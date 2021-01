Zack Snyder’s Justice League, la conferma del regista: “Il film è finito”

Zack Snyder's Justice League, la prima foto dle progetto

Zack Snyder ha confermato sui social che il suo montaggio di Justice League, in uscita a marzo, è finito al 100%. Il cineasta ha dato la notizia ai propri fan tramite Vero, piattaforma di cui si è servito negli ultimi anni per interagire con il pubblico e postare aggiornamenti sul proprio lavoro (inclusi materiali del suo ultimo film di supereroi già prima che arrivasse l'annuncio ufficiale dell'uscita della nuova versione inedita), e alcuni di questi hanno pubblicato i screenshot su Twitter, come potete vedere qui sotto:

Questo a circa quattro anni da quando Zack Snyder dovette inizialmente rinunciare al completamento di Justice League, tra divergenze creative con la Warner Bros. e problemi personali legati alla tragica morte di sua figlia. In tale occasione è stato sostituito da Joss Whedon, il quale ha talmente rimaneggiato il materiale che a detta di Snyder - che sostiene di non aver mai visto la versione cinematografica, ma se l'è fatta descrivere da colleghi e amici - in sala si è visto solo circa un quarto di materiale realizzato prima dei reshoot (Snyder rimane accreditato come regista di quella versione a causa di un cavillo contrattuale legato alle regole del Directors Guild of America: se il primo regista era responsabile di almeno l'80% delle riprese principali, il film è ufficialmente suo a prescindere da ciò che accade in post-produzione). Nel corso degli anni i fan si sono mobilitati sui social, in particolare Twitter, per convincere la Warner a tornare sui suoi passi e rendere giustizia al lavoro di Snyder.

Ed ecco che, il 20 maggio 2020, è stato annunciato che Zack Snyder's Justice League vedrà la luce su HBO Max negli Stati Uniti (in altri paesi sono previste varie strategie che saranno comunicate prossimamente). Il film, che dura quattro ore e contiene materiale mai visto prima, tra cui apparizioni di attori e personaggi che nel montaggio cinematografico non c'erano proprio, debutterà in streaming il 18 marzo.