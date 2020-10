Gli anni più belli, Matthias e Maxime, The Bleeder, Looking glass e i voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Gli anni più belli, Matthias e Maxime, The Bleeder, Looking glass, L'hotel degli amori smarriti, W gli sposi.

Gli anni più belli: Kim Rossi Stuart con Micaela Ramazzotti in una scena del film

È iniziato l'autunno e si intensificano anche le uscite homevideo. La prima parte della nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, inizia con Gli anni più belli, ennesimo film di Gabriele Muccino con buoni riscontri al botteghino, uscito appena prima del lockdown. A seguire Matthias e Maxime di Xavier Dolan, e poi due interessanti direct to video: The Bleeder con la storia del pugile che ispirò a Stallone il personaggio di Rocky Balboa, e Looking Glass con Nicolas Cage. Per chiudere l'originale e curioso L'hotel degli amori smarriti e infine W gli sposi, l'ultimo film in cui compare Paolo Villaggio.

Gli anni più belli: la recensione del blu-ray

IL FILM. Uscito a metà febbraio e poi rispuntato nelle sale a luglio dopo il lockdown, Gli anni più belli approda ora in homevideo. Il film di Gabriele Muccino, con un supercast comprendente Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, è la storia di quattro amici raccontata nell'arco di 40 anni, da adolescenti nei primi anni Ottanta fino all'età adulta. Speranze e delusioni per una storia di amicizia e amore sullo sfondo dei grandi fatti della storia.

IL BLU-RAY. Gli anni più belli è disponibile anche in alta definizione con il blu-ray targato 01 Home Entertainment e distribuito da Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente eccellente e sufficiente negli extra. L'aspetto che colpisce maggiormente del video è l'intensità del croma, che propone colori forti, caldi e brillanti. Il dettaglio è ottimo ma talvolta, anche per i trucchi per ringiovanire i protagonisti, tende a essere levigato sui volti e gli incarnati, in ogni caso la visione scorre molto piacevole. Negli extra sette scene tagliate (totale di 6 minuti e mezzo), e poi un backstage di 6 minuti con scene dal set e interventi del regista.

Gli anni più belli: Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti in una scena del film

DA NON PERDERE. L'audio in DTS HD 5.1 ha subito numerosi occasioni per mettersi in mostra, fra fuochi d'artificio, la discoteca e la guerriglia in strada, e lo fa con decisione e potenza, regalando bassi efficaci dal sub e un ottimo coinvolgimento grazie all'asse posteriore frizzante e preciso negli effetti. Per il resto anche la colonna sonora è calda e avvolgente, buoni i dialoghi a parte il fastidio di alcuni strilli acuti, ma sulle classiche urla mucciniane l'audio non centra niente.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Gli anni più belli: una scena del film con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria

Matthias e Maxime: la recensione del blu-ray

IL FILM. Amore e amicizia al centro di Matthias e Maxime, il film di Xavier Dolan che si ritaglia anche un ruolo da protagonista. Durante una riunione di vecchi amici, mentre viene girato un video viene chiesto di darsi un bacio a Maxime, ragazzo con una madre problematica e che sta per partire per l'Australia in cerca di fortuna, e Matthias, giovane avvocato fidanzato con una ragazza. Quel gesto sarà motivo di turbamento per entrambi, alla ricerca della loro vera identità e di un probabile forte sentimento reciproco.

Matthias & Maxime: una scena del film diretto da Xavier Dolan

IL BLU-RAY. Grazie a Koch Media Matthias e Maxime è disponibile anche in alta definizione, con un blu-ray soddisfacente sul piano tecnico e più che sufficiente negli extra. Il video è piuttosto morbido, in ogni caso il quadro è bello compatto con un buon dettaglio, anche se c'è a tratti una lieve grana digitale. Da segnalare però che stranamente affiora talvolta la presenza di piccoli segni o spuntature. Più convincente l'audio, un DTS HD 5.1 che soprattutto nei momenti della colonna sonora è avvolgente e piacevole, con un buon utilizzo dell'asse posteriore, che si fa sentire anche in caso di vento e tuoni. Per il resto dialoghi puliti e ambienza timida ma puntuale.

DA NON PERDERE. Gli extra non propongono niente di eclatante, ma i due contributi presenti oltre al trailer sono comunque interessanti perché troviamo un'intervista a Xavier Dolan di 8 minuti, con il regista sempre brillante ed efficace nelle sue considerazioni, e poi una serie di scene tagliate per un totale di 8 minuti e mezzo.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Matthias & Maxime: una scena del film drammatico

The Bleeder: la recensione del blu-ray

IL FILM. Arriva finalmente in homevideo The Bleeder, film di Philippe Falardeau presentato a Venezia 2016. Si tratta si un movimentato biopic di Chuck Wepner (Liev Schreiber), pugile peso massimo di buon successo arrivato a resistere per 15 round a Cassius Clay, storia che ispirò Sylvester Stallone per il personaggio di Rocky Balboa. Chuck rovinò la sua momentanea fama che avrebbe potuto proiettarlo anche nel mondo del cinema tra donne, alcol, droga e carcere. Nel cast anche un'inedita Naomi Watts.

