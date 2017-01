Movieplayer.it, gli articoli più letti del 2016

Tra le varie classifiche, votazioni e amarcord, questa è la più autoreferenziale tra le nostre celebrazioni di fine anno; un 2016 che è stato difficile per infinite ragioni, ma che almeno per la redazione di Movieplayer.it è stato anche decisamente produttivo, al punto di permetterci di affrontare nuove sfide e nuove esigenze con rinnovato entusiasmo, per regalarvi un universo intero di informazione e approfondimento cinematografico e televisivo ancora più coinvolgente e multiforme nel 2017.

Può essere interessante dunque, nel guardarci ancora una volta alle spalle ai dodici mesi dell'anno che abbiamo appena salutato, indagare quali sono stati gli articoli più letti tra le pagine del nostro webmagazine (ne abbiamo pubblicati quasi 1600, con un corollario di ben 7500 news) e scoprire quindi quali argomenti e titoli, tra film e serie TV, hanno suscitato in particolare l'interesse dei nostri lettori.

Le guide evergreen

Sempre più un punto di riferimento per gli appassionati italiani sul web i nostri articoli che raccolgono e organizzano una vera e propria valanga di informazioni a scopi pratici e orientativi. Continuate a consultare regolarmente le nostre liste sulle serie TV rinnovate e cancellate per scoprire le sorti dei vostri beniamini televisivi, non fate a meno della nostra antologia delle serie post-credits dei film Marvel, ed è una garanzia il nostro articolo di consigli televisivi per chi ha qualche giorno di libertà da dedicare a una massiccia sessione di binge-watching.

Un anno di cinecomics

In barba alle tante Cassandre che profetizzano un imminente tramonto dell'impero supereroistico, il 2016 è stato un anno particolarmente ricco di avventure, sodalizi e duelli tra eroi in calzamaglia, armature e costumi assortiti. Se il fronte Marvel ha continuato a proporre le infallibili formule che ben conosciamo senza farci mancare una ventata d'aria fresca con il sovversivo Deadpool, l'armata DC ha risposto con un film imperfetto ma non privo di fascino come Batman v Superman: Dawn of Justice, con il divertente pasticcio di Suicide Squad, e con tante speranze riposte nell'imminente Wonder Woman, nella Justice League e nel Batman in solitaria di Ben Affleck.

Le serie TV: su tutti draghi ed erranti

Non lo scopriamo noi che, al momento, Il trono di spade e The Walking Dead sono di gran lunga le serie TV più popolari e chiacchierate al mondo. Potremmo forse lasciarvi soli con le vostre sconvolgenti visioni tra battaglie psuedo medievali e carneficine postapocalittiche? Giammai, e quindi vi offriamo generosamente commenti, analisi, curiosità e teorie, con una predilezione, forse, per lo show di HBO. Perché ci piace di più? La sottoscritta si dichiara colpevole.

Non solo Negan e Jon Snow

Ma naturalmente sono moltissimi gli show amati e discussi dai nostri lettori, e a cui quindi non facciamo mai mancare la nostra attenzione: a cominciare con le belle realtà di casa nostra, come la seconda stagione di Gomorra - La Serie e il debutto della straordinaria The Young Pope di Paolo Sorrentino. Novità imperdibili che arrivano da oltre Atlantico sono invece Stranger Things e Westworld, ma nel 2016 abbiamo anche assistito a un atteso ritorno, quello di Una mamma per amica: di nuovo insieme, e a un maliconico addio, quello a The Good Wife, e non sono mancate le celebrazioni del caso in occasioni particolari e anniversari.

Otto infami sotto la neve: The Hateful Eight

C'è un feeling speciale tra Quentin Tarantino e il pubblico di Movieplayer.it; è evidente ogni volta che celebriamo i nostri Movieplayer.it Awards e c'è in corsa un film del regista di Pulp Fiction.

Ed è evidente a scorrere la lista dei nostri articoli più letti del 2016, in cui i pezzi dedicati al maestro del Tennessee e al suo truculento e cinico western hanno spopolato.

Per questo, ecco dedicata a loro una micro-sezione a parte.

Le cine-recensioni più lette

Non necessariamente le recensioni dei film più popolari, anche se quelli ovviamente dilagano: c'è un sorprendente horror diventato subito oggetto di culto, e ci sono anche un paio di articoli dedicati a film d'autore, anche se i film d'autore in questione sono quello che è valso finalmente l'Oscar a un certo Leonardo DiCaprio e l'attesissima (e bellissima) seconda prova alla regia di quel fico di Tom Ford.

Gli editoriali: fateci sfogare!

Saltiamo un po' di palo in frasca con i nostri editoriali, articoli di opinione in cui abbiamo detto la nostra sui più svariati argomenti, dal talento di Xavier Dolan alle belle sorprese dell'ultima annata di cinema italiano, dai premi cinematografici a Bud Spencer.

Ma ci siamo anche permessi di "bacchettarvi" amichevolmente con qualche stoccata indirizzata all'imperante spoiler-fobia e ai discutibili commenti e anatemi che ci si riversano quotidianamente addosso dai social network.

Curiosità e amarcord

Tutto ciò che è il cinema, di ieri e di oggi: un segmento particolarmente illustrativo dell'eterogeneità e della versatilità del nostro lavoro editoriale.

Troverete una vagonata di informazioni e una miniera di spunti per soddisfare e condividere la vostra curiosità di cinefili più o meno irriducibili.

I videogiochi: un amore giovane

I più refrattari tra di voi all'esperienza videoludica non se ne saranno ancora accorti, ma da qualche tempo abbiamo iniziato a dedicare i fini strumenti della nostra analisi anche ai videogiochi, o per lo meno a quelli caratterizzati da una forte componente narrativa.

Questo ha catturato l'attenzione degli appassionati dei videogiochi più coinvolgenti e appassionanti dell'anno.

Gli Oscar dal 2016 al 2017

Una categoria a parte per la nostra copertura dedicata agli Academy Awards 2016, come sempre ricca e seguitissima, ancor più quest'anno in cui si attendeva finalmente l'incoronazione di Leonardo DiCaprio, dopo quattro candidature andate a vuoto e infinite umiliazioni da parte dell'Academy.

Ma anche i primi pezzi sulla stagione dei premi ancora in corso, ancora piuttosto incerta negli esiti, non hanno mancato di suscitare la vostra curiosità e, chi lo sa, il vostro tifo.

