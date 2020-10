Scott Pilgrim vs. the World: per il decennale una super edizione blu-ray da rompere i timpani

La recensione di Scott Pilgrim vs. the World - 10th year Limited edition in blu-ray: un ottimo video e un audio devastante caratterizzano l'edizione in slipcase, che contiene tanti extra e sette card da collezione.

Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead in un'immagine tenera del film Scott Pilgrim vs. the World

Per celebrare i 10 anni dall'uscita del frizzante e ipercinetico cult Scott Pilgrim vs. the World, adattamento della graphic novel del fumettista canadese Bryan Lee O'Malley, dalla quale ha assorbito il linguaggio, trasportandolo sullo schema della teen-comedy e infarcendolo con uno stile da videogame, Koch Media ha rilasciato una bella limited edition. E come vedremo nella recensione di Scott Pilgrim vs. the World - 10th year Limited edition in blu-ray, si tratta di un prodotto di alto livello tecnico, arricchito da sfiziosi gadget.

Per il decennale una slicpase e 7 card con gli ex di Ramona

La nuova uscita Koch Media è dunque il modo migliore per rivedere il film di Edgar Wright e le avventure di Scott Pilgrim (Michael Cera), disoccupato bassista ventiduenne di una rock band che ha appena incontrato la ragazza dei suoi sogni, per la quale dovrà però affrontare strani e pericolosi nemici di ogni tipo. La 10th Anniversary Edition si fa apprezzare già dall'elegante package, una slipcase con un robusto cartonato a contenere l'amaray. Oltre al disco blu-ray, troviamo la vera novità di questa uscita, ovvero 7 card da collezione rappresentanti i sette malvagi ex di Ramona.

Il video: quegli effetti fumetto che esplodono sullo schermo

Michael Cera, Mark Webber e Johnny Simmons in Scott Pilgrim vs. the World

E veniamo al video, che se la deve vedere con immagini spesso arricchite da inserti grafici e movimentate scritte tipo fumetto che sembrano quasi esplodere dallo schermo. Va detto che in generale il quadro è piuttosto morbido (soprattutto su qualche incarnato) con un dettaglio buono ma un po' altalenante e non sempre tagliente, ma questo è dovuto anche alla fotografia e proprio all'utilizzo degli effetti CGI. Gli effetti fumettistici sono comunque riprodotti senza sbavature e si integrano naturalmente nelle immagini senza problemi, dando anche più vivacità e smalto al reparto cromatico, che già ha altri momenti sgargianti come i capelli di Ramona. A proposito di colori, da sottolineare l'esemplare gestione dei neri.

Mae Whitman nell'action movie Scott Pilgrim vs. the World

L'audio: travolti dal tripudio sonoro e dal bombardamento di bassi

Una scena del film Scott Pilgrim vs. the World

Ma dove il blu-ray spara le sue cartucce alla grande è nel reparto audio. Per fortuna anche la traccia italiana beneficia di un superlativo DTS HD 5.1, proprio come quella inglese. Ed è un ascolto a dir poco travolgente, di quelli da rompere i timpani già dal primo concertino in camera della rock band, dove i diffusori ruggiscono e i bassi bombardano a più non posso. Ma a parte gli scatenatissimi e fracassoni momenti musicali, il film è zeppo di effetti sonori molto particolari, proprio per l'inserimento di inserti fumettistici che regalano un tripudio sonoro pronto a stordire lo spettatore.

Michael Cera, Alison Pill e Johnny Simmons in una bizzarra immagine di Scott Pilgrim vs. the World

Un effetto che si riscontra soprattutto durante i combattimenti fra i protagonisti, sia per l'effervescente e puntuale attività dell'asse posteriore, che per le devastanti bordate che arrivano dal sub (pazzesca una battaglia a suon di bassi in uno dei vari duelli dei protagonisti). Insomma la sensazione di coinvolgimento è massima, grazie anche alla dinamica molto spinta, ma in questo contesto i dialoghi restano sempre chiari e puliti.

Mary Elizabeth Winstead nel film Scott Pilgrim vs. the World

Gli extra: quasi due ore di materiale frizzante e quattro commenti audio

Jason Schwartzman e Mary Elizabeth Winstead nel film Scott Pilgrim vs. the World

Ottimo anche il reparto degli extra, che però a dire il vero era stato perfino più ricco in qualche edizione passata, ma se il motivo è stato quello di far posto alla traccia audio lossless in italiano, tutto si può perdonare. Comunque il materiale è notevole, anche se purtroppo i ben quattro commenti audio presenti (ci sono regista, sceneggiatori, l'autore della graphic novel originale e vari elementi del cast), non sono sottotitolati in italiano. Per il resto si parte con le scene eliminate (in tutto 26 minuti), disponibili anche con il commento opzionale del regista, anche qui non sottotitolato.

Michael Cera in un'immagine significativa di Scott Pilgrim vs. the World

Troviamo poi 10 minuti di divertenti papere sul set e soprattutto un corposo e frizzante making of di 47 minuti davvero esaustivo, che con l'intervento di tanti protagonisti e immagini dal set, abbraccia tutta la lavorazione e la realizzazione del film. E poi ancora Montaggi alternativi (12') e Pezzi e frammenti (6') con divertenti momenti del film.