IL BLU-RAY. Grazie a Mustang Entertainment, The Bleeder è finalmente disponibile anche in alta definizione con un blu-ray CG/IE di buon livello tecnico, anche se completamente privo di contenuti speciali. Buono anche se molto particolare il video, mentre l'audio in DTS HD 5.1 riesce a creare una soddisfacente ambienza soprattutto durante gli incontri di box, ma dà il suo meglio nella bella colonna sonora anni Settanta molto coinvolgente per calore e timbro.

The Bleeder: Liev Schreiber ed Elisabeth Moss in un momento del film

DA NON PERDERE. Come si diceva, video molto particolare con cui bisogna scendere a compromessi: per riprodurre look e stile anni Settanta, il video è volutamente caratterizzato da una notevole grana, che però regala grinta, spessore e realismo alla vicenda. Il blu-ray la replica in modo fedele, mantenendo un ottimo dettaglio e un croma intenso. Scorrono con naturalezza anche i filmati di archivio o quelli volutamente sporchi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 2

The Bleeder: Liev Schreiber sul ring in una scena del film

Looking Glass: la recensione del DVD

IL FILM. Approdo direct to video per Looking Glass, thriller con protagonista Nicolas Cage: il suo personaggio, Ray, dopo un trauma familiare decide di cambiare vita e assieme alla moglie gestisce un hotel nel deserto. Ma il luogo presenta molte stranezze: frequentazioni ambigue, un passaggio segreto dove poter spiare una stanza, l'onnipresenza di un poliziotto impiccione, nonché macabri scherzi nella piscina adiacente. E ben presto emerge anche qualche fatto oscuro del passato.

IL DVD. Grazie al prodotto distribuito da Mustang, Looking Glass è disponibile in un DVD scarno (non è presente nessun extra) ma tecnicamente soddisfacente. Il video allarma all'inizio e nelle scene del deserto, dove le panoramiche pagano i limiti del formato fra aliasing, contorni confusi e sgranature. Meglio tutto il resto, anche le scene scure nell'hotel sono discrete con un dettaglio a tratti molto buono.

DA NON PERDERE. L'audio in dolby digital 5.1, pur non eclatante, è comunque capace di regalare una certa tensione e mantenere le atmosfere misteriose del film. I rumori di ambienza infatti sono catturati con discreta puntualità da tutti i diffusori, e anche la colonna sonora si fa sentire. In alcuni frangenti comunque l'impatto complessivo avrebbe potuto essere maggiore.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 2

Looking Glass: una scena con Nicolas Cage e Robin Tunney

L'hotel degli amori smarriti: la recensione del DVD

IL FILM. Analisi curiosa e intelligente della vita coniugale, L'hotel degli amori smarriti, diretto da Christophe Honoré e con protagonista Chiara Mastroianni, vede protagonista una coppia sposata da 20 anni, Richard e Catherine. Quando lui scopre che lei ha un amante, Catherine se ne va ma solo per prendere una camera nell'albergo di fronte. Da lì, osservando dalla finestra suo marito, inizierà un percorso sulla sua vita sentimentale per cercare di capire cosa non ha funzionato.

IL DVD. L'hotel degli amori smarriti è arrivato in homevideo con un DVD targato CG/Officine UBU distribuito da Mustang. Soddisfacente il video, mentre l'audio, presente con un dolby digital 5.1, risente della natura teatrale del film, con tanti dialoghi e poco più. Comunque gli stessi dialoghi hanno un buon timbro dal centrale, mentre l'ambienza invece è molto timida e la colonna sonora è limitata per lo più all'asse frontale. Negli extra il trailer e una breve galleria fotografica.

DA NON PERDERE. Il video, pur con qualche difetto a livello di finezza del dettaglio e con un po' di granulosità, è certamente la parte migliore dell'edizione grazie a una compattezza che non viene mai meno neanche nelle scene più scure, e a una buona resa dei primi piani dei protagonisti. Anche il croma è bello vivace, con colori forti a sottolineare gli ambienti della vicenda.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 5

L'hotel degli amori smarriti: una scena con Chiara Mastroianni

W gli sposi: la recensione del DVD

IL FILM. Ultima apparizione di Paolo Villaggio, con cast stravagante comprendente Iva Zanicchi, Carlo Pistarino e Marisa Laurito, W gli Sposi vede protagonisti Maria, che assieme allo zio del ragazzo parte per gli Usa dove il figlio Chris sta per sposarsi. Al loro arrivo li attende però una sorpresa: Chris non sta per sposare una donna, bensì il suo compagno Michael.

IL DVD. W gli sposi è disponibile in homevideo grazie al DVD distribuito da Mustang Entertainment. Un prodotto soddisfacente sul piano tecnico: il video è discreto e a fronte di un quadro sempre compatto e senza tante sbavature, può offrire però un dettaglio piuttosto morbido e senza tanto mordente, che vanta comunque qualche buon primo piano. L'audio in dolby digital 5.1 fa dignitosamente la sua parte con dialoghi chiari, ma la verve nelle musiche e nell'ambienza rsta un po' timida.

DA NON PERDERE. Buoni gli extra. Troviamo tre interviste, due in formato audio sulle immagini del film a Iva Zanicchi (9') e a Marisa Laurito (6'), poi una video a Lorenzo Zenoni (11'), che intepreta Chris. A chiudere un omaggio a Paolo Villaggio di un minuto, con l'attore ripreso durante il trucco e in scena.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 7