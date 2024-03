Bradley Cooper, i migliori film dell'attore e regista: da Limitless a Maestro

Uno dei personaggi più apprezzati nel panorama cinematografico internazionale, e tra gli attori più popolari degli ultimi anni: parliamo di Bradley Cooper. Nato ad Abington, Pennsylvania, nel 1975, Cooper può già vantare una lunga carriera, frutto di una intensa gavetta in piccole e medie produzioni sul piccolo e sul grande schermo, in particolare nei primi anni Duemila. È soprattutto con la commedia che Cooper ottiene i primi successi: da ricordare le partecipazioni a 2 single a nozze - Wedding Crashers (2005), Yes Man (2008) e La verità è che non gli piaci abbastanza (2009), ma anche il ruolo da co-protagonista, accanto a Sandra Bullock, in A proposito di Steve. Sempre nel 2009, però, arriva il film che imprime una prima svolta al percorso artistico dell'attore: Una notte da leoni.

Le star di America Hustle Amy Adams, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence ai Golden Globes 2014

Negli anni Duemiladieci, Bradley Cooper prenderà parte a film importanti che gli regaleranno notorietà e riconoscimenti, incluse quattro candidature agli Oscar come attore, una come sceneggiatore e quattro come produttore. Entrerà anche all'interno del Marvel Cinematic Universe, prestando la sua voce al personaggio di Rocket Raccoon, realizzato in computer grafica, in sei film della serie, tra il 2014 e il 2023. Con il tempo, Cooper si è affermato come una figura cardine all'interno di Hollywood, generando molta attesa per ogni sua nuova apparizione. E così è accaduto anche per il suo ultimo film, Maestro. Presentato in anteprima all'80a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, la pellicola propone Cooper nelle vesti di regista, produttore e interprete principale, nel ruolo del compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Compiendo un passo indietro, però, intendiamo qui ripercorrerne la carriera, attraverso i migliori film di Bradley Cooper.

1. Una notte da leoni (2009)

Zach Galifianakis, Ed Helms e Bradley Cooper in una scena del film Una notte da leoni

Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Alan (Zach Galifianakis) decidono di trascorrere un weekend a Las Vegas per l'addio al celibato del loro amico Doug (Justin Bartha). Ritrovatisi al Caesars Palace, si lasciano andare ai bagordi e brindano a una notte che non dimenticheranno mai. E, in un certo senso, sarà così: peccato che la mattina seguente, pur tentando, Phil, Stu e Alan non ricordino più nulla di quanto accaduto dalla sera prima. Inoltre, Doug non è più insieme a loro, e noteranno delle stranezze abbastanza particolari, segno che qualcosa di davvero grosso sia accaduto. Mentre cercano di capire qualcosa di più, scopriranno di essere stati drogati con una sostanza che provoca una mancanza di memoria: ma le conseguenze delle loro azioni potrebbero essere irrecuperabili...

Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha e Bradley Cooper in una scena del film Una notte da leoni

Diretto da Todd Phillips e scritto da Jon Lucas e Scott Moore, Una notte da leoni rappresentò il primo, grande successo per Bradley Cooper, co-protagonista di un'irresistibile commedia campione d'incassi al botteghino: oltre 467 milioni di dollari sul piano internazionale a fronte di circa 35 milioni di budget iniziale. Arrivarono così due sequel, uno nel 2011, di pari fortuna, e uno nel 2013, probabilmente meno riuscito. Una notte da leonesse vinse il Golden Globe come miglior film commedia/musicale nel 2010.

