividere un ufficio presso una casa editrice e si detestano, oltre a essere entrambi in competizione per ottenere un'importante promozione. Ma dietro l'odio esteriore c'è anche una singolare attrazione fra i due, e a far cambiare totalmente atteggiamento sarà una corsa in ascensore apparentemente innocua. Anche se la guerra per la promozione continua.

IL DVD. Ti odio, anzi no, ti amo! È arrivato in homevideo con il DVD della Plaion Pictures, prodotto tecnicamente soddisfacente ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video offre un dettaglio eccellente sui primi piani dei due protagonisti, mentre è decisamente più morbido nel resto delle scene, pur mantenendo un'apprezzabile compattezza di fondo e limitando le sbavature solo ad alcuni fondali. Vivace il croma con colori sempre brillanti.

DA NON PERDERE. L'audio, oltre ai Dolby Digital 5.1 per italiano e inglese, vanta anche un DTS 5.1 nella nostra lingua. Ed è un ascolto piacevole e frizzante, con la musica che avvolge bene dai diffusori ma con un'attenzione non banale anche ai piccoli dettagli ambientali, che sono riprodotti con cura dai diffusori.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Gli amori di Suzanna Andler: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Benoît Jacquot e con Charlotte Gainsbourg protagonista assoluta, Gli amori di Suzanna Andler si svolge durante la visita della ricca Susanna a una villa affacciata sul mare della Costa Azzurra. Lì incontra il suo amante, ma è solo l'occasione per fare il punto su un matrimonio in cui si sente intrappolata, oltre che nei ruoli di madre e moglie, anche dalle convenzioni. In fondo la donna è alla ricerca di un'esistenza più libera, incarnata dal suo giovane amante, ma è un'emancipazione che sembra impossibile.

IL DVD. Gli amori di Suzanna Andler è disponibile in homevideo con il DVD targato CG-Wanted distribuito da Mustang. Il video, come vedremo, è davvero ottimo, mentre visto il tipo di film l'audio in Dolby Digital 5.1 ha ben poco lavoro da svolgere, se non restituire dialoghi chiari e puliti e assicurare un minimo di ambienza per un film molto statico e ambientato praticamente in una sola location. Come extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. Davvero eccellente il video, che beneficia probabilmente anche della breve durata del film e regala un quadro senza sbavature e sempre compatto, anche nella stanza in cui si svolge gran parte del film, oltre che negli esterni e perfino nelle panoramiche. Il dettaglio è notevole per lo standard DVD, con efficaci primi piani e buona resa dell'ambientazione.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4

