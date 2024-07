Oppenheimer di Nolan è in sconto in 4K per i Prime Day di Amazon

Oppenheimer, il film vincitore di 7 premi Oscar, è in offerta su Amazon per il Prime Day ad un prezzo incredibile

Il film vincitore di ben 7 premi Oscar, Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan con Cillian Murphy e Robert Downey Jr, è in offerta su Amazon per il Prime Day ad un prezzo incredibile. Infatti, solo per un determinato periodo di tempo, Oppenheimer è acquistabile a più del 50% di sconto.

La pellicola ha permesso sia a Cillian Murphy che a Robert Downey Jr di conquistare l'Oscar, come migliore attore protagonista per l'attore irlandese, sia che quello per il miglior attore non protagonista per l'ex Iron Man. Oppenheimer è stato il più grande successo di sempre per un film vietato ai minori, con un incasso di 953 milioni di dollari, potete trovare a questo link l'offerta

Oppenheimer, ecco cosa contiene l'edizione speciale

Oppenheimer segue la storia dell'invenzione dell'arma più micidiale della storia dell'umanità, ripercorrendola attraverso il suo fautore, Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy. L'edizione 4K contiene ben 3 ore di contenuti speciali con un disco bonus.

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

Nel disco potete trovare anche l'inedito "La Storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer". Questo contenuto coinvolgente, contiene oltre 70 minuti di scene girate dietro le quinte, ed interviste esclusive a Nolan ed ai suoi collaboratori. Avendo accesso illimitato a tutto quello che riguarda la realizzazione di sonori, effetti speciale, recitazione e processo creativo.

Cillian Murphy, i 10 migliori film del protagonista di Oppenheimer

Inoltre, all'interno si può trovare anche il documentario di NBC News "To End All War: Oppenheimer and atomic bomb", con un panel moderato dal giornalista e vincitore dell'Emmy Chuck Todd. Accompagnato da diversi scienziati che parleranno della bomba e molto altro.