2. Limitless (2011)

Bradley Cooper in una scena del thriller Limitless (2011)

Eddie Morra è un giovane scrittore newyorkese in preda al blocco creativo. Dopo che la sua ragazza Lindy lo ha lasciato, stanca per i suoi continui fallimenti, Eddie è precipitato ancora più giù, non riuscendo a risollevarsi. Un giorno, un amico gli fa provare l'NZT-48, un'innovativa sostanza ancora in fase di sperimentazione, che sembra in grado di aumentare straordinariamente le potenzialità della mente umana. Dopo aver assunto la droga, Eddie inizia a ricordare tutto ciò che abbia mai letto, visto o ascoltato. Riuscirà a completare un libro in brevissimo tempo e, per sfruttare al meglio le proprie capacità di apprendimento, si getterà in un'impresa prima di adesso impensabile: scalare la vetta di Wall Street. Qui, dopo i primi successi, verrà avvicinato dal magnate della finanza Carl Van Loon che, dopo averlo messo alla prova, gli proporrà di negoziare un'importante fusione. Quello che Eddie non ha considerato, però, è che l'NZT ha importanti effetti collaterali. Come se non bastasse, le dosi che ha a disposizione interessano ad alcune persone senza scrupoli...

Robert De Niro e Bradley Cooper nel thriller Limitless

Diretto da Neil Burger, scritto da Leslie Dixon e tratto dal romanzo di Alan Glynn, Limitless rappresenta un altro significativo tassello nella carriera di Bradley Cooper, qui affiancato da Robert De Niro, Abbie Cornish e Andrew Howard. Un buon successo commerciale che ha ricevuto pareri contrastanti dalla critica, che ha però apprezzato la prova di Cooper, per la prima volta impegnato da protagonista in un thriller fantascientifico.

3. Come un tuono (2012)

Ryan Gosling in un intenso primo piano tratto dal film Come un tuono

Anni Novanta. Luke Glanton è un esperto pilota di moto che lavora come stuntman. Durante uno spettacolo a New York, va a trovarlo Romina, una ragazza con la quale aveva avuto una storia, e viene a sapere da lei di essere il padre di suo figlio. Luke decide di abbandonare quel mestiere pericoloso e di dedicarsi al bambino, trovando però l'opposizione di Romina, che sta frequentando un altro uomo, Kofi. Luke però non si arrende e, dopo aver trovato lavoro come meccanico, cerca di entrare pian pianino nella vita di suo figlio. Per farlo al meglio avrebbe bisogno di un guadagno maggiore, ed è per questo che il suo datore di lavoro, Robin, gli propone di organizzare delle rapine in banca, come lui ha già fatto con successo alcune volte. Andrà tutto come previsto, e con il denaro ottenuto, Luke riconquisterà anche la fiducia di Romina. Successivamente, però, le cose si metteranno male, e la situazione precipiterà: un giorno, Luke rimarrà ucciso dopo l'ennesima rapina, per mano del poliziotto Avery Cross, anch'egli padre da poco. Cross si ritroverà però coinvolto da alcuni colleghi in traffici poco chiari, che egli farà emergere. Tempo dopo, a distanza di quindici anni, tutto sarà cambiato...

Bradley Cooper in una scena del thriller Come un tuono

Diretto da Derek Cianfrance e scritto dal regista con Ben Coccio e Darius Marder, Come un tuono (intitolato anche Il posto al di là dei pini, come nella versione originale) vede Bradley Cooper come co-protagonista accanto a Ryan Gosling: insieme a loro anche Eva Mendes, Rose Byrne, Ben Mendelsohn, Ray Liotta, Mahershala Ali e Bruce Greenwood. Il film ottenne un buon riscontro di pubblico e di critica, la quale si soffermò in particolare sull'intensa prova attoriale di Cooper.

4. Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012)

Bradley Cooper a confronto con Jennifer Lawrence in una scena di The Silver Linings Playbook

Patrick "Pat" Solitano ha appena concluso un percorso all'interno di un istituto psichiatrico, essendo affetto da disturbo bipolare. È andato in crisi quando la moglie lo ha tradito e lui lo ha scoperto direttamente. Tornato a casa, lo attendono con molte perplessità il padre Pat Sr., tifoso dei Philadelphia Eagles con il sogno di aprire un ristorante, e l'apprensiva madre Dolores. Eppure, tra un guaio e l'altro, Pat vuole soltanto riprendersi la propria vita. Determinato a farlo superando i propri limiti, un giorno incontrerà la bellissima Tiffany Maxwell, una giovane vedova che si è gettata in un'esistenza sregolata dalla quale vorrebbe a sua volta risollevarsi...

Bradley Cooper esulta con Robert De Niro in una scena di Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Diretto e scritto da David O. Russell e tratto dal romanzo L'orlo argenteo delle nuvole di Matthew Quick, Il lato positivo - Silver Linings Playbook è una delle commedie migliori dello scorso decennio, frutto di una sceneggiatura brillante e di un cast artistico in stato di grazia. Il lato positivo - Silver Linings Playbook raccolse, tra le altre, otto candidature al Premio Oscar, quattro ai Golden Globe: in entrambe le occasioni premiata Jennifer Lawrence, per l'interpretazione che l'ha consacrata. Ma a essere nominato fu anche Bradley Cooper, alle sue prime candidature negli eventi più importanti della stagione dei premi: anche per lui questo fu il film della svolta definitiva. Accanto alla giovane coppia dei protagonisti, presero parte a Il lato positivo Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher, John Ortiz, Shea Whigham e Julia Stiles.

Il lato positivo: solo una commedia romantica? No, un manuale di sopravvivenza

5. American Hustle - L'apparenza inganna (2013)

American Hustle: Bradley Cooper nei panni dell'agente dell'FBI Ritchie DiMaso

Anni Settanta. L'FBI intende fermare la dilagante corruzione nel Congresso degli Stati Uniti: l'operazione Abscam assume quest'obiettivo preciso. Tra gli agenti federali coinvolti vi è l'ambizioso Richard "Richie" DiMaso, il quale stipula un accordo con Irving Rosenfeld e la sua compagna Sydney Prosser: sono due abili truffatori, che per anni hanno guadagnato promettendo alle persone in difficoltà cifre enormi in cambio di piccole somme di denaro. Dopo essersi garantito la libertà vigilata, Rosenfeld viene costretto a creare una società fittizia, attraverso la quale presentarsi dinanzi a personaggi chiacchierati della politica come rappresentante di uno sceicco arabo intenzionato a ottenere, dietro cospicue tangenti, licenze per investire nei casinò di Atlantic City.

Il mondo costellato di faccendieri, politici e mafiosi, che inizieranno a frequentare Irving e Sydney per raccogliere informazioni e nomi per l'FBI, porterà entrambi a conoscere anche Carmine Polito, sindaco della città di Camden, in New Jersey, stretto nella morsa tra criminali e federali. Quello che nessuno ha considerato, però, è l'ingresso in scena di Rosalyn, moglie di Irving, viziata casalinga e manipolatrice senza scrupoli...

American Hustle: Amy Adams, Christian Bale e Bradley Cooper in una scena

Diretto da David O. Russell e scritto dal regista con Eric Warren Singer, American Hustle - L'apparenza inganna è un altro dei brillanti film corali griffati dall'autore statunitense, che qui ha potuto contare su un cast artistico davvero sontuoso. Punta di diamante il trio composto da Bradley Cooper (Richie), Christian Bale (Irving) e Amy Adams (Sydney), che si ricorda per alcune scene davvero indimenticabili tra commedia e dramma. Accanto a loro un altrettanto straordinaria Jennifer Lawrence (Rosalyn) e Jeremy Renner (Carmine), ma possiamo citare anche Louis C.K., Jack Huston, Michael Peña, Elisabeth Röhm, Shea Whigham, Alessandro Nivola, Paul Herman e il cameo di Robert De Niro. American Hustle - L'apparenza inganna ricevette tantissime candidature nella Awards Season 2014, tra cui dieci nomination agli Oscar e sette ai Golden Globe. Per Bradley Cooper, American Hustle - L'apparenza inganna fu la seconda candidatura a entrambi i premi, in questa circostanza come miglior attore non protagonista.

