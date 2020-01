Robert Downey Jr. in Iron Man

Nato nel 1965 a New York e figlio del regista Robert Downey Sr. e dell'attrice Elsie Downey, Robert Downey Jr. debutta sul grande schermo a soli 5 anni, con un ruolo nel film Pound, nel quale recita al fianco del padre. Conosciuto a livello internazionale soprattutto per il ruolo di Iron Man (che ricopre dal 2008), l'attore può vantare una carriera cinematografica ricca di straordinarie interpretazioni, nonostante l'ombra della droga che lo ha accompagnato, a fasi alterne, dal 1996 al 2001. La prima nomination agli Oscar arriva nel 1993 per il film Charlot, nel quale Robert Downey Jr. veste, in modo magistrale, i panni del celebre comico e regista Charlie Chaplin; ma tante altre pellicole e riconoscimenti hanno costellato la carriera dell'attore. In occasione dell'uscita al cinema del nuovo film che lo vede protagonista, Dr Dolittle, scopriamo insieme quali sono i migliori film di Robert Downey Jr.

1. Al di là di tutti i limiti (1987)

Iniziamo la nostra lista dei migliori film di Robert Downey Jr. con una pellicola del 1987 diretta da Marek Kanievska: Al di là di tutti i limiti. Ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta, la pellicola racconta la tragica storia di Julian (interpretato dall'attore newyorkese) e dei suoi due amici Clay e Blair, reduci dalla consegna dei diplomi e determinati a percorrere strade diverse. Le cose, però, non andranno bene per Julian che si ritroverà presto coinvolto in un pericoloso giro di droga e prostituzione.

2. Charlot (1992)

L'interpretazione che è valsa all'attore la prima nomination agli Oscar nonché il Premio BAFTA come miglior attore, è quella dell'icona della storia del cinema Charlie Chaplin, nel film Charlot. In questo straordinario biopic diretto da Richard Attenborough, Robert Downey Jr. veste i panni del comico e regista britannico in modo magistrale, catturandone sia lo spirito allegro sia la profonda vena di malinconia.

3. America oggi (1993)

Diretto da Robert Altman, America oggi è un'opera corale nella quale si intrecciano nove storie in maniera apparentemente casuale, in una Los Angeles opprimente sulla quale incombe la minaccia della mosca della frutta. In questo ritratto non molto edificante della società americana, Robert Downey Jr. interpreta il protagonista di una di queste storie, Bill Bush, tutte tratte dai racconti di Raymond Carver.

4. Assassini nati - Natural Born Killers (1994)

Considerata una tra le migliori pellicole di Oliver Stone, Assassini nati - Natural Born Killers rappresenta un manifesto di denuncia nei confronti dei mass-media e del loro modo di fare della violenza uno spettacolo. Gli amanti Mickey (Woody Harrelson) e Mallory Knox (Juliette Lewis) sono due serial killer che girano il paese seminando morte mentre il giornalista Wayne Gale (interpretato da Robert Downey Jr.) li trasforma in dei veri e propri divi della televisione.

5. Two girls and a guy (1998)

Two Girls and Guy costituisce, fondamentalmente, un atto unico, girato in tempo reale e basato soprattutto sui dialoghi tra i personaggi. Diretto da James Toback e con protagonisti Robert Downey Jr., Heather Graham e Natasha Gregson Wagner, il film racconta la storia di un tradimento che poi costituisce solo il pretesto per portare sullo schermo una battaglia tra i sessi.

6. Wonder Boys (2000)

In Wonder Boys, per la regia di Curtis Hanson, Robert Downey Jr. veste i panni di Terry Crabtree, editor gay del professore e scrittore Grady Tripp (Michael Douglas), in una fase di blocco creativo. Mentre Grady tenta disperatamente di finire il suo ultimo romanzo, Terry e James (Tobey Maguire), un giovane allievo del professore, vivono una notte di passione insieme. Un'interessante tragicommedia che non poteva non essere inserita tra i migliori film di Robert Downey Jr.

7. The Singing Detective (2003)

Commedia musicale del 2003 diretta da Keith Gordon, The Singing Detective racconta la storia di Dan Dark (Robert Downey Jr.), uno scrittore affetto da gravi eruzioni cutanee che, durante il ricovero in ospedale, inizia a mescolare realtà e fantasia. Confuso a causa del dolore e delle cure, Dan inizierà a credere di essere il protagonista del suo romanzo più famoso, un detective che indaga sull'omicidio di una prostituta nella Los Angeles degli anni Cinquanta.

