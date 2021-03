Justice League: Ben Affleck e Jared Leto non hanno girato insieme la scena di Batman e Joker

Le star di Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck e Jared Leto, non sono state in grado di girare insieme le scene di Batman e Joker, ecco svelato il motivo.

Le scene di Batman e Joker in Zack Snyder's Justice League hanno visto Ben Affleck e Jared Leto, interpreti dei due personaggi, separati sul set. A rivelarlo è la moglie di Zack Snyder, la produttrice Deborah Snyder.

Zack Snyder's Justice League: una scena

A differenza di quanto mostra il trailer di Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck e Jared Leto non hanno potuto girare insieme le scene dell'incubo di Batman. La ragione l'ha svelata Deborah Snyder nel corso di un'intervista con CINEMA-Magazin in cui ha parlato dettagliatamente delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria:

"La parte difficile è stata che abbiamo girato solo per tre giorni. Abbiamo girato la scena di Batman e Joker, e poi qualche shot aggiuntivo. Ma nessuno era insieme agli altri, è stato complicato da un punto di vista di schedule ed è stato complicato perché alla fine dell'emergenza tutti hanno ripreso a girare. Ma noi stavamo ancora cercando di capire che tipo di limitazioni avremmo avuto, e come girare in sicurezza".

Mentre le prime reazioni a Zack Snyder's Justice League sono comparse sui social media, Deborah Snyder specifica che il film non userà la continuità della Justice League di Joss Whedon, ma seguirà una timeline differente. Di recente, la regista di Wonder Woman 1984 Patty Jenkins ha dichiarato di credere che tutti i registi della DC ignorino l'interpretazione di Whedon dell'iconica Justice League scegliendo la versione di Zack Snyder come canone.

Zack Snyder's Justice League: svelata l'identità dell'attore che sorprenderà i fan con un cameo sul finale?

Zack Snyder's Justice League è stato ufficialmente approvato da HBO Max (che lo distribuirà negli Stati Uniti) lo scorso maggio, dopo che diversi fan avevano espresso il loro interesse per il cosiddetto Snyder Cut. La nuova versione è interamente di Chris Terrio per quanto riguarda il copione, con l'aggiunta di Zack Snyder e Will Beall - che aveva lavorato a una versione antecedente del film, prima che fosse integrato nel DC Extended Universe - come soggettisti.

Zack Snyder's Justice League arriva dal 18 marzo in esclusiva su Sky Cinema in Italia.