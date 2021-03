Justice League: Zack Snyder spiega perché il film termina con un cliffhanger anche se non ci saranno sequel

Zack Snyder ha motivato la sua scelta di chiudere su un cliffangher anche se non sono previsti seguiti di Zack Snyder's Justice League, come ha chiarito da tempo Warner Bros.

Zack Snyder ha motivato la sua decisione di concludere il suo Zack Snyder's Justice League, in arrivo domani, con un cliffhanger nonostante il film non avrà sequel.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Nel corso di un'intervista con IGN, Zack Snyder ha commentato il suo "director's cut" di Justice League, uno dei film più attesi dai fan, specificando il motivo per cui ha deciso di chiudere il film con un notevole cliffhanger anche se Warner Bros. ha chiaramente specificato che non ci saranno sequel di questa versione:

"Il nuovo finale rispecchia con esattezza un'altra scena che era nel film in origine. Non mi sentivo di voler cambiare il film. Se mai fosse uscito, avrei voluto che il pubblico lo vedesse così come lo avevo pensato, e questo è il motivo per cui questo finale è presente".

Pur riconoscendo che avrebbe potuto alterare il finale pensato in origine per adeguarsi meglio alla situazione, Snyder non lo avrebbe ritenuto "soddisfacente" per il genere a cui appartiene:

"Le regole del genere impongono di concludere questo tipo di film con un cliffhanger. Questa è la loro natura, e io ho capito che era quello che volevo fare. Ci abbiamo infuso così tate energie, e abbiamo pensato così a lungo come proseguire queste storie che non mi sembrava giusto mancare di rispetto a tutto questo lavoro."

IGN è riuscita a strappare a Zack Snyder qualche dettaglio su come la storia di Justice League sarebbe dovuta proseguire nella sua visione se gli fosse stato permesso di realizzare i due film pianificati in origine. Ecco le sue parole:

"C'erano un sacco di trovate fantastiche che avremmo narrato. Stavo pensando al rapporto tra Joker e Batman in seguito alla morte di Robin. Sarebbe stato divertente proseguire questo viaggio per vedere dove ci avrebbe condotto. e ovviamente avremmo mostrato come gli eroi avrebbero provato a salvare questo mondo, e ci sarebbe stata una battaglia con Darkseid".

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia.