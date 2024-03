Yellowstone 5: vedremo un giovane John Dutton negli episodi finali della serie?

Alla fine John Dutton farà ritorno, ma non nel modo in cui i fan si sarebbero aspettati

Dopo l'addio di Kevin Costner, sembrava che Yellowstone avrebbe concluso la sua ultima stagione senza la presenza di John Dutton nello show, ma secondo quanto dichiarato da Josh Lucas il personaggio farà ritorno ma in una versione più giovane.

Lucas, che interpreta il giovane John Dutton nelle sequenze flashback della serie creata da Taylor Sheridan, ha recentemente dichiarato a Deadline che "per quanto ne sa" tornerà per gli ultimi episodi della quinta e ultima stagione di Yellowstone, la cui produzione dovrebbe riprendere a breve.

"Ho mandato un messaggio a Taylor un paio di mesi fa e gli ho detto: 'Ehi amico, mi è piaciuto tantissimo lavorare allo show'. Lui mi ha risposto: 'Beh, torneremo a lavorarci'".

Lucas ha anche indicato che la quinta stagione di Yellowstone potrebbe contenere più episodi di quelli che i fan si aspettano, affermando che il piano sarebbe di realizzare "10 o più episodi" della serie per chiudere il cerchio. Gli episodi conclusivi dovrebbero debuttare su Paramount+ a novembre.

Kevin Costner tornerà?

A questo punto non è chiaro se Kevin Costner, che interpreta la versione contemporanea di John Dutton, tornerà per gli ultimi episodi di Yellowstone. In precedenza era stato riferito che Costner non sarebbe stato messo sotto contratto per la serie e che non era previsto un suo ritorno nei panni del patriarca della famiglia Dutton.

Tuttavia, il mese scorso è stato riferito che Costner sarebbe interessato a tornare per concludere il suo ultimo arco narrativo, anche se non ci sono state conferme ufficiali in tal senso.

Yellowstone 5: annunciata la data di uscita ufficiale

Anche se Yellowstone sta per finire, la storia non è necessariamente conclusa. È in preparazione uno spinoff, dal titolo provvisorio 2024. Si dice che sarà una sorta di sequel che avrà come protagonista Matthew McConaughey e vedrà la partecipazione di vari membri del cast principale di Yellowstone.