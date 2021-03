Zack Snyder's Justice League, i registi di Avengers: Endgame vedranno il film

Zack Snyder's Justice League è finalmente disponibile in streaming e tra le persone che si preparano alla visione di quattro ore ci sono anche due spettatori d'eccezione, i registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo che hanno twittato il loro supporto al collega Zack Snyder.

"Da due amanti dei supereroi a un altro, siamo eccitati che la tua visione sia stata realizzata. Massimo rispetto. Vedremo il film assieme a tutti gli altri" hanno scritto i Russo in risposta a un tweet in cui Snyder invitava il pubblico alla visione.

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League, film a lungo richiesto dai fan di Snyder con una massiccia campagna promozionale seguita all'uscita di Justice League, nel 2017, che si è rivelato un flop spingendo Warner Bros. a rivedere i suoi progetti per il DCEU. Zack Snyder aveva abbandonato il progetto in seguito a un lutto familiare favorendo l'arrivo del collega Joss Whedon che avrebbe stravolto la sua visione con un'opera che non ha accontentato i fan.

Justice League: Zack Snyder spiega perché il film termina con un cliffhanger anche se non ci saranno sequel

In una recente intervista concessa al New York Times, Zack Snyder ha spiegato che molto probabilmente Zack Snyder's Justice League sarà il suo ultimo progetto all'interno dell'universo DC, poiché al momento non ci sono piani per continuare l'arco narrativo che lui aveva in mente.

Il regista è al lavoro su Army of the Dead, film d'azione a tema zombie che sarà disponibile su Netflix il 21 maggio. Continua inoltre a coltivare il progetto di un nuovo adattamento del romanzo che ha ispirato La fonte meravigliosa, ma ritiene che il momento sia poco propizio attualmente.