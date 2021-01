Zack Snyder's Justice League, il regista: "L'80% del film non è mai stato visto dagli spettatori"

Zack Snyder's Justice League conterrà delle scene aggiuntive girate negli ultimi mesi, tra cui alcuni passaggi della storia con al centro il Joker interpretato da Jared Leto, e il regista ha ora condiviso qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set e rivelato quale percentuale del materiale non è ancora stato visto dai fan.

Il filmmaker ha parlato del progetto destinato a HBO Max attualmente in fase di post produzione in occasione di una conversazione con ComicBook, video che regala qualche interessante anticipazione.

Zack Snyder, parlando della sua versione di Justice League , ha spiegato: "Una porzione davvero piccola del film è composta dal nuovo materiale che ho girato".

Il regista ha poi aggiunto che l'80% del film non è mai stato visto dai fan, senza contare il materiale inedito realizzato recentemente: "Quella parte è davvero eccitante e non vedo l'ora che tutti possano vivere questa esperienza di enormi proporzioni nel modo in cui volevo che tutti la vivessero".

Snyder ha coinvolto il cast e la troupe per girare una sequenza di cui non ha voluto rivelare i dettagli e un'altra scena che coinvolge il Joker di Jared Leto: "Chiariamo che ci sono più o meno due piccoli momenti che ho aggiunto. Uno che avevo sperato di girare durante la post-produzione, ma non avendone mai l'opportunità, e poi una scena con Jared. Questo piccolo momento con Jared".

Il regista ha voluto aggiungere: "La verità è che il resto delle quattro ore del film sono realmente ciò che ho girato. Stavo discutendo con lo studio e avevamo molte cose da fare, e renderlo divertente, e cose simili. Penso che, in un modo leggermente sovversivo, io abbia continuato semplicemente a fare a modo mio in modo da poter avere ciò che pensavo si sarebbe avvicinato maggiormente a ciò che volevo realizzare senza alcuna influenza. Ho sempre provato a girarlo in quel modo. Provo sempre a realizzare ciò che penso sia giusto".

Parlando della versione che arriverà su HBO Max, il filmmaker ha quindi aggiunto: "Riassemblare il film è stato come essere un archeologo che unisce tutti i pezzi, ciò che avevo, ciò che ho girato e quello che non sarebbe mai venuto alla luce anche se l'avevo girato".