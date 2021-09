The Black Phone: la terrificante maschera indossata da Ethan Hawke nel poster creata da Tom Savini

Locandina di The Black Phone

Grande è la curiosità intorno a The Black Phone, nuovo horror di Scott Derrickson prodotto da Blumhouse. Mentre il film terrorizza il Fantastic Fest, apprendiamo che la maschera indossata da Ethan Hawke nell'inquietante poster è stata creata da Tom Savini.

The Black Phone uscirà nei cinema nel 2022. Da quanto sappiamo finora, Ethan Hawke interpreterà un sadico killer chiamato The Grabber, che possiamo vedere al centro del poster. La terrificante maschera che il personaggio indossa è stata concepita da Tom Savini e dal suo collaboratore Jason Baker, come svela Bloody Disgusting.

Savini e Baker hanno creato la maschera del film per i Callosum Studios in quello che è un gradito ritorno all'horror del mago degli effetti special. Di recente, Savini e Baker si erano occupati di disegnare maschere per il World Wrestling Entertainment, ideando il look di lottatori quali The Fiend e Alexa Bliss.

The Black Phone racconta la storia di un ragazzino rapito chiuso in uno scantinato che è macchiato col sangue di altri ragazzini uccisi nel locale. In cantina con lui c'è un telefono antico, da tempo scollegato, ma che di notte squilla con le chiamate dei morti.

Ethan Hawke e James Ransone guidano il cast che include Jeremy Davies, Mason Thames e Madeleine McGraw. Derrickson, Cargill e Jason Blum hanno prodotto il film per Universal, Blumhouse e Crooked Highway Productions. Joe Hill figura tra i produttori esecutivi.