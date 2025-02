Andra Day si unisce al cast di Is This Thing On?, il nuovo film di Bradley Cooper

Il nuovo film diretto da Bradley Cooper, intitolato Is This Thing On?, arriverà nei cinema prossimamente e, nell'attesa, sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama e gli arrivi nel cast.

Nelle ultime ore, infatti, è stato svelato che Andra Day, nominata agli Oscar per The United States vs. Billie Holiday, farà parte degli interpreti del lungometraggio.

Cosa racconterà Is This Thing On?

Il film è stato scritto da Will Arnett e Mark Chappell e al centro della trama ci sarà Alex, ruolo interpretato proprio da Arnett, che si ritrova alle prese con una crisi di mezza età e un divorzio imminenente da Tess, parte affidata a Laura Dern. Mentre il loro matrimonio va silenziosamente in mille pezzi, Alex cerca un nuovo scopo alla propria vita nel mondo della comicità di New York, mentre Tess si confronta con i sacrifici compiuti per la loro famiglia. I due saranno costretti ad affrontare gli impegni come genitori, la propria identità e il tentativo di scoprire se l'amore possa assumere una nuova forma.

Bradley Cooper, oltre a essere il regista del lungometraggio, avrà un ruolo minore. La produzione non ha, almeno per ora, svelato i dettagli del personaggio che è stato affidato ad Andra Day.

I prossimi impegni dell'attrice

Andra Day nel ruolo di Billie Holiday

L'attrice ha recitato anche in Exhibiting Forgiveness di Titus Kaphar, e in The Deliverance, diretto da Lee Daniels. Tra i suoi prossimi impegni ci sarà anche il ruolo di Atena nella seconda stagione della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo in arrivo su Disney+.

Nel team della produzione di Is This Thing On?, oltre a Cooper e Weston Middleton tramite Lea Pictures, ci saranno inoltre Arnett, Kris Thykier e John Bishop. Attualmente bisognerà attendere prima di scoprire quando arriverà nei cinema il nuovo film diretto dall'attore.