Da Terminator 6 a Brad Pitt e Ang Lee, ecco il nuovo listino Fox!

Il nuovo listino di 20th Century Fox appare davvero molto promettente, una marea di film in arrivo nel 2019 e 2020, da Terminator 6 a Ad Astra con Brad Pitt, passando per il nuovo film di Ang Lee con Will Smith, Gemini Man. Una gamma di pellicole davvero per tutti i gusti costellano il listino presentato nelle ultime ore, che vede anche la presenza del primo lungometraggio da cinema di Dora L'Esploratrice per i più piccoli. Ma andiamo con ordine.

Sci-fi e azione: Ad Astra e Terminator

Ad Astra è il nuovo film di James Gray, con un cast d'eccezione: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland e Jamie Kennedy. La pellicola racconterà la storia dell'ingegnere militare Roy McBride che decide di intraprendere un'ambiziosa missione spaziale per scoprire cosa è accaduto al padre, partito con destinazione Nettuno con lo scopo di cercare segni di vita extraterrestre intelligente, ma non è mai tornato. Parlando di Ad Astra, il regista James Gray ha dichiarato in precedenza: "Quello che sto cercando di fare è fornire una rappresentazione realistica dei viaggi nello spazio mostrando come lo spazio sia ostile nei confronti dell'essere umano. E' una specie di Cuore di tenebra, un viaggio nel cuore del nostro sistema solare".

Locandina di Terminator: Destino Oscuro

Una saga che riprende vita grazie alla Fox è quella di Terminator: infatti il 31 ottobre 2019 arriva l'atteso Terminator: Destino Oscuro diretto dal regista di Deadpool Tim Miller. Il sesto film del franchise non rispetterà la cronologia di tutti gli altri 5: come ha più volte ribadito James Cameron, tornato qui in veste di produttore, la nuova prova da cyborg di Schwarzenegger si collegherà direttamente a Terminator 2 - il giorno del giudizio, del 1991, e ignorerà quanto accaduto negli altri 3 sequel. In uno scenario post-apocalittico infuria una feroce battaglia tra cyborg: da una parte il cattivo, interpretato da Gabriel Luna, dall'altro lato c'è Mackenzie Davis, che scopriremo poi essere una vera e propria guardia del corpo del personaggio interpretato da Natalia Reyes. La Davis sarà quindi la "Arnold Schwarzenegger" di Destino Oscuro? In pratica sì, anche se Schwarzenegger, quello vero, c'è, nel film come nel trailer, anche se non è dato ancora sapere come sia riuscito a ritornare dopo gli eventi di Terminator 2. E insieme a lui, per l'occasione, è tornata anche Sarah Connor/Linda Hamilton che, a giudicare dal trailer, è più agguerrita e arrabbiata che mai.

Cinema d'autore Fox: Ang Lee, Wright e Mangold!

Il 12 ottobre arriva Gemini Man, il film che è stato girato da Ang Lee in 3D, con una risoluzione 4K e un formato a 120fps, come accaduto con il precedente Billy Lynn - Un giorno da eroe. Nel cast oltre a Will Smith ci saranno anche Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong e Linda Emond. Al centro della storia, firmata da David Benioff, troviamo un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità.

Will Smith in Gemini Man

Torna anche Joe Wright, dopo il successo del film L'ora più buia, grazie a La donna alla finestra, l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da A.J. Finn. La sceneggiatura è firmata da Tracy Letts, mentre la produzione è stata affidata a Scott Rudin e Fox 2000 sosterrà economicamente il progetto. Al centro del racconto la storia della Dottoressa Anna Fox che trascorre le sue giornate a New York un po' da reclusa, bevendo troppo vino, guardando vecchi film e spiando i propri vicini. Anna assisterà però a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere mentre osserva l'apparentemente perfetta famiglia Russell... Appuntamento al cinema il prossimo 3 ottobre.

Il 14 novembre ritorna James Mangold sul grande schermo grazie a Le Mans '66 - La grande sfida. Con la 24 Ore sullo sfondo, il film racconta la missione del pilota britannico Ken Miles (Christian Bale) e del designer americano Carroll Shelby (Matt Damon) di costruire un'auto rivoluzionaria che potesse consentire a Ford di sfidare il dominatore indiscusso delle gare automobilistiche: Enzo Ferrari e la sua scuderia.

