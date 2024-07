Armie Hammer ha svelato come Robert Downey Jr lo ha aiutato durante la sua lotta contro le dipendenze

Armie Hammer ha ufficialmente smentito le voci che sostenevano fosse stato aiutato economicamente da Robert Downey Jr nel periodo in cui ha cercato di liberarsi dalle sue dipendenze.

L'attore, intervistato da Piers Morgan, è tornato a parlare di quanto accaduto dopo le accuse di molestie e violenza sessuale che gli erano state rivolte, svelando inoltre quali colleghi lo avevano contattato.

Il sostegno della star di Iron Man

Rispondendo alle domande del giornalista britannico, Armie Hammer ha dichiarato che Robert Downey Jr. lo ha contattato, tuttavia precisando: "No, non lo ha fatto. Non ha pagato per farmi andare in rehab".

L'ex star di Chiamami col tuo nome ha poi spiegato che la star di Iron Man è stato di aiuto, ma ha voluto immediatamente chiarire: "Non voglio coinvolgere nessuno nella mia situazione. Ci sono state alcune persone che sono state estremamente di aiuto e sono incredibilmente grato".

Robert nel ruolo di Tony Stark

Armie ha quindi aggiunto che Robert lo ha aiutato come accade a Hollywood quando qualcuno soffre di qualche tipo di dipendenza, che si tratti di alcolismo, droghe o altro: "Quando decidi di essere sobrio, quella persona ti troverà e ti aiuterà, ed è fantastico". L'attore ha quindi condiviso il consiglio migliore ricevuto dal collega: "Siediti, stai zitto, tutto andrà bene".

Armie Hammer sui messaggi sul cannibalismo: "Su Grindr si scrivono cose peggiori!"

Tra chi, invece, non l'ha contattato in nessun modo ci sono altre co-star come Leonardo DiCaprio e Julia Roberts. Armie ha voluto chiarire: "Cerco di non pensare a chi non mi ha contattato. Cerco di concentrarmi sulle persone che lo hanno fatto, che hanno mostrato il loro sostegno".

Tra chi lo ha aiutato c'è stato anche il regista italiano Luca Guadagnino, ma l'ex star del cinema ha ribadito di essere consapevole che sostenerlo pubblicamente potrebbe avere delle conseguenze per chi si espone offrendo il proprio sostegno.

Johnny Depp, invece, è stato in contatto via telefonate e FaceTime, ma senza parlare dei rispettivi problemi, semplicemente per mantenere i contatti.