Le metamorfosi di Christian Bale: 10 ruoli indimenticabili

6. American Sniper (2014)

American Sniper: Bradley Cooper in tenuta militare

Chris Kyle è un Navy SEAL, inviato durante l'ultima guerra in Iraq con un preciso compito: proteggere i suoi commilitoni. Kyle è infatti un cecchino infallibile, e può contare decine di uccisioni che hanno più volte risolto delle minacce per l'esercito statunitense durante le missioni, in particolare nelle zone più pericolose e insidiose, anche quando non era possibile usufruire di una copertura strategica. Sul campo di battaglia, Kyle conquista il soprannome di "leggenda", guadandosi il rispetto dei propri compagni d'armi ma anche una taglia sulla sua testa da parte delle fila nemiche. Tra un proiettile letale e un altro, Kyle fa anche ritorno a casa, quando possibile, lì dove cerca di essere un buon marito e padre. Ma il logorio mentale, che solo la guerra può provocare, inizia a segnare profondamente l'animo di Chris, al quale peserà sempre di più sopportare il carico delle proprie responsabilità e la quantità di vittime che ha già lasciato indietro...

American Sniper: Bradley Cooper con il regista Clint Eastwood in una foto dal set

Diretto da Clint Eastwood, scritto da Jason Hall e tratto dall'autobiografia di Chris Kyle, American Sniper è un film dalla struttura narrativa solida, che include dei temi che negli Stati Uniti si fa molta fatica a trattare: uno su tutti, la depressione post traumatica che diversi militari devono affrontare dopo essersi lasciati alle spalle gli orrori vissuti in guerra. Estremamente rilevante l'interpretazione di Bradley Cooper, che evidenzia la drammatica crisi personale cui andò incontro Kyle, fino al suo tragico epilogo. Candidato a sei premi Oscar, American Sniper venne insignito della statuetta per il miglior montaggio sonoro, e furono due le nomination per Cooper: quella per il miglior film, in quanto anche produttore della pellicola, e come miglior attore protagonista.

7. Il sapore del successo (2015)

Il sapore del successo: Bradley Cooper e Sienna Miller in un'immagine del film

Lo chef Adam Jones aveva ottenuto la ribalta sulla scena gastronomica parigina e conquistato due stelle Michelin, attraverso le sue rinomate "esplosioni di gusto". Ma il suo carattere particolare e diverse scelte personali del tutto discutibili lo hanno portato a logorare fascino e popolarità, perdendo di fatto tutto. Così, per riprendere quota e sperare nell'agognata terza stella, Adam dovrà abbandonare le proprie pessime abitudini e cercare di tirare di nuovo fuori il meglio di sé stesso. Dopo un periodo trascorso a New Orleans, deciderà di ripartire da Londra, mettendo insieme un nuovo gruppo di lavoro. Seguendo il consiglio di un amico ingaggerà una chef emergente: è la talentuosa e affascinante Helene, una madre single con una vita molto complicata nel suo passato. Dopo aver assaggiato un suo delizioso piatto, Adam si convince che Helene possa rappresentare il punto di partenza che stava cercando...

Il sapore del successo: Bradley Cooper in un'immagine del film

Diretto da John Wells e scritto da Steven Knight, Il sapore del successo è una commedia drammatica che vede Bradley Cooper alle prese con un personaggio pieno di sfumature, con i suoi pregi e i suoi (molti) difetti. Il film ha anche ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica. Insieme a Cooper, nel cast presenti anche Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Sam Keeley, Alicia Vikander, Matthew Rhys, con la partecipazione di Uma Thurman, Emma Thompson e Lily James.

8. A Star is Born (2018)

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un momento del film

Jackson "Jack" Maine è un celebre cantante country che sta attraversando una fase critica, perché in preda alla dipendenza da alcol e droga. L'unico a dargli un sostegno è il fratellastro Bobby, anche suo manager, ma sembra che non ci sia nulla che possa restituire la giusta ispirazione a Jack. Una sera, entrando in un locale, Maine nota l'esibizione di Ally, cameriera del bar e aspirante cantautrice. Piacevolmente sorpreso da lei, Jack trascorre la notte a parlare con la ragazza, la quale gli rivela i suoi sforzi infruttuosi nel perseguire una carriera musicale professionale. Maine la invita così a partecipare al suo prossimo spettacolo: dopo un rifiuto iniziale, Ally accetta, ottenendo un grande successo. Così, Jack la vorrà con sé per partecipare alla sua tournée ormai in partenza, e di lì a poco tra i due si accenderà anche la passione. Durante il tour, Ally incontrerà Rez, un produttore discografico che le offrirà un importante contratto. Sebbene contrariato, Jack le suggerirà di accettare la proposta. Ally si allontanerà progressivamente dal country, intraprendendo la strada del pop. Nel frattempo, i due si avvicineranno sempre di più, ma il percorso artistico di Ally e la poca lucidità di Jack, che tornerà nuovamente a ubriacarsi, metteranno in crisi il loro rapporto, e la stella emergente si troverà sempre più in difficoltà nei confronti di Maine...

