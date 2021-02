Zack Snyder's Justice League, lo spettacolare final trailer è arrivato

Zack Snyder lo aveva promesso: l'ultimo trailer per quella che stata ufficialmente intitolata Zack Snyder's Justice League, la sua versione integrale e anche più del cinecomic del 2017, sarebbe stato il più incredibile, e così è stato.

È stato infatti appena diffuso il final trailer del prodotto che, dopo anni di richieste, petizioni, campagna social da parte dei fan e di chi vi ha lavorato - Snyder incluso -, il prossimo 18 marzo verrà distribuito grazie alla piattaforma streaming di proprietà di WarnerMedia, HBO Max.

Il filmato si apre con scene di distruzione e Lex Luthor che spiega come dall'oscurità sia arrivata una minaccia terribile. Bruce Wayne, invece, parla di un sogno in cui ha avuto una premonizione, per poi dare spazio a Steppenwolf che assicura che conquisterà il mondo.

Batman e Pennyworth parlano quindi della necessità di avere un team pronto ad affrontare la minaccia e si sente anche Jonathan Kent mentre dà un consiglio importante. Dopo alcuni momenti dedicati a ognuno degli eroi c'è finalmente la prima scena in cui Batman interagisce con il Joker. Il villainn dichiara: "Viviamo in una società in cui l'onore è un ricordo lontano. Non è così, Batman?".

Per l'occasione sono stati chiamati nuovamente a raccolta gli attori interpreti degli eroi titolari del film, che hanno non solo annunciato il progetto assieme a Zack Snyder lo scorso maggio, durante un watchalong di Man of Steel, ma sono anche tornati sul set per dei reshoot. In più, la pellicola così come è ora può vantareanche delle aggiunte, come delle scene originariamente non presenti - nemmeno nella versione di Snyder - con il Joker di Jared Leto.

L'intera operazione sembra essere costata non poco a Warner Bros., che però deve avere grande fiducia nel progetto, altrimenti non si sarebbe spinta a tanto, riportando in auge il progetto con una mossa davvero inaspettata. Dopotutto, fino all'annuncio dell'arrivo dello Snyder Cut, un nutrito gruppo di fan era ancora convinto che la fantomatica versione di Snyder fosse solo una leggenda metropolitana utile ad alimentare le conversazioni (e soprattutto le discussioni) del web.

Adesso però di prove ne abbiamo quante ne vogliamo, e sappiamo che il mese prossimo potremo vedere Zack Snyder's Justice League - con Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Jasom Momoa, Ray Fisher, Ezra Miller, Jeremy Irons, Joe Manganiello, Jared Leto, Ciarán Hinds, Ray Porter e chi più ne ha, più ne metta - fare il suo debutto sugli schermi (seppur più piccoli).