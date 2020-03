Gli anni più belli, Emma Marrone svela "La scena più difficile da girare"

Emma Marrone racconta la sua esperienza sul set de Gli anni più belli. La cantante, in un'intervista rilasciata a Contro Copertina, parla della scena più difficile che ha girato, quella del matrimonio, e del modo in cui ha affrontato la sua prima esperienza di attrice.

I fan conoscevano la sua grinta dietro il microfono ma Emma Marrone ha stupito anche loro al suo debutto di attrice. Gabriele Muccino l'ha fortemente voluta nel cast de Gli anni più belli perché come ha detto in una puntata di Verissimo, in lei ha intravisto delle qualità per il cinema.

Gli anni più belli: una scena con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzoti

Emma ha vissuto questa sua prima esperienza con grande entusiasmo, si è lasciata guidare dal regista ma non tutte le scene sono state facili da girare. Incredibilmente, come Emma ha ribadito più volte, per lei la scena più difficile è stata quella del matrimonio. "Nella vita reale sono una donna davvero molto indipendente - spiega la Marrone a Contro Copertina - io non mi aggrapperei mai a un uomo come invece fa, almeno all'inizio, la mia Anna". Emma, che nel film interpreta la moglie di Claudio Santamaria, spiega "Sono anche un tipo romantico, però a modo mio e il matrimonio non fa per me: quindi vestirmi da sposa e brindare al banchetto di nozze non mi ha fatto sentire a mio agio".

Fortunatamente ci sono state anche scene che hanno impegnato di meno la cantante salentina, almeno dal punto di vista psicologico: "È stato molto più naturale per me portare il pancione e fare la mamma - racconta - Mi sono affidata all'immaginazione. Ce l'ho messa tutta. E, alla fine, è andata...".

Gli anni più belli continua ad essere in testa al box office italiano, anche in questa settimana penalizzata dalla chiusura di molte sale per l'emergenza Coronavirus. Emma Marrone si gode il successo del film e della sua carriera musicale. Il suo ultimo album Fortuna, uscito nell'ottobre del 2019, ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia.