Yellowstone: Kevin Costner si è quasi azzuffato con Wes Bentley sul set

Kevin Costner e Wes Bentley sarebbero quasi venuti alle mani sul set di Yellowstone mentre giravano una scena 'emotivamente coinvolgente'. La notizia, diffusa solo di recente da Hollywood Reporter, tornerebbe a gettare una luce fosca sui comportamenti del divo.

Il presunto conflitto sarebbe nato da un disaccordo creativo tra i due attori, poiché Costner avrebbe consigliato a Bentley di non seguire la sceneggiatura di Taylor Sheridan mentre i due attori giravano una scena in cui discutono con Kelly Reilly. Bentley avrebbe, però, rifiutato di seguire il consiglio, dicendo a Costner che si sarebbe attenuto alla visione di Sheridan.

"A Kevin non è piaciuta la risposta e si è avventato contro Bentley" ha dichiarato all'Hollywood Reporter una fonte presente sul set al momento dell'alterco. "Non sono volati pugni, ma si sono affrontati, spingendosi e urtandosi a vicenda, fino a quando non li hanno separati".

Kevin Costner interpreta il patriarca di Yellowstone John Dutton

L'inizio della fine per Kevin Costner

Un'altra fonte che ha assistito al presunto alterco ha dichiarato che l'incidente con Wes Bentley è stato un punto di svolta per Kevin Costner. "Tutto è cambiato dopo", ha affermato. "Tutti amavano Wes e questo ha fatto arrabbiare molto Taylor Sheridan. Da quel momento in poi Kevin e Taylor si sono scontrati. È diventato molto imbarazzante."

Un rappresentante di Wes Bentley ha ammesso la lite, cercando di smorzare i toni e dichiarando che i due attori hanno avuto un "diverbio lavorativo durante una scena emotivamente e fisicamente difficile, che alla fine è stato discusso e risolto". Il portavoce di Costner ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni a THR.

Wes Bentley e Kelly Reilly in una foto promozionale di Yellowstone

Successivamente Kevin Costner ha abbandonato la serie quando mancavano sei episodi al finale: la quinta e ultima stagione è stata divisa in due parti e Costner non è tornato per la seconda serie di episodi.

Le circostanze che hanno portato all'uscita di scena dell'attore rimangono poco chiare. Ufficialmente si è parlato di conflitti di programmazione nell'agenda del divo, il quale ha affermato che che gli episodi non sono stati scritti abbastanza velocemente da permettergli di completare l'impegno programmato nella serie. "Non c'erano sceneggiature", ha affermato. "Ho dato priorità assoluta a Yellowstone e insinuare che ci fosse qualcos'altro sarebbe sbagliato".

Il creatore della serie Taylor Sheridan ha affermato di "non aver mai avuto problemi con Kevin che non riuscissimo a risolvere al telefono", e ha affermato che l'uscita della star da Yellowstone è diventata più complicata con l'intervento degli avvocati, poiché si è cercato di "scaricare la colpa in base a come la stampa o il pubblico sembrano reagire. Kevin ha subito molte di queste conseguenze e non so se qualcuno se le meriti".