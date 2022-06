Bullet Train: un'immagine di Brad Pitt

Un'estate cinematografica divisa tra horror, blockbuster e animazione, con qualche colpo grosso piazzato dalle piattaforme streaming. Una stagione estiva che si profila meno ricca di titoli rispetto al passato, ma che si apre in grande all'insegna dei dinosauri di spielberghiana memoria. È Jurassic World - Il dominio, terzo e ultimo capitolo della saga spinoff di Jurassic Park, a dare il là alla stagione in anticipo il 2 giugno. Visto l'hype per il film che, oltre a prevedere il ritorno di Colin Trevorrow alla regia riunirà le tre star del franchise originale - Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill - ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard in una mastodontica operazione nostalgia. Viste le reazioni positive del grande pubblico all'arrivo di titoli di sicuro richiamo come The Batman o Top Gun: Maverick, Colin Trevorrow e Universal incrociano le dita nella speranza di bissare il successo dei predecessori prima che la calura inviti a recarsi in spiaggia più che nelle sale cinematografiche.

Jurassic World - Il Dominio: due Velociraptor in una scena del trailer

Ma oltre a una sfilza di horror adatti a tutti i gusti, l'estate cinematografica in arrivo ci regalerà la nuova uscita Marvel, Thor: Love and Thunder che promette meraviglie sbandierando il ritorno di Natalie Portman che si trasformerà in Mighty Thor, le nudità di Chris Hemsworth e un cattivo d'eccezione interpretato da Christian Bale. E visto che ormai Marvel è garanzia d'incassi in ogni condizione, la nuova pellicola di Taika Waititi non dovrebbe sfigurare rispetto ai precedenti. Pochi i titoli italiani di peso, anche se qualche chicca i mesi estivi potrebbero riservarcela. Per scoprirla esploriamo insieme i 15 film più attesi dell'estate 2022 in un rapido excursus in vista delle nostre vacanze cinefile.

15 - After 4

After 4: Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin in una scena romantica

La saga romantica ispirata ai romanzi di Anna Todd interpretata da Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin arriva a una conclusione dopo aver fatto sognare milioni di adolescenti con il quarto e ultimo capitolo, tratto dal quinto romanzo della saga, After - amore infinito. Ancora non è chiaro se la trama di After 4 ricalcherà fedelmente la versione letteraria, ma è certo che l'amore tormentato tra Tessa e Hardin dovrà attraversare nuove traversie e superare ostacoli ardui prima di arrivare al coronamento. Per scoprire se i due giovani ce la faranno a consolidare la coppia o si separeranno per sempre non ci resta che recarsi al cinema a partire dal 22 agosto, prima dell'approdo del film su Prime Video in autunno.

14 - Gold

Gold: Zac Efron nel deserto

Per motivi anagrafici Zac Efron ha perso un po' del suo appeal sulle teenager e punta a far presa su un pubblico più adulto e avventuroso. Va in questa direzione Gold, scritto, diretto e co-interpretato dall'eclettico Anthony Hayes, in uscita il 30 giugno. Efron e Haynes interpretano due due vagabondi che viaggiano nel deserto australiano. Durante il loro cammino i due si imbattono in un'enorme pepita d'oro, la più grande mai rinvenuta. Ossessionati dal pensiero della ricchezza che hanno tra le mani, i due pensano a un piano per dissotterrare la pepita. Mentre uno dei due si mette in viaggio per cercare l'attrezzatura necessaria all'estrazione, l'altro resta a controllarla affrontando il rigido clima del deserto, gli assalti dei lupi e l'arrivo di altri intrusi. Un survival movie che gode delle sterminate location dell'Outback australiano e del carisma di un Zac Efron alla ricerca di nuove sfide.

13 - DC League of Super-Pets

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

Supercast vocale sia in versione originale che italiana per la pellicola d'animazione DC League of Super-Pets. Il film Warner Bros che porta in scena il manipolo di esilaranti animaletti ispirati ai personaggi del DC Universe e dei fumetti di Superman vanta l'intervento di Lillo e Maccio Capatonda che non faranno certo rimpiangere le voci originali di Keanu Reeves, Dwayne Johnson o Kevin Hart. Nel film, al cinema dal 1 settembre, gli inseparabili Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. Divertimento, gag e spettacolo garantiti per grandi e piccini.

12 - Il pataffio

Il paataffio: una foto del cast

Titolo alquanto misterioso per il film italiano più curioso della stagione estiva che sembra ben promette in quanto a cast. Alessandro Gassman, Valerio Mastandrea, Lino Musella e Giorgio Tirabassi compongono la strana compagine al centro de Il pataffio, che si muove in un Medioevo mutuato in gran parte da L'armata Brancaleone - la presenza di Alessandro Gassman forse non è così casuale - oltre che dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba. Nomen omemn: il marconte Cagalanza, la marcontessa Bernarda, grassa e scontenta, la corte disgraziata e approssimativa, i soldati affami e ricoperti di ruggine, i contadini più affamati ancora lottano alla ricerca di cibo in un Medioevo in preda a carestie e pestilenze. Domina un maccheronico semi romanesco, o semi latino, o semi qualcosa d'altro, che metterà a dura prova gli spettatori del film di Francesco Lagi, al cinema dal 18 agosto.

