Yellowstone ritorna in tv con lo spinoff Y: Marshals, ecco il trailer della serie con Luke Grimes

Nel mese di marzo debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie con al centro Kayce Dutton e le prime scene anticipano azione e molti rischi.

CBS ha condiviso online il primo trailer della serie Y: Marshals, il nuovo spinoff di Yellowstone che debutterà sugli schermi americani nel mese di marzo.

Il protagonista degli episodi sarà Luke Grimes nel ruolo di Kayce Dutton e la storia riprenderà da dove si era interrotta nello show principale.

Cosa racconterà Y: Marshals

Nel video condiviso online si sente infatti Kayce dichiarare che ha lottato ogni giorno per liberarsi dal peso legato al suo passato. Il protagonista di Y: Marshals, interpretato da Luke Grimes, aggiunge quindi: "Ho perso i membri del mio team, i miei genitori, persino i miei fratelli. So che alle volte le persone buone devono fare cose cattive, ma sto cercando di trovare un nuovo inizio".

Yellowstone: Luke Grimes in una scena della serie

Nel trailer si ricorda inoltre che Kayce, a differenza degli altri Dutton, è un 'protettore', situazione che lo mette in una situazione particolarmente complicata mentre sfrutta le sue capacità come cowboy e Navy SEAL per fare giustizia in Montana.

Nel cast del nuovo show che espande l'universo di Yellowstone ci sono anche Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, e Brett Cullen.

Tra i ritorni nell'universo che ha avuto come star Kevin Costner ci sono inoltre Brecken Merrill, Gil Birmingham e Mo Brings Plenty.

Chi è coinvolto nello spinoff di Yellowstone

Il primo episodio della serie è stato scritto da Spencer Hudnut, che ha poi l'incarico di showrunner, ed è stato diretto da Greg Yaitanes.

Nel team della produzione, oltre a Taylor Sheridan (che sembra sia impegno nello sviluppo di un ulteriore spinoff intitolato Rio Palo), ci sono anche Grimes, David C. Glasser, John e Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, e Greg Yaitanes.

Luke Grimes è famoso anche per aver recitato in serie come Brothers & Sisters - Segreti di famiglia e True Blood, oltre che nella trilogia di Cinquanta Sfumature, tra il 2015 e il 2018. Proprio da quell'anno è uno dei protagonisti dell'universo di Yellowstone nei panni di Kayce Dutton, uno dei figli di John Dutton, interpretato da Kevin Costner.