Yellowstone: queste tre star faranno ritorno nello spinoff dopo aver risolto la disputa sui loro salari

Sembra che il franchise di Yellowstone stia vivendo ore drammatiche non solo per quel che riguarda la serie principale

L'imminente spinoff di Yellowstone vedrà il ritorno di tre attori importanti, in un aggiornamento che finalmente risolve una disputa che aveva bloccato progetto.

Annunciato per la prima volta nel maggio 2023, dopo la notizia dell'addio del protagonista Kevin Costner dalla quinta stagione di Yellowstone, il prossimo sequel creato da Taylor Sheridan continuerà la storia della famiglia Dutton. All'epoca si era diffusa la notizia che Matthew McConaughey fosse in trattativa per un ruolo da protagonista.

Yellowstone 5: una scena della serie

Nell'ultimo aggiornamento fornito dalla newsletter What I'm Hearing di Puck, si legge che Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes stanno finalizzando i loro accordi e riprenderanno i rispettivi ruoli di Rip Wheeler, Beth Dutton e Kayce Dutton. Non è chiaro se McConaughey e Michelle Pfeiffer si uniranno al cast come riportato in precedenza; pare che tutto sia legato al nome che verrà messo a capo della direzione creativa dello show.

Cosa sappiamo sullo spin-off?

Anche se lo spinoff di Yellowstone è stato annunciato da un anno, si sa ben poco della serie. In un precedente aggiornamento dello scorso novembre si era detto che il progetto avrebbe potuto chiamarsi 2024. Questo sarebbe in linea con i titoli di altri spinoff di Yellowstone, come 1923 e 1883, ma potrebbe anche dipendere dalla data di uscita del progetto.

La ragione principale per la quale non abbiamo molte notizie su questo nuovo progetto sequel è che non sappiamo ancora come si concluderà l'ultima parte della Stagione 5 di Yellowstone. Le riprese degli episodi finali si svolgeranno durante tutta l'estate, con il debutto fissato per il 10 novembre 2024.

Yellowstone 5: vedremo un giovane John Dutton negli episodi finali della serie?

Tuttavia, non si sa come Sheridan intenderà concludere Yellowstone dopo che il dramma western ha generato un intero franchise e ha influenzato la traiettoria della televisione negli ultimi anni. Non è chiaro, ad esempio, in che modo il John Dutton di Costner verrà eliminato dalla narrazione, dato che l'attore Premio Oscar non farà ritorno.