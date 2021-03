Zack Snyder’s Justice League: il regista chiarisce una presunta incongruenza su Darkseid

Zack Snyder's Justice League contiene quella che molti ritengono un'incongruenza per quanto riguarda Darkseid, e il regista ha fatto chiarezza sulla questione. Nel film, infatti, il signore di Apokolips è sorpreso quando scopre, tramite Steppenwolf, che l'Equazione dell'Anti-vita si trova sulla Terra, nonostante lui stesso ne fosse al corrente eoni prima quando cercò di invadere il nostro pianeta e fu sconfitto dai vari difensori (Amazzoni, Atlantidei, guerrieri umani, divinità greche e Lanterne Verdi).

Zack Snyder's Justice League: Darkseid sul trono in una nuova foto

Come riportato da Comic Book Resources, a Zack Snyder è stata posta la domanda diretta sul presunto buco di sceneggiatura, e lui ha risposto così: Uxas (la versione più debole di Darkseid che si vede nel flashback) fu quasi ucciso in quell'occasione, e appena tornato su Apokolips dovette fare i conti con un tentativo di insurrezione, che andò avanti talmente a lungo che una volta recuperati i pieni poteri non poteva più ricordare quale dei vari mondi da lui visitati avesse l'Equazione (e a quel punto tutti i scagnozzi presenti con lui sulla Terra erano morti).

Zack Snyder's Justice League, la recensione: 4 ore di epica, mitologia, spettacolo e cinema

Zack Snyder's Justice League: una scena

Ecco spiegato l'apparente atteggiamento contraddittorio di Darkseid in Zack Snyder's Justice League, il film che ha segnato il suo debutto cinematografico dopo che fu rimosso dal Justice League uscito in sala nell'autunno del 2017 per questioni di scorrevolezza e durata (titoli di coda inclusi, il montaggio curato ai tempi da Joss Whedon - che sostituì Zack Snyder in seguito a un lutto in famiglia - non poteva superare le due ore).

Il personaggio doveva tornare nei due sequel previsti da Snyder, ma al momento non si sa se verranno effettivamente realizzati o meno: la Warner Bros. ha dichiarato di non averne alcuna intenzione, mentre i fan stanno nuovamente inondando i social con appositi hashtag per convincere lo studio a cambiare idea. Il prossimo film DC in uscita è The Suicide Squad - Missione Suicida, che arriverà nelle sale alla fine dell'estate.