Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Cesare nei guai, Odile sorprende Matteo

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10 porteranno parecchi cambiamenti nella vita dei protagonisti della soap di Rai 1, in questo finale di stagione decisamente sorprendente. Dal 18 al 22 maggio 2026 il grande magazzino milanese si ritroverà ancora una volta al centro di tensioni, riavvicinamenti e decisioni difficili. Tutti i dettagli nelle anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 18 al 22 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore 10

Rosa dovrà affrontare il momento più complicato dopo il peggioramento delle sue condizioni, mentre Mirella sarà costretta a capire se può davvero fidarsi di Luigi oppure no. Nel frattempo, anche Cesare finirà in una situazione sempre più delicata e qualcuno proverà ad aiutarlo prima che sia troppo tardi. Vediamo cosa succede al Il paradiso delle signore giorno per giorno.

Lunedì 18 maggio: Adelaide aiuta Rosa e Marcello

La settimana si apre con Irene molto preoccupata per Cesare. La ragazza decide di confidarsi con Delia, mentre Johnny cerca in tutti i modi di darle una mano nonostante continui a subire le pressioni di zia Sandra. Anche Mirella vive un momento di grande confusione: dopo tutto quello che è successo, non riesce ancora a credere che Luigi possa essere davvero cambiato e parla apertamente dei suoi dubbi con Mimmo. Intanto Odile riceve finalmente una bella notizia dopo il debutto della collezione Flower Power e non nasconde la gratitudine verso chi le è stato vicino. Sul fronte sentimentale, Adelaide riesce a favorire il riavvicinamento tra Rosa e Marcello.

Martedì 19 maggio: Cesare rischia di perdere tutto

Le tensioni attorno a Cesare aumentano quando emerge la verità sui suoi problemi economici. L'uomo, infatti, è finito nelle mani di Renato Mancino a causa dei debiti accumulati con il gioco e rischia di perdere alcune proprietà se non riuscirà a sistemare la situazione. Mirella, intanto, continua a interrogarsi sul futuro con Luigi e trova ancora una volta in Mimmo una presenza affidabile. Al Paradiso si respira invece un clima più sereno per il ritorno di Rosa e Marcello decide di andare personalmente da Adelaide per ringraziarla dell'aiuto ricevuto.

Mercoledì 20 maggio: un'infezione mette in pericolo Rosa

Irene e Johnny provano a convincere Cesare a reagire e a non lasciarsi schiacciare da Mancino. L'idea è quella di affrontare il ricattatore e trovare finalmente il modo per smascherarlo. Mirella, invece, comincia a sospettare che Luigi stia nascondendo ancora qualcosa e Mimmo decide di approfondire la questione per proteggerla. Nel frattempo, le condizioni di Rosa peggiorano improvvisamente: Enrico le parla con estrema sincerità e le spiega che potrebbe essere necessario un intervento molto delicato per evitare conseguenze irreversibili. In mezzo a tanta tensione, il Giro d'Italia regala alle Veneri qualche momento di leggerezza.

Giovedì 21 maggio: la promessa di Marcello

L'entusiasmo per il Giro coinvolge anche il grande magazzino e Delia accetta di diventare il volto della nuova divisa dedicata proprio alla corsa ciclistica. Ma fuori dal Paradiso continuano le preoccupazioni. Mirella appare sempre più distante dall'idea di costruire una famiglia con Luigi, soprattutto dopo le nuove scoperte fatte da Mimmo sul suo passato. Rosa, invece, si prepara all'operazione e vive un saluto molto intenso con Marcello: tra i due c'è la promessa di non lasciarsi andare nonostante la paura. Intanto Cesare decide finalmente di fidarsi di Irene e Johnny e insieme organizzano una strategia contro Mancino.

Venerdì 22 maggio: il finale di stagione

La settimana si chiude con i festeggiamenti per la vittoria di Felice Gimondi al Giro d'Italia, un momento che riporta entusiasmo anche tra le Veneri e i clienti del Paradiso. Mirella prende una decisione definitiva sul suo rapporto con Luigi e il sostegno costante di Mimmo si rivela fondamentale. Anche Odile compie un gesto importante nei confronti di Matteo, lasciando intuire che tra loro potrebbe iniziare una nuova fase.

Arrivano poi notizie rassicuranti sulle condizioni di Rosa, finalmente fuori pericolo dopo l'intervento. Adelaide si presenta personalmente in ospedale per sincerarsi che stia bene. Nel frattempo Cesare e Rebecca riescono a lasciarsi alle spalle i problemi grazie all'aiuto ricevuto, mentre Irene e Johnny fanno pace con zia Sandra e possono finalmente ripartire.