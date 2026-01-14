Avengers: Doomsday, tra aspettative e rivelazioni: l'analisi dei teaser trailer

Curiosa la campagna con cui Disney e i Marvel Studios stanno anticipando l'uscita di Avengers: Doomsday prevista per il 16 dicembre 2026. Prematura? Forse, ma Spider-Man: Brand New Day uscirà a fine luglio, fagocitando gli spazi pubblicitari dei prossimi mesi e lasciando al prossimo, attesissimo film degli Avengers uno spazio di manovra ridotto. E poi, in questo momento di stallo, serviva riscaldare gli animi... e spingere anche Avatar: Fuoco e cenere. E quale modo migliore di un teaser appiccicato alla pellicola? Anzi, non uno, ma quattro teaser diversi: uno a settimana, per la precisione. E potete stare tranquilli che qualcuno ha pagato quattro biglietti solo per vedere circa un minuto di Doomsday a teaser.

I teaser trailer di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth si allena col personal trainer in vista delle riprese

Qualcuno sprovveduto e senza Internet, però, dato che i suddetti teaser sono arrivati sul web prima che al cinema, tant'è che poi i Marvel Studios e Disney li hanno pubblicati ufficialmente su YouTube una settimana dopo ciascuno. Nell'era dei leak, era impossibile evitare che succedesse, ma va detto che finora sono riusciti nell'impresa di mantenere una buona percentuale di segretezza su gran parte del girato, sul cast definitivo, sui costumi e sulla trama generale. Si parla di una lavorazione in post-produzione con scene addizionali da girare, ma quanto di Doomsday sia stato completato e quanto si sia cominciato a girare del sequel che dovrebbe arrivare solo un anno dopo, Avengers: Secret Wars, si sa poco e nulla.

Scampoli di indiscrezioni, molte da prendere con le pinze, basati sulle storie a fumetti che hanno ispirato queste pellicole, sul cast e il recast, sulla situazione precaria del Marvel Cinematic Universe che i prossimi film dovrebbero - devono - assolutamente recuperare, anche in vista del reboot previsto dopo Secret Wars con l'introduzione degli attesissimi X-Men. Vediamo quindi cosa ci hanno anticipato questi quattro teaser e che considerazioni possiamo trarre.

1. Steve Rogers

Il primo teaser è stato sicuramente il più sorprendente, perché ha confermato il ritorno di Chris Evans almeno nel prossimo film. L'ultima volta lo avevamo visto in Avengers: Endgame, prima da vecchio - quando ha passato lo scudo di Captain America a Sam - e poi da giovane, nella scena finale in cui ballava con la sua amata Peggy (Hayley Atwell). Steve, infatti, era tornato indietro nel tempo per rimettere le Gemme dell'Infinito al loro posto, salvo poi stabilirsi negli anni '50. Nel teaser vediamo Steve tornare a casa in moto, esaminare il costume di Captain America che ha riposto in una scatola e - sorpresa! - prendere in braccio un bebè, probabilmente il figlio che ha avuto da Peggy. Steve Rogers ritornerà in Avengers: Doomsday, recita il testo a schermo.

Avengers: Doomsday, Chris Evans in una foto

Questo potrebbe essere il teaser più importante dei quattro, non solo perché riporta in scena Steve Rogers (attenzione: Steve Rogers, non Captain America) ma anche perché cementificherebbe alcune indiscrezioni sulla trama di Doomsday, tutta incentrata sul collasso del Multiverso causato da interferenze più o meno volontarie. I viaggi nel tempo di Steve, che prendendo e restituendo le Gemme dell'Infinito in varie linee temporali ha ulteriormente ramificato la Sacra Linea Temporale (guardate Loki e Deadpool & Wolverine per saperne di più!), potrebbero aver causato la catastrofe che gli Avengers dovranno sventare in Doomsday.

Nella fattispecie, è possibile che Steve abbia involontariamente danneggiato l'universo del Dottor Doom interpretato da Robert Downey Jr. che ora cercherebbe vendetta nei suoi confronti. Questa teoria sembrerebbe convalidare l'indiscrezione secondo cui i Marvel Studios abbiano adattato la storica rivalità tra Doom e Reed Richards - che nei fumetti è il cuore della storia Secret Wars - contrapponendo il Doom con la faccia di Tony Stark a Steve Rogers: in pratica, Doomsday sarebbe la drammatica resa dei conti tra i due volti più famosi del Marvel Cinematic Universe. Secondo un'altra indiscrezione, invece, lo Steve Rogers di Avengers: Doosmday sarebbe una versione "malvagia" proveniente da un altro universo, forse appartenente all'HYDRA, e il teaser un vero e proprio inganno che mostra lo Steve cattivo nella sua linea temporale.

2. Thor

Dopo un lungo monologo scopriamo che Thor ritornerà in Avengers: Doomsday, sempre interpretato da Chris Hemsworth che nel teaser vediamo pregare in un bosco con un nuovo costume (a metà tra quello indossato in Avengers: Endgame e quello di Thor: Love and Thunder). Nel teaser rivediamo brevemente anche Love, la figlia di Gorr rigenerata da Eternità che Thor ha adottato e che nel film è interpretata da India Rose Hemsworth, figlia di Chris Hemsworth anche fuori dal cinema.

È probabilmente il teaser più debole dei quattro, perché non rivela praticamente nulla se non che il personaggio di Thor nel nuovo film dei fratelli Russo sarà probabilmente molto più serio e drammatico rispetto alla macchietta che è diventato nelle ultime pellicole. Mentre nel web si rincorrono le ipotesi circa una sua presunta dipartita, forse proprio per mano del Dottor Doom, resta da capire se sarà in Avengers: Doomsday che scopriremo la verità sulla scena intravista in Deadpool & Wolverine in cui un Thor visibilmente commosso guarda morire il mercenario con la bocca larga interpretato da Ryan Reynolds: in quel film, Deadpool vedeva di sfuggita un momento futuro - o di un'altra linea temporale - nel centro di comando della TVA, una specie di anticipazione che potrebbe concretizzarsi proprio in Doomsday.

