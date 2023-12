Una poltrona per due: sotto l'albero il regalo del cult natalizio in 4K UHD

Grazie a Plaion Una poltrona per due è arrivato in tempo per le feste nel nuovo formato video 4K UHD. Il classico natalizio di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd non si era mai visto così bene.

Per qualche strano motivo, è diventato il film da rivedere assolutamente a Natale. Eppure Una poltrona per due per varie ragioni, dal linguaggio ad alcune scene di nudo, dalla perfidia di alcuni personaggi allo stesso gusto della vendetta, non sembra proprio un film di quelli da vedere tradizionalmente per le feste, tra un panettone e uno spumante.

Una poltrona per due: Eddie Murphy con Don Ameche e Ralph Bellamy

Ma il cult di John Landis del 1983 che ha appena compiuto 40 anni, pur smarcandosi dai prodotti zuccherosi e commoventi tipici del periodo, è diventato un classico natalizio come l'albero addobbato o il presepe. Ma il Natale di quest'anno grazie a Plaion Pictures ha portato una novità, ovvero l'approdo di Una poltrona per due nel mondo del 4K UHD. La commedia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd infatti è appena uscita per la prima volta in questo formato.

Una novità sotto l'albero: rivedere il cult come mai si era visto prima

L'edizione 4K UHD di Una poltrona per due

Potrebbe essere una preziosa idea per un regalo last minute da far trovare sotto l'albero, o magari un dono che può autoregalarsi chi ama da sempre il film e vuole concedersi un upgrade. Ma anche un gadget da portare a cena dai parenti per fare una sorpresa e sfoderare un nuovo modo per vedere Una poltrona per due, ben più appagante di una visione tv con formati sbagliati o inframezzata dalle pubblicirà. Fatto sta che l'edizione 4K UHD targata Plaion a due dischi (c'è anche il blu-ray), con un nuovo master supervisionato dal regista John Landis in occasione del 40° anniversario, è davvero una bella sorpresa di Natale, un vero e proprio regalo per i tanti fan del film.

Una poltrona per due: i tre protagonisti del film

E siamo sicuri che fra un pranzo e l'altro, ci sarà tempo per rivedere la commedia che parte dalla scommessa tra i ricchi, avari e annoiati fratelli Duke, che per sfizio si trovano a scambiare le vite dello squattrinato Billy Ray Valentine e dell'altezzoso Louis Winthorpe III. È da questo spunto che inizia una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni Ottanta, nella quale i personaggi di Eddie Murphy e Dan Aykroyd studieranno una complessa vendetta assieme alla prostituta Ophelia, interpretata da Jamie Lee Curtis.

Il 4K UHD regala un netto upgrade per dettaglio e intensità cromatica

Una poltrona per due: una scena del film

Ma alla prova dei fatti Una poltrona per due si vede veramente meglio? Ebbene sì, possiamo tranquillamente affermare che il film di John Landis non si è mai visto così bene e rappresenta un netto passo avanti rispetto al blu-ray. Considerando che si tratta pur sempre di un film che ha 40 anni sulle spalle, il quadro è davvero pulito e appagante, innanzitutto con un miglioramento del dettaglio, ma anche con una sensazione cinematografica ancora più spiccata grazie a una grana naturale, organica e perfettamente conservata.

Una poltrona per due: Paul Gleason in una scena

La luminosità curata e la nitidezza del quadro, si ripercuotono anche su un dettaglio nettamente migliorato rispetto al blu-ray, che rende i volti più incisivi, le strade della città e gli interni più ricchi di particolari, gli abiti dei protagonisti molto più definiti. Sul piano cromatico il Dolby Vision dà ulteriori spessore ai colori e varietà alle sfumature, dando un calore e una vivacità prima assenti. Senza dimenticare un nero profondo e una sensazione di profondità ancora maggiore.

Audio italiano limitato, ottimo l'inglese. Ma non ci sono extra

Jamie Lee Curtis in Una poltrona per due

Meno entusiasmi per quanto riguarda l'audio, quantomeno quello italiano, proposto nel solito Dolby Digital 2.0 che suona sicuramente pulito, ma piuttosto piatto, senza guizzi e con dinamica limitata. L'ascolto comunque resta piacevole, se non si pretende un'ambienza articolata. Discorso diverso per quanto riguarda la traccia inglese, proposta in un Dolby TrueHD 5.1 decisamente più vivace, dove attorno ai solidi dialoghi si registra un'ambientazione molto più ricca di spazialità che chiama in causa tutti i diffusori: le strade della città presentano tanti effetti sonori, ma anche la pioggia ha un altro effetto come del resto la colonna sonora, sicuramente più calda ed energica. C'è però anche una brutta sorpresa: non è presente nessun extra, nè sul disco 4K nè sul blu-ray.