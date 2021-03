Justice League: le prime spaventose bozze del design di Steppenwolf svelate dal concept artist

Jerad S. Marantz, concept artist e creature designer per Zack Snyder's Justice League, ha svelato alcune delle prime bozze del design del villain del film, Steppenwolf.

Jerad S. Marantz ha condiviso le immagini su Instagram scrivendo: "Ecco una prima versione di Steppenwolf. Mi piacciono molto queste forme delle corna, ma sicuramente non sono così iconiche come quelle del design finale. L'armatura qui è un po' più scura e la faccia sembra più sinistra. Mi sono divertito un sacco a lavorare su questo tizio."

Marantz ha condiviso molti dei suoi progetti per Steppenwolf in passato, incluso il concept art per il look finale del personaggio con indosso la sua armatura completa. L'artista ha anche condiviso un modello 3D del villain senza armatura, mostrando i grandi muscoli, gli angoli acuti e le corna massicce di Steppenwolf anche se, secondo Marantz, inizialmente avrebbe optato per una forma a martello.

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League, disponibile in digitale. Luca Nemolato, collega di Jerad S. Marantz ospite dell'Ultrapop Festival 2021 la scorsa settimana, aveva spiegato che Zack Snyder ha recuperato il design originale di Steppenwolf, cambiato da Joss Whedon per renderlo meno spaventoso.