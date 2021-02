Zack Snyder's Justice League: "We live in a society", perché Il Joker di Jared Leto pronuncia questa frase

ieri i fan hanno potuto visionare il nuovo trailer di Zack Snyder's Justice League, l'attesa versione del film firmata da Zack Snyder e tanto desiderata dai fan del DC Universe. Nel finale del trailer fa la sua apparizione il Joker di Jared Leto che pronuncia una frase ben nota agli internauti più accaniti, "We live in a society". Ma cosa significa realmente?

Lo stesso Jared Leto ha ritwittato il full trailer usando la frase che pronuncia il suo personaggio e che ha un'origine piuttosto curiosa. Nel finale del trailer di Zack Snyder's Justice League ci viene mostrato un anticipo del confronto tra Batman (Ben Affleck) e Joker. Nella clip Joker è seduto su una roccia e guarda lontano verso una terra devastata e post-apocalittica. Nel frattempo dice a Batman, "We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman?'".

La frase in questione, "We live in a society", in origine non era stata pronunciata dal Joker, ma è diventata presto un celebre meme accoppiato al personaggio per descrivere la sua visione pessimistica e caotica dell'esistenza. Sentirla associata al personaggio ci fa pensare che sia un esplicito richiamo ai fan da parte di Zack Snyder, un omaggio nerd ben gradito ai suoi seguaci più incalliti.

Come ci ricorda Mashable, la frase "We live in a society" è nata come meme ed è cresciuta in popolarità al punto che nel 2019 i fan sono arrivati ​​al punto di avviare una petizione su Change.org per far dire al Joker di Joaquin Phoenix "Viviamo in una società" nel film di Todd Phillips. E anche se ciò non è accaduto, non hanno dovuto aspettare troppo a lungo prima che il trailer di Zack Snyder's Justice League trasformasse in canone il meme di Joker facendo pronunciare a Jared Leto quelle cinque parole magiche.

Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO MAX in 18 marzo. Nel frattempo ecco le reazioni dei fan alla frase del Joker.