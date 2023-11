Fantastic Four: tutto quello che sappiamo finora sul reboot dei Marvel Studios

Confermate o no che siano le notizie sul casting, questi ultimi aggiornamenti dimostrano che la pre-produzione del reboot di Fantastic Four dei Marvel Studios è già ampiamente avviata ed è solo questione di tempo prima che arrivino gli annunci ufficiali.

Ribadiamo che Pedro Pascal sarebbe in trattative per interpretare Reed Richards, alias Mister Fantastic. Il geniale leader del quartetto di supereroi - che comprende Susan Storm/La Donna Invisibile, Johnny Storm/La Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa - è già apparso in precedenza come variante dalla Terra-838 (interpretato da John Krasinski) in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma la famiglia di scienziati trasformati in avventurieri cosmici dovrebbe entrare a far parte del MCU vero e proprio quando Fantastic Four arriverà al cinema come parte della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

"I Fantastici Quattro sono la base di tutto ciò che è venuto dopo nei fumetti. Ci sono state certamente delle versioni [sullo schermo], ma non hanno mai abitato la narrazione del MCU. E questo è qualcosa di veramente eccitante per noi", ha dichiarato il produttore Kevin Feige a EW, aggiungendo che i Marvel Studios hanno in programma di fare dei Fantastici Quattro "un grande pilastro del MCU per il futuro, proprio come lo sono stati nei fumetti per 50 o 60 anni".

Chi c'è alla regia?

Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man targata Marvel, aveva firmato per il progetto quando era stato annunciato nel dicembre 2020, ma ha scelto di lasciare nel 2022. Il tre volte candidato agli Emmy Matt Shakman (già regista di WandaVision, Game of Thrones, It's Always Sunny in Philadelphia) ha preso il suo posto alla regia. La sceneggiatura è di Josh Friedman (Terminator: Destino oscuro, Avatar: La via dell'acqua).

Il casting

Oltre a Pedro Pascal, nelle ultime settimane si è fatto sempre più insistente il nome di Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/La Donna Invisibile. La prossima settimana, Kirby sarà nelle sale con Napoleon, dove interpreta Giuseppina, prima moglie di Napoleone. La shortlist per il ruolo includeva anche Rachel Brosnahan, che però è stata ingaggiata recentemente come nuova Lois Lane, Amanda Seyfried, Lily James, Jodie Comer, Phillipa Soo e Saoirse Ronan.

Joseph Quinn è invece il nome più quotato per il ruolo di Johnny Storm/La Torcia Umana, con lui si sono fatti i nomi di Austin Butler, Paul Mescal, Zack Efron e i colleghi di Quinn in Stranger Things, Joe Keery e Dacre Montgomery.

Per quanto riguarda Ben Grimm/La Cosa, il nome più gettonato è Ebon Moss-Bachrach, visto recentemente in The Bear, ma anche in serie come Girls e The Punisher di Marvel Television/Netflix. Altri potenziali candidati sono Daveed Diggs (Hamilton), Jason Segel (Shrinking), Alan Ritchson (Reacher) e John Cena (Peacemaker).

Per il ruolo del villain si è fatto il nome di Galactus, che potrebbe avere il volto di Javier Bardem.

Fantastic Four ha una data d'uscita al momento fissata per il 2 maggio 2025.