Zack Snyder's Justice League: la genesi dell'Incubo di Batman nel videobackstage

Un videobackstage di Zack Snyder's Justice League mostra come è stata girata la sequenza dell'Incubo di Batman nella nuova versione di quattro ore disponibile in streaming.

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League. Una nuova featurette diffusa dall'account ufficiale di Zack Snyder's Justice League dà ai fan un'idea di come sia nato il progetto e, più nello specifico, offre uno sguardo sul backstage dell'attesa sequenza dell'Inucbo di Batman che vede, stavolta, l'inedita presenza del Joker di Jared Leto. In precedenza, Zack Snyder ha svelato che Ben Affleck e Jared Leto non hanno girato insieme la scena di Batman e Joker, ma adesso grazie al video diffuso scopiamo qualche dettaglio in più.

Zack Snyder's Justice League, il regista anticipa la versione in bianco e nero

Prima che Zack Snyder lasciasse Justice League a causa di un lutto familiare, aveva finito le principali riprese del film lasciando eventuale spazio per futuri reshoots. Warner Bros. e Joss Whedon, che lo ha sostituto alla regia del progetto, avrebbero potuto semplicemente riprendere da lì e finire ciò che il regista aveva iniziato secondo la sua idea originale, ma come si è visto in Snyder Cut molti elementi della sua versione sono finiti sul pavimento della sala montaggio. Solo l'affetto dei fan ha convinto Warner Bros. ad affidare a Snyder un budget aggiuntivo di 70 milioni per ultimare la sua versione diffusa in streaming rifinendo gli effetti visivi e la colonna sonora del film. Una delle poche scene aggiunte è proprio quella della sequenza dell'Incubo anticipata dal regista via social media e finalmente visibile nel film.