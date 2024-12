Bradley Cooper: svelata la sinossi del suo terzo film da regista, Is This Thing On?

Dopo A Star is Born e Maestro, Bradley Cooper ha deciso di tornare nuovamente dietro la macchina da presa con il suo prossimo film, Is This Thing On?

Il titolo, prodotto dalla Searchlight, annovera nel cast star del calibro di Emily Blunt e Will Arnett. I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti per molto tempo, ma con l'approssimarsi dell'inizio della produzione prevista per febbraio 2025, ora sono trapelati i primi dettagli sulla trama.

Jessica Chastain e Bradley Cooper: "Facciamo parte della stessa associazione genitori-insegnanti"

La trama e tutto quello che sappiamo sulla pellicola

Dalla griglia di produzione scopriamo la sinossi del film, che è la seguente: "Dopo molti anni insieme, Alex e Tess hanno raggiunto la fine del loro matrimonio, divorziando in modo amichevole. Inizia così per entrambi una fase imbarazzante della vita in cui cercano di capire come vivere separatamente mentre crescono due figli e mantengono un rapporto amichevole. Alex scopre un nuovo hobby che gli permette di riflettere sulla sua identità e sulle dinamiche del suo rapporto con Tess".

Maestro: Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein

Arnett ha co-scritto la sceneggiatura di Is This Thing On? insieme a Cooper e Mark Chappell. Anche Cooper fa parte del cast, ma il suo personaggio non è stato rivelato.

Oltre a Is This Thing On?, Cooper ha un altro progetto in serbo. La star di Una notte da leoni affiancherà Riz Ahmed e Viola Davis nel cast di Growth, nuovo progetto del regista e sceneggiatore scozzese Armando Iannucci. Il film, che entrerà in lavorazione nei prossimi mesi a Londra, racconterà la storia del fondatore di una piattaforma simile a Snapchat che deve fare i conti con la crescita esponenziale dell'azienda e con una devastante fuga di dati privati ​​degli utenti.

Bradley Cooper è da tempo coinvolto in un film dedicato a Frank Bullit, personaggio interpretato da Steve McQueen nel 1968, che starebbe sviluppando Steven Spielberg, ma sul film al momento non abbiamo aggiornamenti.