3. X-Men

Avengers: Doomsday, Magneto in una foto

Il terzo teaser è quello che ha veramente scaldato gli animi, perché ci ha finalmente mostrato il ritorno degli X-Men in carne e ossa dopo il passaggio dei diritti da Fox a Marvel Studios. Per chi non lo sapesse, i fratelli Russo hanno richiamato una parte del cast originale che ha interpretato gli X-Men nei film di Bryan Singer e che abbiamo visto l'ultima volta in X-Men: Giorni di un futuro passato del 2014. Nel teaser compaiono Charles Xavier (Patrick Stewart), un visibilmente invecchiato Magneto (Ian McKellen) e Ciclope (James Marsden) ma in Doomsday dovrebbero apparire in ruoli più o meno importanti anche Nightcrawler (Alan Cumming), Mistica (Rebecca Romjin) e Bestia (Kelsey Grammer, già apparso nella scena dopo i titoli di coda di The Marvels).

Sarà della partita anche Gambit (Channing Tatum lo ha già interpretato in Deadpool & Wolverine) mentre non è chiaro se si uniranno alle danze anche Tempesta (Halle Berry) e Jean (Famke Jenssen): secondo alcune indiscrezioni, non sarebbero coinvolte nel progetto. Questo in un certo senso è preoccupante ma potrebbe contestualizzare meglio il teaser, in cui vediamo la Scuola Xavier in pessime condizioni, Charles e Magneto decisamente provati e, infine, un Ciclope ferito e dolorante che si toglie il visore per scatenare il suo raggio ottico a piena potenza contro un nemico fuori campo mentre sullo sfondo, tra fiamme ed esplosioni, si muovono enormi gambe scure probabilmente appartenenti alle Sentinelle, i giganteschi robot cacciatori di mutanti.

Il monologo di Magneto durante il teaser - "La morte giungerà per ognuno di noi. Lo so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire. La domanda è: chi vorrai essere quando chiuderai gli occhi?" - fa pensare a un evento tragico, forse alla sconfitta degli X-Men (che spiegherebbe l'assenza di pezzi da novanta, forse morti prima del film?) o la distruzione del loro universo. Teorie che ridimensionerebbero grandemente il loro attesissimo ruolo nella pellicola, forse confinandoli a una breve comparsa o sottotrama. I fan, tuttavia, hanno molto apprezzato il look decisamente più fumettistico, che include il costume più iconico di Ciclope (quello disegnato da Jim Lee che l'eroe indossa anche nella recente serie animata X-Men '97) seppur senza mutandoni gialli. Gli X-Men ritorneranno in Avengers: Doomsday, comunque, e tanto basta.

4. I Wakandani e i Fantastici 4

Il quarto è un teaser di ordinanza, meno poetico e suggestivo ma più diretto, che riporta in scena vari personaggi e anticipa qualcosa di più concreto sulla storia. Da una parte abbiamo i Wakandani, rappresentati naturalmente da Shuri, la nuova Pantera Nera interpretata da Letitia Wright, e da M'Baku (Winston Duke) diventato sovrano del Wakanda alla fine di Black Panther: Wakanda Forever. Anche Namor (Tenoch Huerta Mejía) compare nel teaser, ricordandoci che ora il Wakanda e Talokan sono alleati, anche se il sovrano del regno sottomarino - conoscendo i fumetti, soprattutto - è tutt'altro che affidabile.

Avengers: Doomsday, un dettaglio del costume di Captain America

Nel teaser, Shuri e M'Baku si recano in quello che sembra un deserto e incontrano nientepopodimeno che Ben Grimm, la Cosa dei Fantastici Quattro interpretata in motion capture da Ebon Moss-Bachrach. Gli altri membri del Quartetto non si vedono, e non è chiaro se siano rimasti fuori campo o se la Cosa sia effettivamente da solo in quella scena specifica, alleggerita da una battuta spiritosa che, contrapposta al breve monologo in apertura di Shuri, ci ricorda il lato famigliare e umoristico dei film Marvel Studios quando M'Baku si presenta come re del Wakanda e Ben risponde col suo indirizzo a Yancy Street, "tra Broome e Grand". Curiosa la scelta di puntare il teaser sulla Cosa piuttosto che sul Mr. Fantastic dell'onnipresente Pedro Pascal.

I Wakandani e i Fantastici Quattro ritorneranno in Avengers: Doomsday, ma questo lo sapevamo già. Soprattutto per quanto riguarda i Fantastici Quattro, il cui coinvolgimento nel nuovo film è stato anticipato da due scene dopo i titoli di coda: quella nel loro film (I Fantastici 4: Gli Inizi) quando abbiamo intravisto per la prima volta il Dottor Doom chino sul piccolo Franklin Richards; e quella alla fine di Thunderbolts*, quando i nuovi Avengers capitanati da Yelena Belhova hanno avvistato l'astronave dei Fantastici Quattro che entrava nell'atmosfera terrestre.

Per saperne di più dovremo aspettare il primo trailer ufficiale del film, ma potrebbe mancare ancora qualche mese: nulla ci vieta di rileggere i fumetti, riguardare la Saga del Multiverso finora e magari fare ipotesi e congetture su un film ricchissimo di personaggi che potrebbe segnare il futuro dei Marvel Studios.