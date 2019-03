Avengers: Endgame aprirà la strada a una saga sugli Illuminati?

Avengers: Endgame potrebbe anticipare l'arrivo di una nuova saga Marvel dedicata agli Illuminati, gruppo segreto di supereroi. Dopo l'accordo tra Disney e Fox, si attende l'arrivo nell'MCU di personaggi come Professor X e Mr. Fantastic, perciò la comparsa degli Illuminati sarebbe il passo successivo. Naturalmente non mancano le speculazioni su come avverrà l'ingresso degli X-Men, dei Fantastici Quattro, Silver Surfer e dei nuovi Avengers nell'MCU, c'è chi ha perfino riscontrato un riferimento ai Fantastici Quattro nel nuovo trailer di Avengers: Endgame.

I Marvel Studios hanno ora la possibilità di fondere gli eroi che abbiamo conosciuto in questi dieci anni col nuovo universo che il capo della Marvel Kevin Feige ha anticipato parlando dei piani post-Avengers: Endgame. Con l'arrivo dei nuovi personaggi, per l'MCU è tempo di mettere a riposo alcuni dei volti più noti per esplorare un mondo ancora misterioso, quello degli Illuminati.

Gli Illuminati, creati da Brian Michael Bendis e Steve McNiven, hanno fatto la loro comparsa in New Avengers No. 7 (2005). L'idea alla base degli Illuminati era quella di mettere insieme gli eroi più potenti e intelligenti della Terra per formare un piccolo governo di superumani, in stile Nazioni Unite, con lo scopo di proteggere il pianeta dalle minacce aliene. Il gruppo originale vedeva la presenza di Iron Man, Mister Fantastic, Namor, Black Bolt, Professor Xavier e Doctor Strange. Anche se i lettori hanno fatto la conoscenza degli Illuminati nel 2005, nei fumetti si colloca la nascita del gruppo durante la Guerra Kree-Skrull, narrata in The Avengers dal 1971 al 1972. Iron Man è stato il primo a realizzare che tutti i membri degli Illuminati erano informati dell'esistenza di Kree e Skrulls, conoscenza che avrebbe potuto prevenire il conflitto se fossero stati in grado di scambiarsi informazioni.

Ciò che è interessante nella visione degli illuminati dei fumetti Marvel è che gli eroi rappresentati non sono amici, tutt'altro. Come ogni potere politico, gli Illuminati sono frutto della necessità e le alleanze nascono solo per via della reciproca fiducia. La proposta iniziale di Iron Man di un governo di supereroi viene respinta, ma gli eroi accettano di fare incontri segreti per scambiarsi informazioni tagliando fuori il resto della comunità. L'unico personaggio che viene invitato a partecipare agli Illuminati, ma rifiuta, è Black Panther, contrario all'idea che un piccolo gruppo prenda le decisioni per l'intero Pianeta. Tra le decisioni sbagliate prese dagli Illuminati vi è quella di risolvere il "problema Hulk" spedendolo nello spazio, mossa che avrà come conseguenza il ritorno del gigante verde furioso e pronto a muovere guerra alla Terra. Un'altra delibera è la decisione di Mr. Fantastic di dividere le Gemme dell'Infinito tra i membri del gruppo nonostante l'avvertimento del Guardiano che li ammonisce sul fatto che le Gemme costeranno loro l'anima. Questo avvertimento tornerà in auge al momento in cui il multiverso collasserà nelle Secret Wars (2015).

Avengers: Endgame potrebbe aprire la strada all'arrivo Illuminati? Abbiamo già Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) pronto a tornare in azione e nei prossimi cinque anni potrebbero fare la comparsa nell'MCU i personaggi controllati da Fox come Mr. Fantastic, Namor e Professor X. Più incerta la presenza di Black Bolt, a meno che Marvel non decida di ignorare la serie tv Inhumans e optare per il reboot del personaggio. Ma un membro degli The Eternals - nuovo lungometraggio in arrivo - ad esempio Sersi o Ikaris, potrebbe prendere facilmente il posto di Black Bolt nel gruppo. Per quanto riguarda Black Panther (Chadwick Boseman), potrebbe rifiutare l'invito del gruppo segreto per le stesse ragioni del fumetto, ma la sorella Shuri (Letitia Wright) potrebbe accettare segretamente al suo posto fornendo la tecnologia necessaria a proteggere il pianeta insieme a Tony Stark (Robert Downey Jr.). Nei fumetti Shuri ha un ruolo prominente e l'idea di un gruppo di Illuminati composto da soli uomini oggi come oggi potrebbe non essere troppo brillante.

Avengers: Endgame dovrebbe vedere la sconfitta di Thanos, ma le Gemme dell'Infinito, riunite nel Guanto, finiranno da qualche parte. La missione degli illuminati potrebbe essere quella di rintracciarle e conservarle per fronteggiare la venuta di Galactus o le incursioni dal multiverso. Quel che è certo è che il futuro del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame è ancora tutto da scoprire.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

