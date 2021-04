Zack Snyder’s Justice League: la colonna sonora in un cofanetto con quattro ore di musica

La colonna sonora di Zack Snyder's Justice League firmata da Junkie XL arriva in edizione fisica in un cofanetto da 200 dollari che contiene 7 vinili e 4 ore di musica.

Con Zack Snyder's Justice League disponibile in streaming per la gioia dei fan, arriva adesso in commercio anche la colonna sonora del film-fiume realizzata da DC in collaborazione con Mondo e WaterTower Music. La versione fisica della colonna sonora di Tom Holkenborg, alias Junkie XL, è contenuta in un ricco cofanetto contenente quattro ore di musica.

"La storia dietro il ritorno di Zack Snyder al suo colosso DC Comics è ben nota a questo punto, ma non è stato speso abbastanza tempo per illustrare il viaggio della colonna sonora del film" ha dichiarato Mo Shafeek, Direttore creativo di Mondo Music. "Junkie XL, incredibile compositore dietro uno dei più grandi trionfi cinematografici dell'ultimo decennio, Mad Max: Fury Road, si è unito al troppo esteso club di compositori della storia del cinema che hanno visto sostituite le loro colonne sonore di successo. Ma il cammino di redenzione della versione originale di Zack Snyder di Justice League ha offerto a Tom Holkenborg l'opportunità di costruire su ciò che aveva iniziato molti anni fa, con nuove abilità e strumenti, questa volta con nessun altro cuoco in cucina a esclusione dell'amico regista. Per quanto pura sia l'espressione musicale di un film, l'opera di quasi quattro ore di Holkenborg è esplosiva e singolare come il film che si complimenta, e siamo onorati di presentare la prima versione fisica di questo sbalorditivo lavoro."

Il cofanetto in edizione limitata, che sarà disponibile per il preordine a partire da mercoledì a $200 su MondoShop.com, conterrà tutte e quattro le ore della colonna sonora di Junkie XL stampata su sette dischi in vinile da 180 grammi, con un lato B inciso al laser sul disco finale, il tutto sarà contenuto in un cofanetto stampato in lamina nera, bianca e argento.

Di seguito la tracklist della colonna sonora:

DISC 1 SIDE A

Song to the Siren (3:17)

A Hunter Gathers (7:56)

Migratory (0:56)

Things Fall Apart (1:03)

Wonder Woman Defending / And What Rough Beast (7:19)

DISC 1 SIDE B

World Ending Fire (9:22)

Middle Mass (1:18)

Long Division (1:12)

No Paradise, No Fall (4:10)

DISC 2 SIDE A

The Center Will Not Hold, Twenty Centuries of Stony Sleep (8:56)

As Above, So Below (2:27)

No Dog, No Master (8:13)

DISC 2 SIDE B

Take This Kingdom by Force (1:44)

A Splinter from the Thorn That Pricked You (1:09)

Cyborg Becoming / Human All Too Human (10:35)

DISC 3 SIDE A

The Path Chooses You (2:11)

Aquaman Returning / Carry Your Own Water (8:22)

The Provenance of Something Gathered (1:14)

DISC 3 SIDE B

We Do This Together (12:57)

The Will to Power (5:20)

Smoke Become Fire (1:39)

DISC 4 SIDE A

I Teach You, The Overman (4:18)

A Glimmer at the Door of the Living (1:00)

How We Achieve Ourselves (1:42)

The Sun Forever Rising (1:30)

Underworld (5:49)

Superman Rising, Pt. 1 / A Book of Hours (2:40)

Beyond Good and Evil (4:24)

DISC 4 SIDE B

Monument Builder (2:29)

Monument Destroyer (6:07)

Urgrund (1:49)

So Begins the End (4:49)

The House of Belonging (2:37)

Earthling (3:23)

DISC 5 SIDE A

Flight Is Out Nature (1:54)

Indivisible (2:32)

And the Lion-Earth Did Roar Pt. 1 (5:22)

And the Lion-Earth Did Roar Pt. 2 (5:32)

Superman Rising, Pt. 2 / Immovable (1:55)

At the Speed of Force (4:20)

DISC 5 SIDE B

My Broken Boy (2:15)

That Terrible Strength (1:51)

An Eternal Reoccurence of Change (1:44)

We Slay Ourselves (5:52)

Your Own House Turned to Ashes (3:16)

All of You Undisturbed Cities (6:15)

DISC 6 SIDE A

The Art of Preserving Fire (1:27)

The Crew at Warpower (6:49)

The Foundation Theme (2:07)

Batman, a Duty to Fight / To See (5:29)

DISC 6 SIDE B

Batman, an Invocation to Heal / To Be Seen (8:36)

Wonder Woman, a Call to Stand / A World Awakened (5:09)

DISC 7 SIDE A