Zack Snyder's Justice League: Jared Leto lancia la t-shirt "We live in a society" per uno scopo benefico

Jared Leto, interprete del Joker in Zack Snyder's Justice League, ha lanciato una t-shirt con la frase We live in a society per una raccolta fondi.

Il trailer di Zack Snyder's Justice League ha scatenato i commenti dei fan a causa della battuta We live in a society pronunciata dal Joker e ora Jared Leto ha lanciato una t-shirt che riporta quella frase per uno scopo benefico.

L'attore premio Oscar pronuncia quella frase solo nel trailer del film, che oggi ha debuttato sugli schermi.

Sul sito del gruppo 30 Seconds to Mars, di cui Jared Leto è il leader, è infatti stata messa in vendita una t-shirt con la frase "We live in a society" stampata in bianco. Le vendite della maglia ispirata al trailer di Zack Snyder's Justice League permetteranno di raccogliere fondi a favore dell'American Foundation of Suicide Prevention, l'organizzazione sostenuta dal regista e dal movimento Release the Snyder Cut.

Il filmmaker ha svelato pochi giorni fa che all'attore premio Oscar si deve la presenza di quella frase, usata per un famoso meme legato al Joker, confermando che è stata un'idea di Leto usarla nel trailer. La sequenza in cui il Joker appare alla fine del film non contiene infatti quella parte del dialogo tra il villain e il Batman interpretato da Ben Affleck.

La sequenza è stata aggiunta alla versione originale del film solo dopo aver ottenuto l'approvazione da parte di HBO Max per completare il lavoro sul materiale che era rimasto inedito dopo l'addio di Zack Snyder a Justice League avvenuto nel 2017, dopo il suicidio della figlia Autumn, a cui è dedicato il lungometraggio.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.