Venezia 2018: Bradley Cooper e Lady Gaga sul red carpet di A Star is Born

Opera prima da regista per Bradley Cooper, qui anche co-produttore, co-sceneggiatore (insieme a Eric Roth e Will Fetters) e protagonista con Lady Gaga. Nuova versione del classico È nata una stella del 1937 (seguito dalle pellicole del 1954 e del 1976), A Star Is Born si impernia sui due carismatici protagonisti, la cui alchimia è apparsa evidente sia sullo schermo che al di fuori, fino al palco del Dolby Theatre sul quale attore e cantante hanno eseguito, durante la cerimonia 2019 degli Oscar, la canzone premiata con la statuetta, la splendida Shallow. Il film ha ottenuto complessivamente otto candidature, di cui tre per Cooper, e incassato circa 435 milioni di dollari nel mondo. Da ricordare pure le sette nomination ai BAFTA e le cinque ai Golden Globe, dove Bradley è stato candidato anche per la regia.

A Star is Born: 5 motivi per i quali il film con Lady Gaga e Bradley Cooper è un instant cult

9. La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2021)

Nightmare Alley

New York, anni Quaranta. Il giostraio Stanton "Stan" Carlisle riesce a persuadere le persone con poche e semplici parole, portandole istantaneamente dalla sua parte. Così, non gli riesce difficile affermarsi come abile manipolatore, truffando chi gli si trova davanti. Per riuscire a portare a termine affari ancora più vantaggiosi, Stan collabora con la chiaroveggente Zeena e con il suo ex marito Pete, un mentalista. I loro "clienti" prediletti sono i ricchi borghesi newyorkesi, ai quali viene estorto denaro senza che questi ultimi ne se rendano conto. All'interno del luna park si trovano anche la virtuosa Molly, l'imbonitore Clem e l'imponente Bruno. Un giorno, Stan conoscerà Lilith Ritter, una psichiatra ancora più cinica di quanto già non sia lui. Insieme a lei, Carlisle metterà in piedi un piano molto ambizioso: truffare un magnate senza scrupoli, materialista esattamente come loro. Ma Stan non può immaginare che il pericolo potrebbe celarsi molto più vicino di quanto egli non riesca a percepire...

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: Cate Blanchett e Bradley Cooper in una foto del film

Diretto da Guillermo del Toro, scritto dal regista insieme a Kim Morgan e tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham, Nightmare Alley - La fiera delle illusioni richiama il noir della Hollywood della Golden Age, sia attraverso la messa in scena che tramite la figura ambigua del suo protagonista, abilmente interpretato da Bradley Cooper. Proseguendo, emerge invece il tono più cupo proprio del cinema di Del Toro, superando le sfumature psicologiche e sfociando in un intenso dramma d'altri tempi. Nel cast artistico di La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, insieme a Bradley, presenti anche Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn e Holt McCallany. Per Cooper, altra nomination all'Oscar come co-produttore, che segue quella ottenuta l'anno precedente con Joker.

