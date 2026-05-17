Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 maggio 2026: l'aiuto di Adelaide per Rosa e Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 maggio su Rai 1 alle ore 16.00, Adelaide aiuta Rosa e Marcello a ritrovarsi mentre Irene affronta la crisi di Cesare e Mirella continua a non fidarsi di Luigi. Le anticipazioni.

L'atmosfera al Paradiso delle Signore continua a essere carica di tensioni e piccoli colpi di scena, specialmente in questa ultima settimana della soap. Dopo il debutto della collezione Flower Power e i problemi che hanno travolto diversi protagonisti, la puntata di lunedì 18 maggio (alle ore 16.00 circa su Rai 1) promette di riportare al centro soprattutto i sentimenti.

Tra dubbi, paure e rapporti che cercano una seconda possibilità, qualcuno proverà finalmente a mettere da parte l'orgoglio. Tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore Odile ha ritrovato fiducia grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione con Botteri, riuscendo a vivere con più serenità il lancio della nuova collezione. Intanto Irene ha scoperto che Cesare è ormai nei guai dopo aver perso tutto al gioco e ha iniziato a pensare a un modo concreto per aiutarlo. Sul fronte sentimentale, invece, Mirella è rimasta profondamente combattuta davanti al desiderio di Luigi di ricostruire una famiglia insieme.

Anche Marcello ha vissuto giorni complicati dopo il ferimento di Rosa. Adelaide, colpita dalla situazione, ha deciso di intervenire personalmente per accelerare il ritorno della ragazza in Italia, convinta che i due abbiano ancora molte cose da dirsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 18 maggio

Adelaide

La nuova settimana della soap daily di Rai 1, l'ultima, si apre con Irene sempre più in ansia per Cesare. La ragazza sente il peso di una situazione che rischia di sfuggire di mano e decide di confidarsi con Delia, una delle poche persone di cui si fida davvero. Nel frattempo Johnny prova ad aiutarla come può, ma continua a muoversi sotto la pressione costante di zia Sandra, che non smette di esercitare il suo controllo su di lui.

Anche Mirella attraversa un momento delicato. Luigi insiste nel voler recuperare il rapporto e costruire finalmente una famiglia stabile, ma lei non riesce ancora a lasciarsi alle spalle il dolore del passato. I dubbi sono tanti e Mirella si sfoga apertamente con Mimmo, ammettendo di non sapere se Luigi sia davvero cambiato oppure se stia soltanto cercando di riconquistarla.

Intanto arrivano notizie positive per Odile. Dopo il debutto della collezione Flower Power, la ragazza riceve un riscontro inaspettato che la emoziona molto. Per la prima volta dopo settimane complicate, Odile riesce a guardare avanti con più entusiasmo e decide di ringraziare apertamente Matteo e Botteri per aver creduto in lei anche nei momenti più difficili.

Ma il momento più importante della puntata riguarda Rosa e Marcello. Grazie all'intervento discreto ma decisivo di Adelaide, i due riescono finalmente a ritrovarsi faccia a faccia. Il loro riabbraccio segna un passaggio importante dopo giorni di paura e distanza, e lascia intuire che tra loro ci siano ancora sentimenti impossibili da ignorare.