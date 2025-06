Chris Evans dopo Capitan America: "I miei ultimi ruoli? Hanno rovinato la mia carriera"

Dopo aver vestito i panni di Steve Rogers per oltre un decennio, Chris Evans ha salutato Capitan America in Avengers: Endgame, chiudendo uno dei capitoli più iconici del Marvel Cinematic Universe. Ma il post-MCU non si è rivelato semplice da navigare.

Subito dopo l'uscita dal franchise, Evans ha conquistato pubblico e critica nel ruolo del carismatico villain in Knives Out di Rian Johnson. Tuttavia, da quel momento in poi, i suoi progetti successivi hanno ricevuto un'accoglienza più tiepida. Lightyear - La vera storia di Buzz, pur sostenuto dalla Pixar, non ha raggiunto i risultati sperati.

Il thriller The Gray Man, nonostante il cast stellare e la regia dei fratelli Russo, ha deluso sul fronte degli incassi. Anche Ghosted, Pain Hustlers e il prossimo Red One non hanno entusiasmato pubblico e critica.

Evans non è l'unico ex-supereroe ad aver incontrato qualche ostacolo nel reinventarsi: anche Tom Holland ha affrontato sfide simili dopo Spider-Man: No Way Home. Nonostante ciò, Materialists, il nuovo progetto con Pedro Pascal e Dakota Johnson, potrebbe rappresentare una svolta positiva per l'attore.

Chris Evans e la battuta sulla sua carriera

Durante un'intervista promozionale per Materialists, al cast è stato chiesto se preferirebbero rivivere i momenti più imbarazzanti delle loro carriere o scegliere i ruoli degli altri. Evans, con la sua consueta ironia, ha risposto ridendo: "Vi infilerei nei miei film... così rovinerei anche le vostre carriere!"

Una battuta che riflette con leggerezza le difficoltà degli ultimi anni, ma che non cancella il talento e la versatilità dell'attore. C'è chi ipotizza che una nuova collaborazione con Ryan Reynolds - dopo i cameo in Free Guy e nell'atteso Deadpool & Wolverine - potrebbe aiutarlo a ritrovare slancio.

Parlando del suo ritorno nei panni di Johnny Storm, la Torcia Umana dei Fantastici Quattro, Evans ha raccontato con entusiasmo l'esperienza: "È stato fantastico. Ho sempre avuto un grande affetto per quel personaggio. Ricevere quella chiamata da Ryan... beh, per lui farei qualsiasi cosa. Ma è stato davvero speciale".

E per quanto riguarda un possibile ritorno nei panni di Steve Rogers? L'attore resta cauto: "Quei tempi sono stati splendidi, e Capitan America è senza dubbio uno dei ruoli più importanti della mia carriera... Ma forse è giusto lasciarli dove sono".

Nonostante le sue parole, i fan non escludono la possibilità di rivederlo in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, magari nei panni della versione malvagia del personaggio, Capitan Hydra. Al momento, però, nulla è stato confermato.