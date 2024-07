Robert Downey Jr. tornerà nel prossimo film dei Vendicatori nei panni di Dottor Destino

Potremmo vedere Robert Downey Jr. riprendere il ruolo di Tony Stark nel MCU? Il suo ritorno è stato vociferato per un po' di tempo, ma ora sentiamo che questo Iron Man potrebbe subire una trasformazione malvagia.

Da tempo si vocifera che Robert Downey Jr. potrebbe tornare come variante di Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe e lo stesso attore ha ammesso che sarebbe interessato a riprendere il suo ruolo più famoso qualora se ne presentasse l'occasione.

"È follemente nel mio DNA. Probabilmente è il personaggio più simile a me che abbia mai interpretato, anche se è molto più figo di me", ha dichiarato in una recente intervista quando gli è stato chiesto di un eventuale ritorno. "Sono diventato sorprendentemente aperto all'idea".

Se Downey Jr. tornerà a vestire i panni di Iron Man, molto probabilmente sarà in uno dei prossimi film dei Vendicatori, ma se questa nuova versione del Vendicatore corazzato prendesse la strada dei cattivi?

Avengers 5 potrebbe riportare in scena oltre 60 personaggi dell'MCU

Downey Jr. sarà il Dottor Destino?

Nella sua ultima newsletter, Jeff Sneider afferma di aver sentito che Downey Jr. potrebbe tornare in un futuro film dei Vendicatori, Avengers 5, con la sua variante Stark che si trasformerebbe in Doctor Doom. È interessante notare che Downey Jr. aveva inizialmente fatto un'audizione per interpretare l'iconico cattivo nel film Fantastic Four della 20th Century Fox prima di ottenere il ruolo di Tony Stark in Iron Man.

Se ciò dovesse accadere, diremmo che si tratterebbe quasi certamente di un'apparizione unica, dato che un altro attore sarà probabilmente scritturato per il ruolo di Destino nel reboot de I Fantastici Quattro dei Marvel Studios.

La morte di Stark in Avengers: Endgame sarà ricordata come uno dei momenti più emozionanti e d'impatto della storia del MCU, e molti fan ritengono che riportare in vita il personaggio in qualsiasi veste sarebbe un errore. Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ha fatto eco a questo sentimento quando gli è stato chiesto di parlare del ritorno di RDJ l'anno scorso. "Abbiamo intenzione di conservare quel momento e di non toccarlo. Abbiamo tutti lavorato duramente per molti anni per arrivare a quel momento e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo".