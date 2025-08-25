Snoop Dogg scandalizzato da un film Disney per le tematiche LGBTQ+: "Ho paura di andare al cinema"

Snoop Dogg ha dichiarato di avere "paura di andare al cinema" a causa di quello che percepisce come un aumento della rappresentazione LGBTQ+ nei film per bambini.

"Quello che vedi è quello che vedi, e lo stanno mettendo ovunque", ha detto in una recente puntata del podcast It's Giving. Il rapper e personaggio della cultura pop ha raccontato di aver portato suo nipote a vedere Lightyear del 2022 e di essere rimasto scioccato nello scoprire che uno dei protagonisti del film d'animazione ha due madri. "Dicono: 'Ha avuto un bambino con un'altra donna'. Beh, mio nipote, nel bel mezzo del film, mi ha chiesto: 'Papà Snoop? Come fa ad avere un bambino con una donna? Lei è una donna!'".

Snoop ha ricordato di aver pensato: "Oh merda, non sono venuto qui per questa merda. Sono solo venuto a vedere il maledetto film". Ma suo nipote ha insistito, chiedendo: "Hanno appena detto che lei e lei hanno avuto un bambino, sono entrambe donne. Come fa ad avere un bambino?". Il rapper ha riflettuto che l'esperienza "mi ha fottuto. Ho paura di andare al cinema. Mi mettete in mezzo a una situazione per cui non ho una risposta".

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine del film

La trama di Lightyear è davvero così controversa?

Lightyear - La vera storia di Buzz racconta la storia delle origini del famoso personaggio della serie Toy Story, doppiato da Chris Evans. La migliore amica e collega di Buzz Lightyear nel film, Alisha Hawthorne (doppiata da Uzo Aduba), rimane bloccata su un pianeta alieno insieme ad altri membri dell'equipaggio, dove in un montaggio la si vede sposarsi e crescere un figlio con la sua compagna Kiko.

Questa storia ha suscitato polemiche prima ancora dell'uscita del film, non solo perché segna il primo personaggio LGBTQ+ di spicco della Disney, ma anche perché raffigura il suo primo bacio omosessuale. Il bacio è stato quasi eliminato dalla versione cinematografica del film, ma una rivolta di massa dei dipendenti della Pixar, ha fatto sì che la scena venisse reinserita.

The Underdoggs: Snoop Dogg in una foto

Snoop Dogg aveva già espresso commenti omofobici e transfobici

"Mi ha lasciato di stucco. Mi sono chiesto: 'In che parte del film era questa scena?'", ha continuato Snoop. Il rapper e coach di The Voice ha approfondito la sua riluttanza nei confronti della rappresentazione LGBTQ+ in film come Lightyear, dicendo: "Questi sono bambini. Dobbiamo mostrare queste cose a questa età? Faranno domande. Io non ho le risposte".

Le dichiarazioni di Snoop Dogg, hanno portato a richieste di sostituzione come headliner dell'imminente finale dell'Australian Football League. Il rapper è già stato criticato in passato per commenti omofobi e transfobici, come quando ha definito Caitlyn Jenner un "progetto scientifico" e ha usato un epiteto omofobo in una didascalia su Instagram nel 2014.