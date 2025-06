Avengers: Doomsday: Chris Evans ha il magone per non far parte del cast, ma dobbiamo credergli?

L'interprete di Capitan America Chris Evans ha confessato di essere triste all'idea di non far parte del cast di Avengers: Doomsday. "Come non essere invitati a una festa" ha spiegato, ma vista la passione dei Marvel Studios per i depistaggi, in molti non gli credono.

Evans ha detto addio al ruolo di Steve Rogers nel finale di Avengers: Endgame per dedicarsi ad ad altro. In una recente intervista con ScreenRant gli è stato chiesto se avesse parlato con l'interprete di Iron Man Robert Downey Jr., che tornerà nell'MCU nei panni del Dottor Destino, o con i registi degli Avengers, i fratelli Russo, da quando hanno firmato con Marvel per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Ecco la sua risposta:

"Sì, li sento sempre. È triste essere lontano. È triste non essere di nuovo con la banda, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà molto più difficile quando il film uscirà e mi sentirò come se non fossi stato invitato alla festa."

Chris Evans in una scena di Captain America: The Winter Soldier

Chris Evans sarà davvero assente dal cast di Avengers: Doomsday?

A giudicare dalle parole di Chris Evans, l'attore non farà ritorno in Avengers: Doomsday. Eppure troppe volte Marvel ha cercato di depistare i fan per evitare spoiler e conservare l'effetto sorpresa. Dopo l'annuncio del cast di Avengers: Doomsday, lo stesso Kevin Feige ha confermato che l'elenco degli interpreti non era ancora completo, quindi c'è tutto lo spazio per unirsi in corsa.

Chris Evans con indosso il costume di Captain America

Al momento Chris Evans è impegnato nella promozione di Material Love, romcom interpretata a fianco di Dakota Johnson e Pedro Pascal, quindi non può essere coinvolto nella produzione di Avengers: Doomsday in questo momento. Ma più tardi, forse?

Se Evans dovesse tornare in Avengers: Doomsday, forse non sarà il Capitan America che ricordiamo. Dopotutto, il Sam Wilson di Anthony Mackie attualmente si è appropriato dello scudo più famoso dell'MCU. Come il collega Robert Downey Jr., anche Evans potrebbe interpretare un personaggio diverso, una sorta di variante malvagia di Cap. O forse tornerà come uno Steve Rogers alternativo, o come Vecchio Cap. C'è chi ipotizza addirittura la possibilità di rivederlo nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, visto il precedente in Deadpool & Wolverine.

Oppure, forse dovremmo arrenderci e prendere per buone le affermazioni di Chris Evans quando dice di non essere stato invitato alla festa. Dopotutto, il suo non è l'unico grande nome dell'MCU a non comparire nella lista del cast e magari l'attore ha davvero deciso di dare un taglio col passato per cambiare rotta, lavorativamente parlando.