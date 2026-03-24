Yellowstone: lo spinoff su Rip e Beth ha ora un trailer e una data di uscita

Paramount+ ha condiviso le prime immagini e anticipazioni su Dutton Ranch, spinoff dedicato ai personaggi di Kelly Reilly e Cole Hauser.

Paramount+ ha condiviso online il trailer e le prime foto della nuova serie Dutton Ranch, uno degli spinoff della serie Yellowstone.

Il progetto, composta da nove episodi, debutterà quindi in streaming sugli schermi americani il 15 maggio con due episodi, venendo poi messa a disposizione degli utenti anche su Paramount Network.

Cosa racconterà Dutton Ranch

Il nuovo show ha come protagonisti Kelly Reilly e Cole Hauser, interpreti di Beth Dutton e suo marito Rip.

La coppia al centro di Dutton Ranch dovrà lottare per costruire il proprio futuro insieme dopo che Jamie (Wes Bentley) ha provato a ucciderla. Il drammatico evento ha portato alla scelta di iniziare una nuova vita in un ranch con Carter, interpretato da Finn Little.

Ecco le immagini dei protagonisti del nuovo show:

Dutton Ranch: una foto della serie

Dutton Ranch: un'immagine della serie spinoff di Yellowstone

Dutton Ranch: i protagonisti Kelly Reilly e Cole Hauser

Dutton Ranch: una foto di Kelly Reilly ed Ed Harris

Dutton Ranch: una foto dei protagonisti della serie

Dutton Ranch: uno scatto che ritrae Jai Courtney

Dutton Ranch: Natalie Alyn Lind e Finn Little in una foto della serie

I protagonisti di Dutton Ranch

Ed Harris in una foto di Dutton Ranch

Nelle nove puntate che compongono la prima stagione di Dutton Ranch, Beth e Rip dovranno affrontare nuove realtà brutali e uno spietato rivale che non si fermerà di fronte a nulla pur di proteggere il suo impero.

I protagonisti della serie

Nel cast dello show ci sono poi Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villareal, Marc Menchaca, e Natalie Alyn Lind. Tra le guest star ci saranno invece due star del calibro di Ed Harris e Annette Bening nei panni di Everett McKinney, un veterano e veterinario, e Beulah Jackson, l'affascinante e astuta proprietaria di un importante ranch in Texas.

Dutton Ranch potrebbe in futuro proporre un episodio crossover con Marshals: A Yellowstone Story, interpretato da Luke Grimes, di cui potete vedere il trailer. Lo showrunner Spencer Hudnut ha infatti ricordato che le due storie esistono nella stessa dimensione temporale e universo.

Nel cast del nuovo show che espande l'universo di Yellowstone ci sono anche Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, e Brett Cullen.

Tra i ritorni nell'universo che ha avuto come star Kevin Costner ci sono inoltre Brecken Merrill, Gil Birmingham e Mo Brings Plenty.