11 - Studio 666

Studio 666: un primo piano di Dave Grohl

Brividi a tutto rock con Studio 666, film dell'orrore nato dalla mente del leader dei Foo Fighters Dave Grohl. L'ex batterista dei nirvana non è certo l'unico rocker con la passione della paura, basterebbe citare il musicista/regista Rob Zombie o lo stesso Slash, che possiede una casa di produzione per horror indie, ma stavolta i Foo Fighters hanno fatto le cose in grande partecipando personalmente alla horror comedy che li vede al centro della storia. Studio 666, nei cinema italiani solo per una settimana, dal 23 al 29 giugno, ruota attorno alla lavorazione del decimo album dei Foo Fighters e alla scelta della band di trasferirsi in una villa maledetta a Encino, in California, per registrare. Qui infatti, decenni prima, un rocker posseduto dal demonio si è spinto troppo oltre, entrando in contatto con forze oscure che ben presto si manifesteranno anche ai Foo Fighters creando scompiglio nella band

10 - Jujutsu Kaisen 0: The Movie

Jujutsu Kaisen 0: The Movie: una foto del film

Perché abbiamo scelto di segnalare nella nostra classifica un'uscita evento? Perché la nicchia di appassionati di anime ha accolto con gioia estrema la notizia dell'uscita italiana del film di Seong-Hu Park del 2021, al cinema dal 9 giugno. Basato sul popolarissimo manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0: The Movie e prodotto da MAAPPA, lo studio di animazione dietro L'attacco dei giganti, il film racconta la storia di Yuta Okkotsu che, da bambino, ha perso la sua migliore amica, Rika, uccisa in un incidente d'auto davanti ai suoi occhi. I due si erano promessi amore eterno così, dopo l'incidente, Rika è diventato uno spirito vendicativo, mentre Yuta ha iniziato a desiderare la morte dopo essere caduto vittima della sua maledizione. Fa la sua comparsa nella storia lo stregone Satoru Gojo, che accoglie Yuta all'istituto di arti occulte. Qui, Yuta fa la conoscenza di Maki Zen'in, Toge Inumaki e Panda, compagni di classe che lo aiuteranno a trovare la giusta determinazione per ritrovare fiducia in se stesso e spezzare la maledizione di Rika. Per cultori di anime e appassionati di cultura orientale.

9 - Men

Men: Jessie Buckley in una scena del film

Orrore e guerra tra i sessi. Alex Garland non è mai scontato né come romanziere né tanto meno come regista. Lo dimostra la sua ultima fatica, l'horror Men, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 e dal 25 agosto al cinema distribuito da Vertice 360. Come anticipa la nostra recensione di Men, l'irlandese Jessie Buckley offre l'ennesima superlativa prova attoriale nei panni di una donna che si rifugia in un'idilliaca casa di campagna dopo aver subito un grave trauma. Tra visioni, allucinazioni e la materializzazione di una serie di minacciosi personaggi maschili, tutti interpretati da Rory Kinnear, la donna ben presto comincia a perdere il senso della realtà. Non resta che scoprire (al cinema, ovviamente) se i traumi che sta sperimentando sono reali o frutto della sua mente malata.

8 - Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una scena del film

La Minions-mania sembra conoscere crisi. Lo spinoff di Cattivissimo me targato Illumination e Universal sforna un secondo capitolo, diretto da Kyle Balda, che è una vera e propria storia delle origini incentrata sul primo incontro tra Gru e i Minions. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru (Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minion, fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - questa famiglia improbabile unisce le forze. Insieme, costruiscono la loro prima tana, progettano le loro prime armi e si impegnano per portare a termine le loro prime missioni. L'uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo è fissata per il 18 agosto.

7 - Black Phone

Black Phone: un raccapricciante Ethan Hawke

Quando Scott Derrickson, a sorpresa, ha abbandonato la regia del sequel di Doctor Strange per fare ritorno alle sue radici horror, i fan del Marvel Universe sono rimasti spiazzati. Adesso Derrickson può finalmente mostrare la pubblico la sua nuova creatura orrorifica prodotta da Blumhouse e interpretata da un Ethan Hawke da brividi. In Black Phone, Scott Derrickson ha preferito una dimensione indie alla grandeuse dei cinecomic Marvel per raccontare una storia terrificante scritta da Joe Hill, figlio di Stephen King. Al centro della trama di The Black Phone, nei cinema dal 23 giugno, c'è Finney Shaw, un ragazzino che negli anni '70 viene rapito da un serial killer soprannominato The Grabber. Il giovane viene rinchiuso in uno scantinato in cui si trova un telefono nero non collegato alla linea telefonica, ma in grado di farlo entrare in contatto con le precedenti vittime che provano ad aiutarlo a fuggire. I brividi sono assicurati.