10. Licorice Pizza (2021)

Licorice Pizza: Alana Haim, Cooper Hoffman in un'immagine

Los Angeles, anni Settanta. La venticinquenne Alana Kane, e l'ancora più giovane Gary Valentine, si incontrano e si piacciono subito, nonostante la differenza d'età. Lei sta cercando una direzione precisa da intraprendere, lavorando come assistente fotografa; lui ha invece avuto delle prime esperienze come attore, sperando di far colpo sulle ragazze solo per questo. Divertita e attratta dalla simpatica spavalderia di Gary, la ragazza stringe con lui un bel rapporto, anche se non si lascia andare come lui vorrebbe. Per cercare di scioglierla sentimentalmente, Gary le propone di accompagnarlo a New York, per cogliere l'opportunità di prendere parte a un'apparizione televisiva. Nulla, però, andrà come previsto: tornati in California, entrambi si chiederanno se sia giusto proseguire il loro rapporto sui precedenti presupposti. Ma non si divideranno: quello che accadrà sarà invece l'avvio di nuove avventure, con Gary che accantonerà la recitazione dedicandosi al commercio, producendo e vendendo letti ad acqua, mentre sarà stavolta Alana a lanciarsi verso la carriera da attrice. Così, vivranno esperienze singolari e indimenticabili, sempre uno vicino all'altra: incontreranno un celebre attore, un produttore di Hollywood, e altre figure di spicco locali. E se tra di loro nascerà finalmente la scintilla dell'amore, sarà soltanto il tempo a stabilirlo...

Licorice Pizza: Bradley Cooper in una foto

Diretto e scritto da Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza è una deliziosa commedia dalle sfumature romantiche, del tutto particolari, che racconta un'epoca attraverso la maestria dell'autore statunitense e ai due formidabili protagonisti, ovvero gli emergenti Alana Haim e Cooper Hoffman (figlio del compianto Philip Seymour Hoffman). Insieme a loro altri interpreti quali Sean Penn, Tom Waits, Benny Safdie e Maya Rudolph, ma anche Bradley Cooper, nel ruolo del produttore cinematografico Jon Peters, all'epoca compagno di Barbra Streisand. È forse l'unico personaggio reale tra tutti quelli in scena in Licorice Pizza, a loro volta ispirati ad altri esistiti proprio nel periodo in cui il film è ambientato. Peters entra in contatto con Alana e Gary perché acquista un letto ad acqua, ma quello che accadrà durante e dopo la consegna sarà del tutto imprevedibile. Pur in poche battute, l'interpretazione di Cooper è tra le migliori della sua carriera.

11. Maestro (2023)

Maestro: un'immagine dei protagonisti del film

Leonard Bernstein è stato un celebre compositore e direttore d'orchestra, e fu probabilmente il più conosciuto al mondo nel periodo della sua attività, tra gli anni Quaranta e Ottanta del secolo scorso. Bernstein ha diviso il proprio lavoro tra la composizione di opere sinfoniche e altre più commerciali per Broadway. Nella sua carriera, ha conosciuto vette di estasi creativa e momenti di forte crisi personale, legati soprattutto alla propria omosessualità, che tenne nascosta al pubblico fino a metà anni Settanta. Soltanto pochi amici e, soprattutto, la moglie, ne erano infatti a conoscenza. L'attrice Felicia Montealegre fu il grande amore della sua vita: conosciuta durante una festa nel 1946, dopo un primo fidanzamento revocato e poi riconfermato la sposò nel 1951, rimanendo con lei per venticinque anni. Ebbero insieme tre figli, nonostante il duplice orientamento sessuale del musicista, che venne accettato e compreso dalla donna, il cui carattere forte fu da riferimento nel percorso artistico e nell'esistenza di Bernstein.

Maestro: Bradley Cooper in un'immagine romantica del film

Diretto, scritto, co-prodotto e interpretato da Bradley Cooper, Maestro è un film dalla messa in scena rigorosa e dall'ottima struttura narrativa, ponendosi alla giusta distanza tra il film biografico e il dramma, quasi risultando un documentario per la precisione della ricostruzione, alla quale Cooper ha prestato grandissima attenzione. Tanto da voler imparare egli stesso a dirigere l'orchestra, come ha fatto in una delle sequenze più significative dell'opera. Accanto a Bradley, co-protagonista è una magnifica Carey Mulligan, anche lei straordinaria nel ruolo della Montealegre.

Maestro: Bradley Cooper in una foto

Candidato a sette premi Oscar, tre di queste potenziali statuette sono proprio per Cooper, per la seconda volta nominato per produzione, sceneggiatura (stavolta originale, a differenza di quella per A star is born) e interpretazione: un riconoscimento per la dedizione e il talento di Bradley, sempre più in primo piano nel panorama cinematografico americano e internazionale.