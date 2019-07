Da Star Wars 9 a Frozen 2 e Il Re Leone: svelato il nuovo listino Disney!

La Disney ha presentato tutti i suoi film in uscita nel 2019 e 2020: per la prima volta il gigante ha mostrato al pubblico il listino dopo l'assorbimento della Fox. Occhi puntati sull'atteso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma arriveranno tantissimi favoriti del pubblico, da Frozen 2 al live action de Il re leone e Mulan.

I più attesi del 2019: Star Wars 9 e Frozen 2!

Il prossimo autunno/inverno sarà davvero ricco per i fan della Disney, visto che arriveranno alcuni sequel da far girare la testa. Il 28 novembre 2019 è ora di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, secondo capitolo delle avventure di Anna ed Elsa dopo l'esordio del 2013, che vedrà il ritorno del cast vocale composto da Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff. Tra i doppiatori italiani del film invece, sono confermati Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e l'amico troll di Kristoff. In più annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi, ancora misteriosi, doppiati da Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: una scena del sequel

Sappiamo che questo secondo capitolo è ambientato tre anni dopo gli eventi del primo, e che risolverà il mistero dell'origine dei poteri di Elsa, la quale in questa sede è distratta da una voce nell'aria che solo lei può udire, e che la porterà, insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven, oltre i confini di Arendelle.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker andrà a chiudere la nuova trilogia di Guerre Stellari il prossimo 18 dicembre, in una pellicola che dovrebbe essere ambientata circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi. Vedremo sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

Sequel e live-action: Il Re Leone e Maleficent 2!

A metà agosto sarà il momento de Il Re Leone con la regia di Jon Favreau. Nel cast dell'atteso live action avremo Donald Glover con la parte di Simba, James Earl Jones che riprende il ruolo di Mufasa, Chiwetel Ejiofor che sarà Scar, Seth Rogen che interpreterà Pumbaa, Billy Eichner con la parte di Timon e John Oliver nei panni di Zazu. Alfre Woodard sarà infine Sabari, la madre di Simba, mentre Beyoncé sarà Nala. Il Re Leone riporterà sul grande schermo la storia del giovane Simba, figlio di Re Mufasa, che fugge dal regno dove è nato dopo la morte del padre, causata da Scar, il fratello del sovrano che vuole ottenere il potere sulla savana. Simba cresce così "in esilio", in compagnia dei simpatici Timon e Pumbaa, fino a quando l'incontro con la sua amica di infanzia Nala lo porta a confrontarsi con il proprio passato e decidere di ritornare per sconfiggere Scar e salvare la sua terra, sull'orlo della distruzione e del caos.

Maleficent: Mistress of Evil, Angelina Jolie affronta Elle Fanning

Maleficent: Signora del Male tornerà a raccontare le gesta della perfida Malefica (Angelina Jolie), strega de La bella addormentata nel bosco, e della dolce Aurora che, nella prima avventura, aveva conquistato il cuore del Principe Filippo e si era risvegliata dal crudele incantesimo. La trama del sequel non è stata ancora rivelata. Nel cast di Maleficent 2 troviamo anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Ed Skrein e Harris Dickinson nella parte del principe Filippo. Il film vede inoltre il ritorno di Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton in quello della fatina Giuggiola, Juno Temple che sarà la fatina Verdelia e la candidata all'Oscar Lesley Manville nei panni della fatina Fiorina.

