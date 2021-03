Zack Snyder’s Justice League: lo spettacolare trailer finale (VIDEO)

È uscito il trailer finale di Zack Snyder's Justice League, dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia: un video epico che ripropone i tratti salienti di ciò che possiamo aspettarci dal film.

È uscito il trailer finale di Zack Snyder's Justice League, dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia. Un filmato epico che ripropone i tratti salienti di ciò che possiamo aspettarci dal film: la Justice League al completo (Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg), Steppenwolf, Darkseid, il Joker, una minaccia apocalittica e la ritrovata visione di un regista che quattro anni fa era andata persa.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Zack Snyder's Justice League è stato ufficialmente approvato da HBO Max (che lo distribuirà negli Stati Uniti) lo scorso maggio, dopo che diversi fan avevano espresso il loro interesse per il cosiddetto Snyder Cut: la versione di Justice League che è uscita nelle sale nell'autunno del 2017 è infatti ufficialmente attribuita a Zack Snyder, ma quasi nulla di quello che si vede in quel montaggio è suo. Il cineasta aveva abbandonato il progetto qualche mese prima a causa di un lutto in famiglia, e il resto della post-produzione, con reshoot pesanti per rendere il progetto più appetibile per il pubblico generalista, fu affidata a Joss Whedon, accreditato come co-sceneggiatore nei titoli di testa. La nuova versione è invece interamente di Chris Terrio per quanto riguarda il copione, con l'aggiunta di Snyder e Will Beall - che aveva lavorato a una versione antecedente del film, prima che fosse integrato nel DC Extended Universe - come soggettisti.

In una recente intervista concessa al New York Times, Snyder ha spiegato che molto probabilmente sarà il suo ultimo progetto all'interno dell'universo DC, poiché al momento non ci sono piani per continuare l'arco narrativo che lui aveva in mente. Il regista è anche al lavoro su Army of the Dead, film d'azione a tema zombie che sarà disponibile su Netflix il 21 maggio. Continua inoltre a coltivare il progetto di un nuovo adattamento del romanzo che ha ispirato La fonte meravigliosa, ma ritiene che il momento sia poco propizio attualmente.