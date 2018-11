Il Re Leone: le scene del cartoon e del film 2019 a confronto in un video

Marica Lancellotti

La Disney ha rilasciato da poche ore le prime immagini de Il Re Leone, il film di Jon Favreau che arriverà nelle sale ad agosto 2019, ed è subito scattato l'effetto magia per i piccoli e nostalgia per i più grandi. Il film infatti è la versione live action del cartone animato del 1994 ed è stato voluto dalla Disney proprio per celebrare i primi 25 anni di uno dei suoi più grandi successi.

Se alle prime immagini del sole nella savana la vostra mente è corsa subito a Il re leone di tanti anni fa, sappiate che è appena spuntato in rete un video che fa esattamente la stessa cosa: mettere a confronto le poche immagini del trailer de Il Re Leone con i fotogrammi corrispondenti del film d'animazione. Il risultato è sorprendente: il nuovo Re Leone sembra quasi una riproduzione esatta del primo - dove l'animazione classica è stata sostituita dalla realtà virtuale - pur senza nulla togliere alla potenza evocativa di quelle immagini. Per credere, provate a guardare la celebre scena di Rafiki che solleva verso il cielo il futuro re Simba sul Pride Rock, o l'inchino di tutti gli animali della savana.

L'ansia da confronto con l'originale, però, non è l'unico motivo per cui Il Re Leone è uno dei film più attesi del 2019: nel cast di doppiatori figurano personaggi del calibro di Donald Glover (nella parte di Simba adulto), James Earl Jones (Mufasa), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), Chiwetel Ejiofor (il cattivo zio Scar), Alfre Woodard (Sabari, mamma di Simba), ma soprattutto lei, la regina Beyoncé Knowles. La diva del pop darà la voce alla versione adulta di Nala, prima compagna di giochi poi compagna di vita di Simba, ed è stata anche coinvolta nella creazione di un nuovo brano, scritto a quattro mani con Elton John. Lo stesso artista inglese comporrà diversi nuovi pezzi per il live-action, ancora insieme a Tim Rice, come fu nel 1994. La colonna sonora invece sarà una rielaborazione di quella originale di Hans Zimmer, già vincitrice di un premio Oscar nel 1995.

Il Re Leone, nella sua versione live-action, arriverà nelle sale americane a luglio e in quelle italiane ad agosto 2019. E sarà solo una delle rielaborazioni live-action di tra i migliori film d'animazione Disney: il 29 marzo toccherà al discusso Dumbo di Tim Burton, a maggio volerà al cinema Aladdin, per la regia di Guy Ritchie, mentre per Mulan bisognerà attendere ancora un po': il film di Nicky Caro non vedrà la luce prima del 2020.