Bradley Cooper: ecco i suoi nuovi progetti da attore e da regista

Due nuovi film in arrivo per la star di Una notte da leoni che si sdoppierà davanti e dietro la macchina da presa per raccontare nuove storie.

Bradley Cooper sta per fare ritorno con due nuovi progetti che lo vedranno impegnati in molteplici vesti. Il primo riguarda il suo ritorno dietro la macchina da presa. Dopo gli acclamati A Star is Born e Maestro l'attore dagli occhi blu sta preparando la sua terza regia, intitolata Is This Thing On?.

Oltre a dirigere, Bradley Cooper reciterà nel film prodotto da Searchlight a fianco di Emily Blunt e Will Arnett, quest'ultimo co-autore della sceneggiatura insieme a Mark Chappell. I dettagli del plot al momento sono top secret, per adesso sappiamo solo che le riprese dovrebbero prendere il via a febbraio 2025.

Un'intenso primo piano di Bradley Cooper

Ritorno davanti alla macchina da presa

Ma un secondo progetto, stavolta unicamente in veste di interprete attende l'interprete della fortunata saga Una notte da leoni. Cooper si prepara, infatti ad affiancare Riz Ahmed e Viola Davis nel cast di Growth, nuovo progetto del regista e sceneggiatore scozzese Armando Iannucci. Il film, che entrerà in lavorazione nei prossimi mesi a Londra, racconterà la storia del fondatore di una piattaforma smile a Snapchat che deve fare i conti con la crescita esponenziale dell'azienda e con una devastante fuga di dati privati ​​degli utenti.

Iannucci, creatore della serie Veep, ama i cast corali quindi è possibile che al trio composto da Riz Ahmed, che vestirà i panni del protagonista, Bradley Cooper e Viola Davis si affianchino altre star di primo piano. Vista i precedenti dell'autore nel campo della satira politica, anche stavolta si profila un film che prenderà come bersaglio l'attualità e lo strapotere dei social media.

Bradley Cooper è da tempo coinvolto in un film dedicato a Frank Bullit, personaggio interpretato da Steve McQueen nel 1968, che starebbe sviluppando Steven Spielberg, ma sul film al momento non abbiamo aggiornamenti.