8. Gothika (2003)

Miranda Gray (Halle Berry) è una psicologa criminale che viene accusata dell'omicidio del marito, il Dr. Douglas Gray, direttore del penitenziario psichiatrico femminile dove anche lei lavora. La donna, però, in seguito a un terribile incidente, non ricorda assolutamente nulla dell'omicidio e dovrà cercare di arrivare da sola alla verità. In Gothika, pellicola thriller diretta da Mathieu Kassovitz, Robert Downey Jr. interpreta il Dr. Pete Graham, ex collega e amico di Miranda che si rivelerà per ciò che è veramente.

9. Kiss Kiss, Bang Bang (2005)

Robert Downey Jr. è il criminale Harry Lockhart nella brillante commedia d'azione diretta da Shane Black. Kiss Kiss, Bang Bang porta sul grande schermo la storia di Harry Lockart, un ladruncolo in fuga dalla polizia che si trova, per sbaglio, nel bel mezzo di un'audizione per un film poliziesco; ottenuta inaspettatamente la parte, dovrà farsi aiutare dall'investigatore Perry Von Shrike (Val Kilmer) per calarsi meglio nel ruolo.

10. Zodiac (2007)

Pellicola del 2007 per la regia di David Fincher, Zodiac racconta l'incessante ricerca di un terribile serial killer non identificato che seminò morte e panico nella California degli anni Sessanta. A dargli la caccia, da un lato i due detective Dave Toschi (Mark Ruffalo) e Bill Armstrong (Anthony Edwards) dall'altro il vignettista Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal) e il reporter Paul Avery (Robert Downey Jr.), che diventerà, a sua volta, obiettivo dell'assassino.

11. Iron Man (2008)

Tra i migliori film di Robert Downey Jr. non possiamo non inserire Iron Man, ruolo che, dal 2008, ha reso celebre l'attore a livello internazionale, ponendolo nell'olimpo delle star Marvel. Al primo film della serie, sono seguiti due capitoli successivi, Iron Man 2 e Iron Man 3.

12. Tropic Thunder (2008)

Un gruppo di attori narcisisti passa dal girare un kolossal d'azione all'interno della giungla del Vietnam a prendere parte a una guerra vera e propria, in un susseguirsi di gag e scene paradossali; questo è Tropic Thunder, diretto e interpretato da Ben Stiller. Il film vede Robert Downey Jr. nei panni di Kirk Lazarus, un australiano biondo dagli occhi azzurri che, per calarsi meglio nella parte del leader afroamericano, si scurisce chirurgicamente la pelle, diventando uno stereotipo razziale vivente. La sua strabiliante interpretazione è valsa all'attore una nomination agli Oscar come Miglior Attore.

13. Sherlock Holmes (2009)

Robert Downey Jr. porta sul grande schermo il celebre personaggio letterario nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel film Sherlock Holmes, diretto da Guy Ritchie. La trama vede il detective di Baker Street, affiancato dall'inseparabile Dottor Watson (Jude Law), alle prese con il malvagio Lord Blackwood (Mark Strong) che vuol conquistare la città di Londra. Esiste anche un capitolo successivo, Sherlock Holmes: Gioco di ombre.

14. Parto col folle (2010)

Peter Highman (Robert Downey Jr.) è un architetto in procinto di diventare padre che deve attraversare il paese per poter assistere alla nascita del figlio; Ethan Tremblay (Zach Galifianakis) è un aspirante attore disposto a dargli un passaggio fino a destinazione. Il risultato è Parto col folle, una esilarante commedia ricca di imprevisti e colpi di scena, per la regia di Todd Phillips.

15. Avengers: Endgame (2019)

Seguito di Avengers: Infinity War nonché ventiduesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame riprende la narrazione da dove era stata lasciata, dopo lo schiocco di dita di Thanos e la conseguente distruzione di parte dell'Universo. Diretto da Anthony Russo e Joe Russo, il film vanta un cast d'eccezione: Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Paul Rudd e Brie Larson. Sicuramente uno dei migliori film di Robert Downey Jr.