6 - Nope

Ancora una variazione sull'horror, stavolta a sfondo sociale, con il nuovo lavoro di Jordan Peele che segue gli acclamati Scappa - Get Out e Noi. Partendo da una satira della società razzista e conformista in cui viviamo, Peele ha trovato la chiave per reinventare il genere horror sfruttandolo per lanciare i messaggi politici che gli stanno a cuore. Daniel Kaluuya torna protagonista assieme a Keke Palmer e Steven Yeun della pellicola il 22 luglio. Al centro della trama di Nope troviamo James e Jill Underwood, coppia interpretata da Kaluuya e Palmer, proprietari dell'unico ranch in cui si allevano cavalli gestito da persone di colore in una piccola cittadina della California. I coniugi e altri abitanti si ritrovano al centro di un evento misterioso e anormale che minaccia di stravolgere la loro vita.

5 - Elvis

Elvis: una scena del film

Baz Luhrmann mette il suo gusto per l'eccesso e la spettacolarità al servizio del Re del Rock. Come svela la nostra recensione di Elvis, in uscita il 22 giugno, il nuovo lavoro del regista australiano è un biopic sfolgorante che racconta l'ascesa di Elvis Presley (Austin Butler) e l'incontro fatidico col suo storico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), che intuì il suo incredibile potenziale trasformandolo in un'icona immortale. E naturalmente, oltre alla musica, ai palchi, alla voce e calda e profonda del Re, c'è l'amore per la sua Priscilla, che qui ha il volto di Olivia DeJonge, Visto l'estro artistico di Baz Luhrmann dimostrato in più occasioni a cominciare dal musical Moulin Rouge, prevediamo scintille nei numeri musicali di Elvis che renderanno l'estate ancora più caliente.

4 - The Gray Man

The Gray Man: Ryan Gosling in una foto del film

Netflix cala l'asso grazie alla collaborazione con i fratelli Russo, impegnati su fronti diversi dopo la fine della collaborazione con Marvel, e con Ryan Gosling, che torna alla grande in un ruolo action fianco di Chris Evans. Dal 13 luglio al cinema e dal 22 luglio su Netflix, The Gray Man vede Gosling nei panni dell'agente della CIA Court Gentry, detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte... Gara di fascino tra star per il film di spionaggio che si preannuncia pieno di emozioni anche se Ryan Gosling si schernisce ironicamente confessando che la sua spia preferirebbe starsene sul divano a guardare Netflix piuttosto che faticare in missione.

3 - Bullet Train

Bullet Train: Brad Pitt in una scena del film

Ancora un cast pieno di stelle - capitanato dal divo più amato dalle donne, un Brad Pitt più ironico che mai - per il thriller Bullet Train, al cinema dal 25 agosto. Bullet Train è un thriller d'azione con venature comiche diretto da David Leitch in cui Pitt interpreta un killer in crisi esistenziale alle prese con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa in treno senza sosta attraverso il Giappone moderno. Bullet Train, tratto dal romanzo best seller del 2010 di Kōtarō Isaka intitolato I sette killer dello Shinkansen, vanta un supercast che comprende Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e una Lady Gaga sempre più appassionata di set. Fiumi di (auto)ironia e azione in arrivo per una delle pellicole che più sembrano ingolosire il pubblico cinefilo.

2 - Lightyear - La Vera Storia di Buzz

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine del film

La magia immortale di Pixar non conosce confini così come l'immaginazione dei creativi dello studio di proprietà della Disney che hanno deciso di rivisitare il classico Toy Story attraverso uno spinoff dedicato a Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo del film Disney/Pixar.. Lightyear - La Vera Storia di Buzz, al cinema dal 15 giugno, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione. Una nuova avventura immaginifica diretta da Angus MacLane che, visti i precedenti, susciterà emozioni e commozione a non finire tra i fan dello studio di animazione.

1 - Thor: Love and Thunder

Thor: Love And Thunder: un'immagine tratta dal trailer

Il Dio del Tuono torna a riabbracciare la sua Jane Foster che, nel frattempo, si è a sua volta trasformata in Mighty Thor. Questa è la premessa del quarto titolo Marvel standalone dedicato alla divinità di Asgard interpretata da Chris Hemsworth. Dopo il successo di Thor: Ragnarok, Taika Waititi torna alla regia della nuova avventura che attinge a piene mani da una delle storyline più delicate dei fumetti Marvel. Jane Foster ottiene i suoi nuovi poteri dopo aver contratto il cancro al seno e dopo aver rischiato di morire. A quanto visto finora nel trailer di Thor: Love and Thunder, il tono scelto da Waititi sarà più umoristico che drammatico anche se toccherà temi caldi come la probabile omosessualità di Valkyria (Tessa Thompson) che, dopo aver ottenuto il trono del regno di New Asgard, andrà in cerca della sua regina. Risate, divertimento, follia, un pizzico di nudità maschile (così promette il trailer) e un nuovo spaventoso villain chiamato Gorr il Macellatore di Dei interpretato da un irriconoscibile Christian Bale ci attendono al cinema a partire dal 6 luglio. E che Marvel sia con noi!