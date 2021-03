Zack Snyder's Justice League, Jared Leto su Joker e "l'evoluzione del personaggio"

Jared Leto torna sullo schermo nei panni di Joker in Zack Snyder's Justice League, e l'attore non può che vederla come un'evoluzione per il suo personaggio.

Da Suicide Squad a Zack Snyder's Justice League, Jared Leto ha finalmente avuto modo di approfondire maggiormente il personaggio di Joker, anche se solo brevemente. Ma per l'attore Premio Oscar, tanto basta, ed è contento di aver potuto partecipare a quella che vede come un'evoluzione del suo personaggio.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Ospite al The Late Show with Stephen Colbert (via Comicbook), Leto ha spiegato come è stato indossare nuovamente i panni dell'iconico villain, rimarcando anche come non ci sia una versione migliore o peggiore del personaggio, ma semplicemente diversa. "Credo sia un'evoluzione" ha affermato "Suicide Squad e Justice League hanno qualche anno di differenza, e ovviamente hanno due registi differenti. Quando collabori con qualcuno di diverso, riesce a far venire fuori un aspetto diverso, magari delle battute differenti, un'energia diversa. Così è quando lavori con un altro regista, tu metti sul tavolo delle cose diverse, lui riesce a far venire a galla dei nuovi aspetti. Per questo ho amato lavorare con Snyder. Mi piace la sua passione, e di questo mondo ne sa più di tante altre persone".

Ma l'ammirazione per il regista di Man of Steel, Batman v. Superman e Justice League non è certo una cosa nuova per Jared Leto, che ha particolarmente apprezzato l'incredibile storia che ha portato alla realizzazione del film: "Già in passato, ho sempre amato il lavoro di Snyder, e credo che la storia dietro lo Snyder Cut sia davvero epocale, come è successo tutto, il fatto che lui non abbia avuto modo di terminare il primo film... Sto indossando questa maglietta, 'Viviamo in una società', che fa riferimento alla battuta che ho aggiunto uno dei giorni in cui stavamo girando. È finita nel trailer, e poi è diventata virale, e ora stiamo vendendo queste magliette sul sito della mia band, e i profitti andranno tutti all'American Foundation for Suicide Prevention" spiega, facendo riferimento all'associazione cara a Snyder, anche per via di quanto accaduto con la figlia.

"Sono davvero felice di aver fatto parte di questo sogno, e di aver avuto l'opportunità di interpretare di nuovo il Joker. È uno di quei ruoli che sono semplicemente incredibili, e a cui non puoi dire di no" ha concluso Jared Leto.